TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gyvą šunelį Gausą užkasiusiems kankintojams – nemaloni žinia

2025-08-27 13:37
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 13:37

Prieš kelis mėnesius visų lietuvių širdis suvirpino gyvo užkasto šunelio Gauso istorija, kuris ilgą laiką buvo gydomas, o dabar jau mėnesį gyvena naujų šeimininkų namuose. Šiandien buvo paskelbta nauja žinia apie tai, kad dėl žiauraus elgesio su gyvūnu įtariami šunelio skriaudėjai keliaus į teismą.

Prieš kelis mėnesius visų lietuvių širdis suvirpino gyvo užkasto šunelio Gauso istorija, kuris ilgą laiką buvo gydomas, o dabar jau mėnesį gyvena naujų šeimininkų namuose. Šiandien buvo paskelbta nauja žinia apie tai, kad dėl žiauraus elgesio su gyvūnu įtariami šunelio skriaudėjai keliaus į teismą.

4

Šiaulių apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dviem Raseinių rajono gyventojams pareikšti kaltinimai dėl žiauraus elgesio su gyvūnu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Arminas Elijošius. Tyrimą atliko Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai, rašoma pranešime spaudai.

Šunelis Gausas
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šunelis Gausas

Byla jau pasiekė teismą

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2025 m. birželio 19 dieną, kai į vieną Ariogalos miestelio sodybą buvo iškviesti policijos pareigūnai ir išgirdo iš po žemių krūvos sklindantį šuns cypimą. Joje buvo rastas gyvas, stipriai sužalotas šuo.

Tyrimo duomenimis, žiauriai su gyvūnu elgėsi, įtariama, 68-erių metų minėtos sodybos šeimininkas ir 49 metų neblaivi kaimynė. Pastarosios sugyventiniui priklausė tądien sužeistas šuo. Manoma, kad bendrininkai kartu žiauriai smurtavo prieš gyvūną, o vėliau nusprendė šunį užkasti.

Ikiteisminio tyrimo metu organizacija, prižiūrėjusi ir gydžiusi šunį, pateikė civilinį ieškinį daugiau nei 2 tūkst. eurų sumai.

Baudžiamasis kodeksas tam, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.

