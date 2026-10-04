Atsisakykite 1 gėrimo: jis gali skatinti atminties praradimą

„Neabejotinai viena pagrindinių atminties silpnėjimo priežasčių yra cukrus, kurio gausu tiek maisto produktuose, tiek gėrimuose“, – teigė specialistas.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Cukraus turintys gėrimai gali padidinti demencijos riziką
Pasak jo, vienas iš demencijos vystymosi mechanizmų yra pakitusi cukraus apykaita smegenyse, rašoma express.co.uk.
„Kaip ir sergant diabetu, kai organizmo ląstelės tampa mažiau jautrios insulinui, taip gali nutikti ir smegenyse“, – aiškino R. Batt.
Dėl šios priežasties Alzheimerio liga kartais net vadinama „trečiojo tipo diabetu“. Taip yra todėl, kad smegenyse išsivystantis atsparumas insulinui keičia jų medžiagų apykaitą ir gali paveikti atminties procesus.
Šį ryšį patvirtina ir moksliniai tyrimai. Alzheimerio asociacijos tarptautinėje konferencijoje pristatyti duomenys parodė, kad saldintų gėrimų vartojimas yra susijęs su didesne Alzheimerio ligos, kuri yra dažniausia demencijos forma, rizika.
Tyrimo metu nustatyta, kad didžiausią kiekį cukraus vartoję žmonės turėjo ir didžiausią tikimybę susirgti Alzheimerio liga. Rizika buvo siejama ne tik su gazuotais gėrimais, bet ir saldainiais, pyragais bei kitais saldžiais produktais.
Alzheimerio draugijos politikos ir tyrimų vadovas dr. Dougas Brownas pabrėžė, kad demencija yra viena didžiausių XXI amžiaus sveikatos problemų.
„Demencija yra viena dažniausių mirties priežasčių, o ši liga diagnozuojama maždaug vienam žmogui kas tris minutes. Kadangi kol kas nėra būdo išgydyti ar sustabdyti ligos progresavimo, rizikos veiksnių mažinimas yra itin svarbus“, – sakė jis.
Pasak mokslininko, per didelis cukraus vartojimas yra susijęs su antrojo tipo diabetu, kuris jau anksčiau buvo įvardytas kaip vienas iš demencijos rizikos veiksnių.
„Šis tyrimas papildo turimus duomenis ir leidžia manyti, kad perteklinis cukraus kiekis gali didinti Alzheimerio ligos riziką. Panašu, kad visų rūšių cukrus – nuo vaisių sulčių iki limonadų – turi panašų poveikį“, – teigė dr. D. Brownas.
Specialistų teigimu, sumažinus gazuotų gėrimų, saldumynų ir kepinių vartojimą bei laikantis įvairios ir subalansuotos mitybos, galima prisidėti prie mažesnės demencijos rizikos vyresniame amžiuje.
Ryšys tarp gėrimų ir ligos egzistuoja, tačiau mokslininkai ragina neskubėti daryti galutinių išvadų
Vis dėlto ne visi ekspertai šį ryšį vertina vienareikšmiškai. Jungtinės Karalystės organizacijos „Alzheimer's Research UK“ tyrimų vadovė dr. Sara Imarisio pabrėžia, kad kol kas nėra aišku, kiek konkrečiai gėrimų pasirinkimas gali paveikti Alzheimerio ligos vystymąsi.
Pasak jos, sudėtinga atskirti vien tik mitybos įpročių poveikį nuo kitų veiksnių, kurie taip pat turi įtakos demencijos rizikai.
„Kol kas tiksliai nežinome, kokią įtaką tokių ligų kaip Alzheimerio liga vystymuisi gali turėti mūsų pasirenkami gėrimai“, – sakė mokslininkė.
Tačiau ji pripažino, kad kai kurie tyrimai vis dėlto nustatė ryšį tarp saldžių gaiviųjų gėrimų, vaisių sulčių ar didelio cukraus kiekio karštuose gėrimuose ir didesnės demencijos rizikos.
Viena iš priežasčių gali būti tai, kad cukrus didina tikimybę susirgti antrojo tipo diabetu ir širdies bei kraujagyslių ligomis, kurios savo ruožtu siejamos su prastesne smegenų sveikata.
Dar vienas galimas pavojus – dažnai vartojamas keptas maistas
R. Batt ragina riboti ne tik cukrų, bet ir dažną kepto maisto vartojimą. Jo teigimu, bulvytės fri, bulvių traškučiai bei įvairūs kepiniai dažnai gaminami naudojant augalinius aliejus, tokius kaip rapsų, sojų, saulėgrąžų ar kukurūzų.
Šiuose aliejuose gausu omega-6 riebalų rūgščių. Nors jos nėra kenksmingos savaime, problema kyla tuomet, kai mityboje jų yra gerokai daugiau nei omega-3 riebalų rūgščių.
Anot specialisto, toks disbalansas gali keisti smegenų ląstelių membranų struktūrą ir turėti įtakos tam, kaip jos perduoda signalus tarpusavyje.
Be to, omega-6 gausūs aliejai, naudojami kepimui aukštoje temperatūroje, gali oksiduotis. Šio proceso metu susidaro junginiai, kurie skatina uždegimą ir gali pažeisti ląsteles.
„Pažeistos ląstelės nebesugeba efektyviai komunikuoti tarpusavyje, todėl gali sutrikti nervinių signalų perdavimas, kuris yra svarbus atminčiai ir kitoms pažintinėms funkcijoms“, – perspėjo R. Batt.
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