TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gatvėje pasigirdo klyksmas: su mama vaikščiojęs 4-metis namo nebegrįžo

2025-09-19 13:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 13:50

Aleksas su mama neįtardami nieko blogo išėjo pasivaikščioti netoli Seinų esančioje Dušnicoje. Ketverių metų berniukas važiavo balansiniu dviratuku. Jie buvo visai netoli namų, kai akimirksniu įvyko tragiška nelaimė. Stabdžių cypimas, riksmai ir verksmai, staiga nelaimės vietoje nusileidęs Lenkijos paramedikų sraigtasparnis. Po visko liko tik malda, kuri nebuvo atsakyta – automobilio partrenktas 4-metis neišgyveno.

Balansiniu dviratuku su mama važinėjęs 4-metis namo nebegrįžo (nuotr. 123rf.com)

Aleksas su mama neįtardami nieko blogo išėjo pasivaikščioti netoli Seinų esančioje Dušnicoje. Ketverių metų berniukas važiavo balansiniu dviratuku. Jie buvo visai netoli namų, kai akimirksniu įvyko tragiška nelaimė. Stabdžių cypimas, riksmai ir verksmai, staiga nelaimės vietoje nusileidęs Lenkijos paramedikų sraigtasparnis. Po visko liko tik malda, kuri nebuvo atsakyta – automobilio partrenktas 4-metis neišgyveno.

„Tai tragedija abiem šeimoms“, – sako Seinų prokuratūros vadovė Angelika Kalowicz.

Lenkijos naujienų portalas fakt.pl išsiaiškino daugiau detalių apie tragediją Dušnicoje, netoli Seinų, Palenkės vaivadijoje.

Automobilis partrenkė 4-metį ir jo mamą

Besišypsantis keturmetis šviesiaplaukis Aleksas šypsojosi net akimis – tai ilgam įsirėžia į atmintį. Visi laikė kumščius, kad jis išgyventų. Meldėsi už jo sveikatą. Tokios paramos prašė keturmečio tėvai, buvę su juo Balstogės ligoninėje.

Bet likimas nusprendė kitaip. Berniuko išgelbėti nepavyko. Artimieji, nepaisant tragedijos, ryžosi neįprastam ir gražiam gestui. 

Tai buvo ketvirtadienio vakaras, rugsėjo 4-oji, Dušnicoje, netoli Seinų, šalia Lietuvos sienos. To vakaro ramybę sudrumstė kraupus įvykis. Į vietą atvyko greitoji pagalba, nusileido Lenkijos paramedikų sraigtasparnis.

„Apie 19.15 val. Dušnicos kaime įvyko eismo įvykis – buvo partrenkti du pėstieji: 28 metų moteris ir ketverių metų vaikas“, – pranešė jaunoji inspektorė Iwona Holdynska iš Seinų rajono policijos komisariato.

Aleksą, važiavusį balansiniu dviratuku, ir jo mamą partrenkė automobilis. Jie buvo jau visai netoli namų.

„Pirminiais duomenimis, 23 metų „Fiat Doblo“ vairuotojas nebuvo pakankamai atidus važiuodamas pro kelyje buvusius pėsčiuosius. Vairuotojas buvo blaivus“, – informavo Seinų policijos pareigūnai.

Į komą paniręs 4-metis neišgyveno

Aleksas buvo sunkiai sužeistas, patyrė sunkią galvos traumą. Berniukas sraigtasparniu buvo nugabentas į Vaikų klinikinę ligoninę Balstogėje. Jo mama atsidūrė gydymo įstaigoje Seinuose.

Vos tik iš jos buvo išleista, 28 metų moteris iš karto nuskubėjo pas mylimą sūnų. Ketverių berniukas buvo komos būsenos. Mama budėjo prie sūnaus. Visi tikėjo stebuklu. Meldėsi už jį. Būtent maldos prašė patys Alekso tėvai.

„Kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose už brangiausio sūnaus sveikatą. Kas gali ir nori, nuoširdžiai kviečiame melstis kartu. Mes būsime su visomis mintimis Balstogės ligoninėje“, – rašė keturmečio tėvai.

Vos po dviejų dienų nuo šio prašymo paskelbta skaudi žinia. Alekso tėvai palūžo. Nėra žodžių, galinčių numalšinti jų skausmą. Trečiadienį, rugsėjo 10-ąją, pranešta apie berniuko mirtį. Po savaitės, rugsėjo 17 dieną, įvyko berniuko laidotuvės.

„Mūsų yoatingas berniukas saugo mus iš aukštybių“, – dalijosi keturmečio mama. Aleksas nesulaukė penktojo gimtadienio. Jis būtų jį šventęs lapkričio viduryje.

„Tragedija abiem šeimoms“

„Tragedija abiem šeimoms“, – sako Seinų krašto gyventojai, pažįstantys ir Alekso šeimą, ir 23 metų vairuotojo artimuosius. Jų keliai susikirto šiame baisiame įvykyje. Kas tiksliai įvyko tą dieną, bus nustatyta baigus tyrimą.

„Vairuotojui pateikti kaltinimai dėl mirtingos avarijos sukėlimo. Vyras atsisakė duoti parodymus. Jis buvo laikinai suimtas vienam mėnesiui“, – sakė prokurorė A. Karlowicz iš Seino rajono prokuratūros.

Kaip pripažino prokurorė, tai – sudėtinga byla dėl jaudinančių įvykio aplinkybių ir, svarbiausia, dėl vaiko mirties.

„Berniuko mama, paleista iš ligoninės, buvo kartu su sūnumi. Deja, galvos traumos buvo labai sunkios. Vaikas buvo komos būsenos. Įvyko smegenų mirtis“, – informavo prokurorė.

Kaip pabrėžė Seinų prokuratūros vadovė, tai yra tragedija abiem šeimoms. Vieni tėvai neteko vaiko, kiti taip pat išgyvena dėl to, kas nutiko, ir bando susitaikyti su faktu, kad jų vaikas kaltinamas sunkiu nusikaltimu.

Kaimas netoli Seinų nėra didelis. Gyventojai čia vieni kitus gerai pažįsta. 23 metų vaikino šeima turi sklypą šalia Alekso tėvų namų.

Tą tragišką vakarą jaunas vairuotojas, studentas, išvažiavo iš minėto sklypo į savo namus Seinuose. Neoficialiais duomenimis, jis nevažiavo greitai, buvo ką tik pradėjęs važiuoti.

Sukrėsti netekties ir išgyvendami milžinišką skausmą, Alekso tėvai ryžosi jautriam poelgiui. Kaip sužinojo fakt.pl žurnalistai, jie sutiko paaukoti mylimo sūnaus organus donorystei. Savo šeimos tragedijos akivaizdoje jie suteikė šansą gyventi ir sveikti kitiems, kuriems to labai reikia. Lai jiems niekada nepritrūksta stiprybės, kurią parodė tragedijos akivaizdoje.

