Į mišką išėjęs Lietuvos žurnalistas parodė, ką rado: atrado vietą, kurią kiti pamiršo

„Kur grybavau? Iš Alytaus į panemunės miškus – dvidešimt minučių kelio automobiliu. Nesutikau nė vieno grybautojo. Visi veržiasi į Prienų, Merkinės miškus, nors galima pagrybauti ir Alytaus pašonėje.
Beje, miško patalas dar nežino, kad kandžiojasi šalna. Jei bus lietaus, sulauksime ir žaliuokių.“
Gausus grybų derlius – ne tik Alytaus miškuose
Naujienų portalas tv3.lt primena, jog visai neseniai, prieš kelias dienas laimė nusišypsojo ir dar vienam grybautojui, varėniškiui Tadui, kuris iškeliavo į mišką praleisti popietės ir prisirinkti šiek tiek grybų.
Vis tik su tokiu laimikiu grįžti namo tikrai nesitikėjo – jo krepšiuose po pasivaikščiojimo puikavosi 200 baravykų ir dar 10 kilogramų voveraičių.
Su naujienų portalo skaitytojais Tadas pasidalijo grybų radimo istorija ir atskleidė, kur pavyko jų tiek prisirinkti.
Į šią vietą vyko pirmą kartą
Kaip pasakojo pašnekovas, kai tik jam atlieka laisvo laiko, tuomet jis važiuoja į mišką ir renka grybus.
Šįkart jo laimikis buvo gausesnis nei įprastas. Pasak pašnekovo, nors voveraičių kiekis nebuvo įspūdingas, bet tiek baravykų rasti pavyksta tikrai ne kiekvienam.
„Kalbant apie baravykus, tai man yra tekę rasti panašų kiekį, bet čia jau buvo daug metų atgal. Kaip sakoma, čia laimės dalykas“, – sakė jis.
O pasiteiravus pašnekovo, ar šioje grybų radimo vietoje anksčiau buvo lankęsis, jis prisipažino, kad ne.
Tadas tikino, kad pirmą kartą atvyko į šį mišką prisirinkti grybų ir ketino ieškoti voveraičių.
„Čia grybauti važiavau pirmą kartą. Vykau rinkti voveraičių, bet suradau daug baravykų“, – pranešė pašnekovas.
Toks baravykų kiekis nustebino net patį
Pasiteiravus grybautojo, kiek laiko praleido rinkdamas grybus, jis atskleidė, kad šešias valandas.
Tadas teigė, kad iš pradžių jį džiugino toks kiekis baravykų, tačiau vėliau darbas išvargino.
„Iš pradžių tai net pats labai nustebau, kai pradėjau jų tiek rasti, bet jau po to atsibodo juos ir rinkti, tad visa euforija greitai išblėso“, – teigė jis.
Tadas tikino, kad ir šeimos nariai stebėjosi tokiu dideliu grybų kiekiu. Jis pasakojo, kad jie netgi prašė jo atrinkti geruosius ir pasidalinti jais džiovinimui.
O visiems smalsuoliams, kurie taip pat nori prisirinkti grybų, Tadas išdavė, kur surado savuosius: „Grybus surinkau Varėnos rajono miškuose.“
