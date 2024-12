Dabar padarykite tai savo kaktusams: pavasarį rezultatas nudžiugins

Kaktusai – vieni tų augalų, žiedinius pumpurus kraunančių ramybės periodu, kai trumpam liaujasi augę. Savo gimtuosiuose kraštuose kaktusai „užmiega“ dviem atvejais: arba kad išgyventų sausrą, arba atšalimą.

Kaip užmigdyti kaktusą?

Taigi kambario sąlygomis poilsį augintiniams tenka organizuoti dirbtinai. Lengviausia tą padaryti prisiderinus prie natūralių gamtos pokyčių – šviesos stygiaus žiemą ir pastebimai kritusios oro temperatūros už lango. Pirmoji užduotis siekiant užmigdyti kaktusą – sumažinti jo laistymą iki absoliutaus minimumo.

Tai reiškia, jog jau nuo rugsėjo augalą reikėtų laistyti iš pradžių kartą per savaitę, paskui kartą per 2 savaites, kartą per mėnesį, o lapkričio ir gruodžio sandūroje išvis liautis laistyti.

Antroji užduotis – sumažinti aplinkos temperatūrą

Jei nėra kitų galimybių, tiesiog sukonstruoti nedidelę širmą ant palangės, kad vazono bent nepasiektų nuo radiatorių sklindanti šiluma.

Ideali žieminė temperatūra turi būti artima 10 laipsnių, mat daugumai kaktusų rūšių priimtinas temperatūrų diapazonas yra 8–15 laipsnių.

Svarbu atminti, jog perkelti į šaltesnę aplinką kaktusą galima tik tada, kai žemė vazonėlyje visiškai sausa. Augalas drėgnomis šaknimis, patekęs į skersvėjį, neišvengiamai žus.

Jeigu neįmanoma peržiem išlaikyti kaktuso jo nepalaisčius (pavyzdžiui, jei temperatūra ant palangės aukštesnė už rekomenduojamą, jei augalas akivaizdžiai apvysta arba yra per mažas ištverti tokią ilgą sausrą), perneškite jį į šiltą kambarį, palaistykite, palaukite kelias dienas, kol pradžius, ir tik tada grąžinkite į žiemojimo vietą.

Mirtinai pavojinga kaktusams ir minusinė temperatūra, tad nepadarykite klaidos pravėrę langą ir leidę žvarbiam orui iš lauko kitaip pasiekti augalą.

Žadinti kaktusų iš žiemos miego neskubėkite. Jie nubus ir be jūsų pagalbos. Greičiausiai paskutinėmis vasario dienomis arba kovo pradžioje, kai į langą ims dažniau šviesti saulė. Tuomet kaktuso viršūnėje per kelias dienas atsiras nedidukas, bet aiškiai įžiūrimas naujas augimo taškas.

Dažnai kartu su jais susiformuoja ir žiedpumpuriai. Pamatysite juos – tada ir pradėkite laistyti kaktusą, palaipsniui vis gausiau ir dažniau. Iš visų kaktusų lengviausia pražydinti rebutijas, nuogulius, mamiliarijas, echinopsius.