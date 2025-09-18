Ant čiaupo kalkių neliks nė kvapo: padės 1 gudrybė

Kalkės ant čiaupų – problema, kuri tik didėja, jei nėra pašalinama. Baltos, kreidos tekstūros nuosėdos gali atsirasti visur: nuo virdulių kaitinimo elementų iki dušo sienelių, vamzdžių viduje ar net skalbimo mašinoje.
Be to, kalkės ne tik atrodo nemaloniai ir neestetiškai, bet ir gali pakenkti buitinei technikai, sumažinti jos efektyvumą bei padidinti elektros sąnaudas, rašo express.co.uk.
Įprasti būdai ir netikėta alternatyva
Dažniausiai kalkių nuosėdoms naikinti naudojamas actas. Tačiau pasirodo, kad namuose gali būti dar veiksmingesnė priemonė – varinės monetos.
„Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks“ „Facebook“ grupėje Lynn Hayes pasidalijo nuotraukomis „prieš“ ir „po“. Vienoje jų matyti, kaip nuo čiaupo atšokę kalkių gabalai nukrito tiesiai į kriauklę.
Ji rašė: „2 centų moneta tikrai veikia! Negaliu patikėti rezultatais – kalkės tiesiog nukrenta. Monetą tik sudrėkinau, kai kurios nuosėdos buvo senesnės, tad reikėjo šiek tiek patrinti, bet viskas truko vos 25 sekundes.“
Ar nesubraižys čiaupo?
Kai kurie grupės nariai sunerimo, ar toks metodas nepažeis metalo paviršiaus.
Tačiau Lynn juos nuramino:
„Pirma pabandžiau nedideliame plote, nuolat valiau šluoste. Nereikėjo stipriai šveisti, todėl jokių įbrėžimų neliko.“
Kaip tiksliai naudoti monetą?
Lynn paaiškino, kad reikia patrinti čiaupo paviršių monetos kraštu, o plokščiąją pusę galima priglausti prie čiaupo apačios.
Kiti grupės nariai patvirtino, kad metodas veikia:
- Julie Aucote: „Bandžiau ryte – tikrai suveikė. Monetą sudrėkinau ir nuosėdas tiesiog nutryniau.“
- Joyce Jones: „Vakar naudojau 2 centų monetą – rezultatas nuostabus!“
- Claire Piggott: „Praeitą savaitę atradau šį triuką – čiaupai dabar blizga.“
- Jayne O’Meara: „Svarbiausia, kad moneta būtų šlapia, ir svarbu turėti kantrybės ilgiau patrinti. Bet šis būdas veikia tikrai gerai.“
Kodėl tai veikia?
Trinant monetą į kalkes, varis sukelia cheminę reakciją su kalciu, todėl nuosėdos suyra ir tuomet lengvai pasišalina.
Vis dėlto, jei kalkių sluoksnis itin storas, vieno komentaro autorė Anita Berry rekomenduoja kartu su šiuo metodu naudoti ir šiek tiek specialių nukalkinimo priemonių, kad nuosėdos greičiau suminkštėtų.
