Šis medus – sveikatai naudingiausias: ragina vartoti dažniau

Šio produkto nauda yra neabejotina, tačiau kiekviena rūšis šiek tiek skiriasi savo poveikiu sveikatai.
Koks medus yra naudingiausias?
Pasak bitininko, produkto sudėtis ir savybės priklauso nuo to, kokius augalus apdulkino bitės. Pavyzdžiui, akacijų medus turi daugiausia fruktozės ir mažiau gliukozės. Būtent todėl jis dažnai rekomenduojamas netgi žmonėms, sergantiems cukriniu diabetu, nes jis labai nepadidina cukraus kiekio kraujyje.
Daugiausia gliukozės yra rapsų meduje.
Atsakymas į klausimą, kuris medus yra geriausias, priklauso nuo jūsų poreikių. Pavyzdžiui, cukriniu diabetu sergantys žmonės, bijantys cukraus padidėjimo, renkasi baltosios akacijos produktą.
Žmonės, sergantys skydliaukės ligomis, renkasi rapsų produktą, nes jis yra savotiškas vaistas nuo šių ligų.
Liepų medus yra vaistas nuo kosulio, jis labiausiai tinka gydyti ARVI simptomus.
Daugiagėlių medus yra gana universalus ir tuo pačiu unikalus, nes bitės renka nektarą iš įvairių gėlių, todėl jis yra prisotintas visiškai skirtingų mikroelementų ir naudingų medžiagų.
Tačiau jei žmonės medų renkasi pagal savo poreikius, tai, žinoma, geriau rinktis monoflorinį medų.
Monoflorinis medus yra toks, kuriame daugiau kaip 80 proc. nektaro yra iš vienos augalo rūšies. Norint patvirtinti jo sudėtį, atliekamas laboratorinis tyrimas.
Patyręs bitininkai gali orientuotis pagal spalvą, bet tiksliai nustatyti sudėtį galima tik laboratorijoje.
Kaip teisingai laikyti medų?
Šis produktas pats savaime yra natūralus konservantas. Yra net istorinių pavyzdžių, kai jis buvo naudojamas organinių medžiagų, įskaitant žmogaus palaikus, konservavimui.
Tačiau, kad medus būtų kuo naudingesnis ir išsilaikytų šimtmečius, reikalingos tam tikros sąlygos.
Pirmiausia reikia išvengti saulės spindulių. Todėl pageidautina, kad produktas būtų laikomas tamsioje vietoje. Kitas svarbus aspektas – temperatūra.
Laikymui rekomenduojama, kad patalpoje būtų iki 20°C.
Jei medus sutirštėjo, jį galima atsargiai suminkštinti, neviršijant leistinų ribų. Tačiau bitininkai pažymėjo, kad kristalizacijos procesas yra visiškai natūralus ir geriausia į jį visai nesikišti.
Kokia temperatūra yra žalinga medui?
„Kad nebūtų prarastos naudingos medžiagos, svarbu neviršyti 38°C lydymosi temperatūros. Tai paaiškinama tuo, kad bičių lizde medaus rinkimo metu temperatūra neviršija 36–38°C.
Įdomus faktas yra tai, kad avilio šilumos lygis yra beveik lygus žmogaus kūno temperatūrai“, – pažymėjo bitininkas.
Ekspertai atsakė į populiarų klausimą – ar galima kaitinti medų. Jo teigimu, jei produkto temperatūra viršija maždaug 38–40°C, jame prarandamos naudingos medžiagos.
Todėl kaitinti jį nerekomenduojama.
Namuose geriau jį suminkštinti, pavyzdžiui, padėjus šalia radiatoriaus, kad išvengtumėte perkaitimo.
