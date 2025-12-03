Geriau įsižiūrėję, ką kamera užfiksavo Lietuvos miške, nustebo ne vienas: „O, čia tai natūralu!“

Internautai juokavo, kad briedžiui kur kas geriau nei žmonėms pavyksta atlaikyti žiemos šalčius.
Užfiksavo besimaudantį briedį
Socialiniame tinkle „Facebook“ Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas pasidalijo įrašu, kuriame buvo galima matyti kaip pamažu į vandens telkinį įlipa, o po to „prausiasi“ briedis.
„Jeigu kam nors šalta žiūrėti žiemos maudynes, prieš žiūrint reikėtų įsipilti šiltos arbatos“, – buvo šmaikštaujama įraše.
Internautai neliko abejingi šiuo įrašu, o jis vos per tris valandas surinko 616 „patinka“ paspaudimų ir 38 komentarų. Įrašo stebėtojai pasidalijo šmaikščiomis pastabomis apie briedį.
„Švaruolis, kai įlipo į vandenį, aš pledu užsiklojau“, – juokavo vienas.
„O tai jam tipo nešalta??? Kiaurai peršlapus“, – klausė kitas, o valstybinio gamtinio rezervato darbuotojai patikino, kad briedžiui nėra šalta.
„O, čia tai natūrali purvo vonia!
Ir sportuoja, ir grūdinasi, ir ragus pasikaso. Žvėris žino, ką daro ir ko jam reikia“, – buvo rašoma trečiajame.
Visai neseniai briedis bandė „išsiplauti galvą“
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt taip pat rašė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ lapkričio 19-ąją rezervatas pasidalijo įrašu, kuriame užfiksavo vieną iš savo miško gyventojų, bandantį „pasirūpinti“ savo higiena.
Įraše galima matyti, kaip briedis priartėja prie nedidelės balos, įlipa į ją ir kiša savo ragus į vandenį.
„Svarbi žinia. Vyrai, nesiauginkite ragų. Ragai trukdo išsiplauti galvą“, – šmaikščiai įraše rašė rezervato puslapio administratoriai.
Komentaruose sulaukę klausimo „O kodėl jis taip daro???“, specialistai paaiškino:
„Manytina, kad prieš atsigulant į purvą nori jį „sujaukti“. Ne kartą pastebėjome, kad prieš gulant ant smėlio ar purvo pirma su kojomis pakapsto gruntą, o tik paskui atsigula. Tai jie mokosi iš mamų. Purvo vonios reikalingos išvyti kailio parazitus ar kraujasiurbius.“
