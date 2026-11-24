Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, pirmadienį gautas vyro (gim. 1941 m.) pranešimas, kad laikotarpiu nuo lapkričio 15 d. iki lapkričio 22 d. iš Prienų rajone, Išlaužo seniūnijoje, Kliokiškės kaime esančių kapinių buvo pavogtos trys akmens granito plokštės.
Patirtas nuostolis įvertintas 3,2 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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