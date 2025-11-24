 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sveikata

65-erių klaipėdietei smogė klastinga liga: bijojo ne tik ką nors pakelti, bet ir miegoti

2025-11-24 11:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 11:51

Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) kraujagyslių chirurgai pirmieji Baltijos šalyse atliko pažangią endovaskulinę operaciją, kuri padėjo išsaugoti pacientės blužnį ir leido išvengti gyvybei pavojingo kraujavimo.

65-erių klaipėdietei smogė klastinga liga: bijojo ne tik ką nors pakelti, bet ir miegoti (BNS/123rf.com nuotr.)

Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) kraujagyslių chirurgai pirmieji Baltijos šalyse atliko pažangią endovaskulinę operaciją, kuri padėjo išsaugoti pacientės blužnį ir leido išvengti gyvybei pavojingo kraujavimo.

REKLAMA
0

Procedūra atlikta 65 metų pacientei, kuriai atsitiktinai, atliekant širdies vainikinių arterijų tyrimą, buvo nustatyta blužnies arterijos aneurizma. Tai besimptomis, tyliai besivystantis kraujagyslės išsiplėtimas, galintis netikėtai plyšti. KUL kraujagyslių chirurgai pritaikė naują, minimaliai invazinį gydymo metodą, kuris leido sustabdyti pavojingą procesą ir išsaugoti organo funkciją, bei išvengti didelės traumuojančios operacijos, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sužinojusi apie blužnies aneurizmą, pacientė gyveno nuolatinėje įtampoje – bijojo ką nors pakelti, dirbti ar net miegoti. Moteris žinojo, kad aneurizma galėjo plyšti bet kurią akimirką ir sukelti staigų vidinį kraujavimą“, – sakė pacientę operavęs KUL kraujagyslių chirurgas Karolis Tijūnaitis. 

REKLAMA
REKLAMA

Pritaikė modernų gydymą

Jis pasirinko inovatyvų sprendimą – į kraujagyslę buvo įvestas srovės nukreipėjas, leidžiantis atriboti aneurizmos maišą nuo kraujo tėkmės, tačiau išsaugoti blužnies aprūpinimą krauju.

REKLAMA

„Šis metodas padeda užkirsti kelią aneurizmos plyšimui ir išsaugoti blužnį – organą, kuris atlieka svarbų vaidmenį žmogaus imuninėje sistemoje, kraujo filtravime. Tai – reikšmingas žingsnis į priekį endovaskulinės chirurgijos plėtroje. Nuolat tobuliname kompetencijas, dalyvaujame tarptautinėse konferencijose ir siekiame, kad Vakarų Lietuvos pacientai gautų aukščiausio lygio gydymą arčiau namų“, – pasakojo gydytojas.

REKLAMA
REKLAMA

Po procedūros pacientės būklė gera – aneurizmos plyšimo rizikos nebeliko, o blužnis funkcionuoja normaliai.

Pasak K. Tijūnaičio, šiuo atveju įprasti aneurizmos gydymo būdai – atvira chirurginė operacija arba embolizacija, kai užkemšama aneurizmą maitinanti arterija, gali sukelti blužnies infarktą, o operuojant atvirai komplikacijų dažnis dar didesnis, galintis pasireikšti kraujavimu, kasos uždegimu, nes kraujagyslė anatomiškai glaudžiai susijusi su kasa, žaizdos infekcija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai pirmasis toks atvejis Baltijos regione, rodantis KUL kraujagyslių chirurgų pasirengimą taikyti moderniausius gydymo metodus net retais ir sudėtingais atvejais bei taip sparčiai plėsti endovaskulinės medicinos galimybes Vakarų Lietuvos pacientams.

KUL kraujagyslių chirurgijos komanda aktyviai diegia naujausius endovaskulinės medicinos sprendimus, siekdama mažinti atvirų operacijų poreikį, komplikacijų riziką ir trumpinti pacientų sveikimo laiką. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vis springęs ir sunkiai rijęs klaipėdietis išgirdo apie retą ligą – operuojant neprireikė nė pjūvio (tv3.lt koliažas)
Vis springęs ir sunkiai rijęs klaipėdietis išgirdo apie retą ligą – operuojant neprireikė nė pjūvio (4)
Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų