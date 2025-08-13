Artėja delčia: Budraitytė ragina pasisaugoti 2 Zodiako ženklus

Astrologė Vaiva Budraitytė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, ko laukti iš delčios savaitės. Anot jos, po pilnaties jau galima atsipūsti, nes ši savaitė bus kupina harmonijos ir balanso.
Vaisingas laikotarpis
Pokalbio metu V. Budraitytė išryškino šios savaitės teigiamus aspektus. Pirmiausia, ji prabilo apie meilę. Anot jos, šiuo periodu skirti laiko jausmams yra tinkamas metas, nes jie vešės ir augs.
„Nepaprastai malonus periodas, labai smagus ir tinkamas meilės reikalams. Tie, kurie tuokiasi, švenčia meilę, susipažįsta su kitais – tiems seksis.
Taip pat turėtų suklusti tie, kurie turi problemų su vaisingumu, nes ši savaitė labai tinkama mėginimams pastoti“, – atskleidė ji.
Astrologė pridėjo, kad grožio procedūroms taip pat bus tinkamas metas. Pasak jos, tai lemia dabartinė Jupiterio padėtis.
„Seksis ir tiems, kurie sieks atlikti įvairias grožio procedūras. Ypač tai pasakytina apie 18 dieną. Taigi, šią savaitę jums seksis arba bent jau atrodys, kad jums sekasi“, – sakė pašnekovė.
Bus padidėjęs aktyvumas
Tęsdama savo pasakojimą apie šią savaitę, V. Budraitytė išskyrė padidėjusį aktyvumą. Pasak jos, šią savaitę namie sėdėti nesinorės.
Ji aiškino, kad tikriausiai daugumos akį trauks veiklos lauke arba sportiniai užsiėmimai, kurie gali padėti geriau pasijusti.
„Aktyvumas bus labai didelis, negalėsite nusėdėti vietoje. Paskutinės vasaros dienos bus tikrai sportiškos ir aktyvios, viskas puiku, netgi perspėti neturiu dėl ko“, – pasakojo ji.
Taip pat astrologė atskleidė, kad tiems, kurie svarsto įsigyti naujus išmaniųjų technologijų prietaisus, verta tai padaryti per delčią.
„Labai palanku pirkti kompiuterius, telefonus, atnaujinti aukštųjų technologijų įrangą. Pirkite indaploves, skalbimo mašinas – tam geras metas, bus pasisekę pirkiniai“, – atskleidė ji.
Įspėjo 2 Zodiako ženklus
Pasiteiravus astrologės apie prognozes Zodiako ženklams, ji atskleidė, kad ši savaitė daugeliui bus maloni.
Pirmiausia ji įvardijo tuos Zodiako ženklus, kuriems savaitė prognozuojama palanki.
„Seksis Žuvims ir Mergelėms, Avinams ir Svarstyklėms taip pat bus neblogas metas. Dvyniams ir Šauliams pamažu taip pat pradeda ateiti vis geresnis laikas“, – sakė ji.
Vis tik dviem Zodiako ženklams, pasak jos, ši savaitė nusimato sudėtingesnė. V. Budraitytė įvardijo šiuos ženklus: „Ožiaragiams ir Vėžiams šią savaitę teks pasisaugoti.“