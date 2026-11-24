Penktadienio popietę, nusileidus lėktuvui iš Vienos, sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad vieno iš keleivių, 44-erių nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčio Lietuvos piliečio, ieško Molėtų rajono policija.
Kaip pranešė VSAT, jau pradėjus ikiteisminį tyrimą, vagystėmis įtariamas vyras ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo, išvyko iš Lietuvos. Rugsėjo pradžioje policija paskelbė jo paiešką.
Austrai vyrą deportavo už šios šalies įstatymų pažeidimus.
Apie įvykį informavę paieškos iniciatorių, pasieniečiai vyrą uždarė į laikino sulaikymo patalpą, o vėliau perdavė į oro uostą atvykusiems policijos pareigūnams.
Šiemet per mažiau kaip 11 mėn. VSAT pareigūnai sulaikė 489 asmenis (416 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 456, buvo mūsų šalies piliečiai, 8 – Latvijos, 6 – Jungtinės Karalystės, po 4 – Airijos, Baltarusijos ir Moldovos, 3 – Rusijos, po 1 – Izraelio, Norvegijos, Rumunijos ir Turkijos.
2025 m. pasieniečiai sulaikė 798 ieškomus asmenis (583 – oro uostuose). Dauguma iš jų, 698, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 37, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, Belgijos, Vokietijos, Graikijos, Mongolijos, Pakistano, Filipinų ir JAV – po 1.
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