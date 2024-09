Atsistojus pagreitėja širdies ritmas? Štai, ką tai išduoda apie jūsų būklę

POTS yra posturalinės ortostatinės tachikardijos sindromas. Pasak neurologės, posturalinė reiškia, jog jis atsiranda keičiant padėtį, ortostatinė reiškia, jog jis atsiranda keičiant padėtį iš gulimos ar sėdimos į stovimą, tachikardija – jog padidėja širdies susitraukimų dažnis.

Tačiau yra tam tikri kriterijai: simptomai turi tęstis pastovėjus ne mažiau nei 10 minučių ir širdies susitraukimų dažnis turi būti padidėjęs ne mažiau nei 30 kartų per minutę. Žmonėms, jaunesniems nei 20 metų, padidėjimas turi būti padidėjęs ne mažiau nei 40 kartų per minutę.

Simptomai

POTS simptomai:

Žmogus gali jausti silpnumą;

Skausmą krūtinėje;

Gali jausti širdies plakimą;

Silpnumą gali apibūdinti kaip galvos svaigimą;

Ūžesys ausyse;

Apdujimo, apkvaitimo jausmas;

Sumažėjęs fizinio krūvio toleravimas.

Taip pat yra simptomų, kurie nėra priskiriami šiam sindromui, tačiau gali būti su juo susiję. „Gali pasireikšti galvos skausmas, pilvo pūtimas, pykinimas, viduriavimas. POTS yra vegetacinės sistemos sutrikimas, todėl žmogus gali jausti šiuos simptomus, tačiau tai nereiškia, kad jie yra tiesioginiai šio sindromo simptomai“, – aiškina A. Ekkert.

Neurologė pabrėžia, jog be POTS dar yra ir ortostatinės hipotenzijos sindromas, kuris pasireiškia tada, kai kraujo spaudimas sumažėja atsistojus. Pastovėti reikia nuo 3–5 minučių ir jei sistolinis spaudimas lieka nukritęs per 20 mm gyvsidabrio stulpelio, o diastolinis per 10 mm – tai jau yra ortostatinė hipotenzija.

„Kodėl tai yra svarbu? POTS diagnozuoti galime tik tada, kai tai nėra iššaukta ortostatinės hipotenzijos. Kai žmogus atsistoja, jo spaudimas krenta ir širdis bando tai kompensuoti susitraukinėdama dažniau – tai yra normalu.

Tačiau ta reakcija, kai širdis staiga pradeda greičiau plakti be hipotenzijos ir tai laikosi pastovėjus 10 minučių, – tai jau POTS“, – tikina gydytoja.

POTS rūšys

Anot A. Ekkert, POTS sindromas yra ganėtinai naujas ir tarp gydytojų vis dar kyla ginčų. Neurologė savo praktikoje yra sutikusi 3 rūšių POTS: hipovoleminis, hiperadrenerginis, neuropatinis.

Hipovoleminis POTS žmogui pasireiškia tada, kai jam trūksta skysčių ar serga anemija. Tokiu atveju, sumažėja kraujo tūris, pavyzdžiui, po operacijos. Šie simptomai turi trukti mažiausiai 3 mėnesius nuolat, tada galima būti diagnozuojamas sindromas.

Hiperadrenerginis POTS pasireiškia tada, kai yra pakitęs nervų sistemos atsakas į kūno padėties pakeitimą. Tokiu atveju, padidėja katecholaminų (biologiškai aktyvių medžiagų, kurios vaidina svarbų vaidmenį organizmo atsakuose į stresą ir reguliuojant kraujospūdį bei širdies susitraukimų dažnį – aut. past.) kiekis kraujyje.

Tai galima pamatuoti tyrimais. Turint klinikinius POTS simptomus ir padidėjusį katecholaminų kiekį – galima diagnozuoti POTS.

Neuropatinis pasireiškia tada, kai žmogui yra nervų sistemos pažeidimas. Dėl to dažniausiai kaltas diabetas, pasitaiko žmonėms po chemoterapijos. Ši rūšis atsiranda dėl nervų pažeidimo, ypač autonominės nervų sistemos, kuri kontroliuoja nevalingus kūno funkcijų procesus. Dėl šio pažeidimo kraujagyslių tonusas sumažėja, o kraujas kaupiasi apatinių galūnių venose, sukelia tachikardiją be kraujospūdžio kritimo.

Priežastys

„Viena dažniausių priežasčių, sukeliančių POTS yra fizinės kondicijos praradimas. Šis terminas reiškia fizinės kondicijos praradimą, dažnai atsirandantį po sunkios ligos. Tai ypač dažnai pasitaiko vyresnio amžiaus žmonėms, kurie turi daug gretutinių ligų. Kai kuri nors iš šių ligų priverčia žmogų ilgą laiką gulėti lovoje, pavyzdžiui, po insulto, sepsio ar lūžio, fizinė būklė pablogėja vien dėl ilgo neveiklumo.

Žmogus gali jaustis silpnas ir prastai, net jei pagrindinė liga jau praeityje. Ilgas gulėjimas ir fizinio aktyvumo trūkumas lemia šią būklę, kuriai būdingi panašūs į POTS simptomai. Dėl to labai svarbu pradėti fizinę reabilitaciją ir palaipsniui didinti fizinį aktyvumą, kad būtų atkurtas fizinis pajėgumas ir sumažinti POTS simptomai“, – pasakoja neurologė.

Fizinės kondicijos praradimas yra viena dažniausių ortostatinės hipotenzijos ir tachikardijos priežasčių. Tačiau kai kurie specialistai teigia, kad šios būklės neturėtų būti laikomos tikruoju POTS. Tikrasis POTS yra tais atvejais, kai rizikos veiksniai, tokie kaip hipovolemija (sumažėjęs kraujo tūris) arba ilgas gulėjimas, jau yra atmesti ir gydyti. Tik tuomet, kai visi šie veiksniai yra pašalinti, galima sakyti, kad tai tikrasis POTS.

Ekspertų nuomonės šiuo klausimu skiriasi: vieni mano, kad POTS yra viskas, kas pasireiškia klinikiniais simptomais, o kiti teigia, kad POTS yra hiperadrenerginis arba neuropatinis pobūdžio.

Ar POTS yra pavojingas?

POTS nėra pavojingas gyvybei, tačiau jis yra labai nemalonus ir gali stipriai paveikti gyvenimo kokybę. Gydymas nėra visiškai aiškus, nes nėra vieno vaisto, kuris tiktų visiems pacientams. Gydymo metodai dažnai yra išbandymo ir klaidų kelias, nes jis priklauso nuo konkrečių simptomų, kurie labiausiai vargina pacientą, ir nuo šalutinių poveikių.

„Visi ekspertai sutinka, kad reikia didinti fizinį aktyvumą ir gerinti fizinio aktyvumo toleravimą. Kadangi POTS simptomai pasireiškia, kai žmogus atsistoja, kai kurie ekspertai rekomenduoja pradėti nuo pratimų, kuriuos galima atlikti pusiau gulint. Pavyzdžiui, galima naudoti irklavimo treniruoklius arba dviratį treniruoklį, kuriuos galima naudoti pusiau gulint.

Pagrindiniai gydymo principai apima:

Fizinio aktyvumo didinimą, palaipsniui didinant fizinį krūvį, siekiama pagerinti širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

Pakankamą skysčių vartojimą, siekiant padidinti kraujo tūrį.

Druskos suvartojimo padidinimą, tai taip pat padeda padidinti kraujo tūrį.

Kompresinių kojinių naudojimą, tai padeda sumažinti kraujo kaupimąsi kojose ir palengvina simptomus.

Tik po to, kai šios priemonės yra išbandytos, galima svarstyti vaistų vartojimą, kurie parenkami individualiai, atsižvelgiant į paciento simptomus ir reakcijas į gydymą“, – teigia A. Ekkert.

Gali būti supainiojamas su kitomis ligomis

POTS gali būti painiojamas su kitomis ligomis, todėl svarbu atskirti jį nuo kitų galimų diagnozių. Reikia diferencijuoti tokias ligas kaip skydliaukės ligos ir anemija.

„POTS dažniau pasireiškia moterims, ypač menopauzinio amžiaus, ir merginoms nuo 15 metų. Šioms grupėms taip pat būdingos skydliaukės ligos, ypač skydliaukės hiperfunkcija, ir anemija. Skydliaukės ligos ir anemija gali sukelti tachikardiją, tačiau yra tam tikri skirtumai:

Skydliaukės hiperfunkcija gali sukelti tachikardiją, tačiau ji dažnai nėra susijusi su kūno padėties pasikeitimu. Diagnostikai atliekami kraujo tyrimai, nustatant skydliaukės hormonų lygį. Jei hormonai yra normalūs, skydliaukės ligos tikimybė yra maža.

Anemija dažnai pasitaiko jaunoms moterims, ypač dėl geležies stokos. Anemija sukelia bendrą silpnumą ir tachikardiją, tačiau simptomai nėra susiję tik su atsistojimu. Kraujyje matomas žemas hemoglobino lygis patvirtintų anemiją. Atstačius geležies kiekį, simptomai turėtų išnykti. Jei jie išlieka, tikėtina, kad anemija nėra pagrindinė priežastis“, – aiškina neurologė.

Taip pat yra retesnių ligų, kurias reikia atmesti:

Feochromocitoma – tai antinksčių auglys, kuris periodiškai išskiria katecholaminus (adrenaliną ir noradrenaliną) į kraują. Tai sukelia staigią tachikardiją ir kraujospūdžio padidėjimą, dažnai susijusį su kūno padėties pasikeitimu. Diagnostikai naudojami vaizdiniai tyrimai, siekiant nustatyti auglį.

Tinkama diagnostika ir diferencinė diagnostika yra labai svarbios siekiant nustatyti teisingą POTS diagnozę ir tinkamą gydymą.