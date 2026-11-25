Apie vagystę pareigūnams pranešė 85 metų vyras.
Senjorui padarytas nuostolis – 3200 eurų
Jis nurodė, kad granito plokštės dingo laikotarpiu nuo lapkričio 15 d. iki lapkričio 22 d. iš Prienų rajone, Išlaužo seniūnijoje, Kliokiškės kaime esančių kapinių.
Nuostolis – 3200 eurų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kada skambinti policijai?
Bendrasis pagalbos centras anksčiau dalijosi, kokiais atvejais reikėtų skambinti numeriu 112. Sąraše ne vienas atvejis, o tarp jų – vagystė:
- Kai įvyksta eismo įvykis, kuriame nukenčia žmonės;
- Kai dėl kliūčių kelyje, nesaugaus vairavimo kyla pavojus eismo saugumui;
- Kai kėsinamasi pagrobti, sugadinti ar sunaikinti asmeninį arba visuomeninį turtą;
- Kai įvyksta vagystė;
- Kai vartojamas smurtas ar prievarta prieš asmenį;
- Kai dėl tam tikrų aplinkybių kyla pavojus asmens gyvybei arba sveikatai (iškrito pro langą, nukrito nuo tilto ir pan.);
- Kai aptinkami ginklai, sprogmenys ar į sprogmenis panašūs daiktai;
- Kai randami ar pametami asmens daiktai, dokumentai;
- Kai dingsta asmuo ir jo buvimo vieta bei likimas nežinomas;
- Kai pastebimas įtartinas ar policijos ieškomas asmuo;
- Kai randamas žmogaus lavonas;
- Kai vykdoma nelegali ekonominė veikla, nesilaikoma verslo tvarkos;
- Kai laikomos, parduodamos ir naudojamos narkotinės medžiagos;
- Kai nesilaikoma viešosios tvarkos, triukšmaujama, vartojamas alkoholis viešoje vietoje;
- Kai norima pranešti apie korupciją;
- Kai kurstoma neapykanta, skleidžiama neigiama informacija internete;
- Kai vyksta rinkimų tvarkos pažeidimai;
- Kai pažeidžiama tranzito tvarka ar įvyksta kiti incidentai su Rusijos Federacijos piliečiais, vykstančiais tranzitu per Lietuvos teritoriją.
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