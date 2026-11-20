Baudžiamosios bylos duomenimis, asmenys, veikdami bendrininkų grupėje, 2026 metų vasario mėnesį, įtariama, įvykdė septynias vagystes. Kaltinamieji, iš anksto pasiruošę laužimo įrankius, bendrais veiksmais įsibrovė į du gyvenamuosius namus Vilniuje, tris Kaune ir du Šiauliuose.
Teismui perduota Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose namus apvogusių užsieniečių byla
Tyrimo metu nustatyta, kad bendra padaryta turtinė žala nukentėjusiesiems siekia 60 tūkst. eurų. Kaltinamieji, neteisėtai įsibrovę į gyvenamąsias patalpas, apgadino nukentėjusiųjų namų duris, langus, signalizacijos sistemas bei pasisavino juvelyrikos dirbinius, pinigus ir kitus daiktus.
Šioje byloje asmenys kaltinami vagystėmis ir turto sugadinimu. Vienas iš asmenų kaltinamas ir dokumentų suklastojimu ar disponavimu suklastotu dokumentu.
Už vagystę Baudžiamajame kodekse numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų, už turto sunaikinimą ar sugadinimą – viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų, o už dokumentų klastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu – viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamas veikas padarė veikdami bendrininkų grupėje, o atsakomybę švelninanti aplinkybė – prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui.
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