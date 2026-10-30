5 įpročiai išduoda žemą intelekto lygį: pasitikrinkite, ar taip nedarote

Iš pirmo žvilgsnio tokie įpročiai gali atrodyti visai nereikšmingi, tačiau jie daug pasako apie žmogaus mąstymą. Išskiriami penki dažni bruožai, kurie gali rodyti ribotą požiūrį į pasaulį ir nenorą tobulėti, rašoma yourtango.com.
Svarbu prisiminti: šie bruožai savaime neparodo žmogaus intelekto lygio. Tai veikiau mąstymo ir elgesio įpročiai, kurie gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių, patirties ir gyvenimo etapo.
1. Lengvai pasiduoda kitų įtakai
Vienas iš požymių – polinkis lengvai patikėti tuo, ką sako aplinkiniai. Tokie žmonės retai suabejoja išgirsta informacija, ne visada ją patikrina ir dažnai savo sprendimus grindžia kitų nuomone, o ne savarankišku vertinimu.
Jų pasirinkimams didelę įtaką gali daryti autoritetai, populiarūs įsitikinimai ar aplinkinių elgesys. Užuot bandę suprasti, kodėl vienas ar kitas teiginys laikomas teisingu, jie tiesiog priima jį kaip faktą.