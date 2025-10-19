Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Detektyvas apie tai, kaip atpažinti melagį: „Žmogus padarys tai, ką daro laukinis žvėris“

2025-10-19 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 10:30

Šiandieniniame pasaulyje darosi vis sunkiau suprasti, kuo galima pasitikėti, o kuo – ne. Atskirti, kas meluoja, o kas sako tiesą – didžiulis iššūkis, tačiau, žinant esmines taisykles, tai gali tapti lengviau. Plačiau apie tai naujienų portalo tv3.lt  tinklalaidėje „Verta žinoti“ pasakojo detektyvas Romualdas Zaleckis.

0

Kaip pasakojo pašnekovas, norint atpažinti melą nebūtina naudoti įmantrią melo detektoriaus techniką ar išmanyti aprašytus elgsenos atpažinimo skriptus. Net ir paprasti žmonės intuityviai atpažįsta „kabinamus makaronus“: ar tai būtų kūno judesių stebėjimas, ilgas istorijos pasakojimas, bet vis neatsakymas į klausimą, ar kita.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dažnai tereikia palaukti, kol „žmogus suklys arba padarys tai, ką daro laukinis žvėris, būdamas ramybės būsenoje ir būdamas strese, pajutęs pavojų“.

„Jis jaučiasi neramiai, kažką krapštosi, jam intuityviai nėra gerai“, – pasakojo R. Zaleckis.

Parodė, kaip atskirti melagį

Tiesą sakančiam žmogui kalbant su įtariamu meluojančiuoju žmogumi svarbu atkreipti dėmesį į pasakojamas vaizdingas istorijas bei bendrinius apibūdinimus, kaip „nieko tokio nebuvo“. Tai yra bėgimas iš situacijos žodžiais.

„Tokio nieko išvis nėra, yra konkrečiai: va, tada mane pagavo, sulaikė, stovėjau čia va taip“, – susidūrimus su kriminalinio pasaulio veikėjais bei kaip atpažindavo jų melus atpasakojo detektyvas.

Jeigu pasakojama istorija, atkreipkite dėmesį, kur žiūri melagis – ar asmuo žiūri kažkur tiesiai toli, tarsi norėdamas pats patekti į apibūdinamą vietą, ar kažkur kitur, lyg prisimindamas. Taip pat ir į bendrą kūno kalbą: atsilenkimas kėdėjė, rankų sukryžiavimas priešais save yra atsiribojimas bei signalas, kad gali būti slepiama tiesa.

Poligrafai – kraštutinė priemonė

Kaip dažnai senosiose kriminalinėse laidose rodoma, detektyvų darbuose taip pat naudojami žmogaus kūno parametrai – pulsas, kvėpavimas, prakaitavimas ar akių judesius nuskaitantys aparatai. Tiesa, tai nėra būtent tas baisusis melo detektorius, ramino R. Zaleckis.

„Jis uždraustas naudoti Lietuvoje, nes renkama informacija apie įvairius žmogaus kūno parametrus, kaip jis reaguoja, laikoma kaip perteklinė informacija. Bet, žmogui sutikus, tai yra populiarus tyrimas: galima ir akių detekciją daryti, ir poligrafą“, – kalbėjo detektyvas.

Pasak jo, žmogaus smegenys, išgirdusios klausimą ar komandą, reaguoja į tai.

„Pavyzdžiui, bėk. Tai žmogus arba sujuda, arba pradeda pulsas didėti, kvėpavimas atsiranda. Poligrafologas stebi kūno projekciją grafikuose ir interpretuoja tai“, – aiškino R. Zaleckis.

Visą pokalbį su detektyvu žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

