Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Į mišką išėjęs Lietuvos žurnalistas parodė, ką rado: atrado vietą, kurią kiti pamiršo

2025-10-01 16:15 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-01 16:15

„Paskutinė rugsėjo diena padovanojo keturis gražuolius baravykus, penkias rudmėses, keletą šilbaravykių, makavykų, ūmėdžių, vištukių, saują voveraičių ir žvynabudę“,  – rašo „AlytusPlius“ žurnalistas Jurgis Kochanskas. 

Alytiškis su baravykais (nuotr. AlytusPlius)
4

„Paskutinė rugsėjo diena padovanojo keturis gražuolius baravykus, penkias rudmėses, keletą šilbaravykių, makavykų, ūmėdžių, vištukių, saują voveraičių ir žvynabudę“,  – rašo „AlytusPlius“ žurnalistas Jurgis Kochanskas. 

REKLAMA
0

„Kur grybavau? Iš Alytaus į panemunės miškus – dvidešimt minučių kelio automobiliu. Nesutikau nė vieno grybautojo. Visi veržiasi į Prienų, Merkinės miškus, nors galima pagrybauti ir Alytaus pašonėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Beje, miško patalas dar nežino, kad kandžiojasi šalna. Jei bus lietaus, sulauksime ir žaliuokių.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Gausus grybų derlius – ne tik Alytaus miškuose

Naujienų portalas tv3.lt primena, jog visai neseniai, prieš kelias dienas laimė nusišypsojo ir dar vienam grybautojui, varėniškiui Tadui, kuris iškeliavo į mišką praleisti popietės ir prisirinkti šiek tiek grybų.

REKLAMA

Vis tik su tokiu laimikiu grįžti namo tikrai nesitikėjo – jo krepšiuose po pasivaikščiojimo puikavosi 200 baravykų ir dar 10 kilogramų voveraičių.

Su naujienų portalo skaitytojais Tadas pasidalijo grybų radimo istorija ir atskleidė, kur pavyko jų tiek prisirinkti.

Tado pririnkti baravykai
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tado pririnkti baravykai

Į šią vietą vyko pirmą kartą

Kaip pasakojo pašnekovas, kai tik jam atlieka laisvo laiko, tuomet jis važiuoja į mišką ir renka grybus.

REKLAMA
REKLAMA

Šįkart jo laimikis buvo gausesnis nei įprastas. Pasak pašnekovo, nors voveraičių kiekis nebuvo įspūdingas, bet tiek baravykų rasti pavyksta tikrai ne kiekvienam.

„Kalbant apie baravykus, tai man yra tekę rasti panašų kiekį, bet čia jau buvo daug metų atgal. Kaip sakoma, čia laimės dalykas“, – sakė jis.

O pasiteiravus pašnekovo, ar šioje grybų radimo vietoje anksčiau buvo lankęsis, jis prisipažino, kad ne.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tadas tikino, kad pirmą kartą atvyko į šį mišką prisirinkti grybų ir ketino ieškoti voveraičių.

„Čia grybauti važiavau pirmą kartą. Vykau rinkti voveraičių, bet suradau daug baravykų“, – pranešė pašnekovas.

Toks baravykų kiekis nustebino net patį

Pasiteiravus grybautojo, kiek laiko praleido rinkdamas grybus, jis atskleidė, kad šešias valandas.

REKLAMA

Tadas teigė, kad iš pradžių jį džiugino toks kiekis baravykų, tačiau vėliau darbas išvargino.

„Iš pradžių tai net pats labai nustebau, kai pradėjau jų tiek rasti, bet jau po to atsibodo juos ir rinkti, tad visa euforija greitai išblėso“, – teigė jis.

Tadas tikino, kad ir šeimos nariai stebėjosi tokiu dideliu grybų kiekiu. Jis pasakojo, kad jie netgi prašė jo atrinkti geruosius ir pasidalinti jais džiovinimui.

O visiems smalsuoliams, kurie taip pat nori prisirinkti grybų, Tadas išdavė, kur surado savuosius: „Grybus surinkau Varėnos rajono miškuose.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų