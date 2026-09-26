7 frazės išduoda žemą intelekto lygį: pasitikrinkite, ar jų nesakote

Labiausiai emociškai išprusę žmonės geba pasiekti ir sukelti emocijas, suprasti neverbalinius signalus ir reguliuoti savo jausmus, kad sukurtų tvirtesnius santykius. Harvardo psichologė dr. Courtney Warren, įgijusi psichologinį išsilavinimą, sako iš arti mačiusi, kad tai yra raktas į ilgalaikę profesinę ir asmeninę sėkmę, rašė cnbc.
7 frazės išduoda žemą emocinį intelektą
Taigi kaip žinoti, ar mums reikia tobulinti šiuos įgūdžius? Jei vartojate kurią nors iš žemiau pateiktų septynių frazių, gali būti, kad jūsų emocinis intelektas žemas, rašo
1. „Aš nepasikeisiu. Esu toks, koks esu“
Emocinis intelektas siejamas su gebėjimu laikui bėgant keistis, nes mokotės ir augate. Žmonės, pasižymintys žemu emociniu intelektu, dažnai būna labiau nelankstūs ir priešinasi pastangoms keistis ar tobulėti.
Tvirti įsitikinimai yra svarbūs, tačiau taip pat svarbu būti atviram naujoms galimybėms.
Ką verčiau sakyti vietoj to: „Man reikia daugiau pagalvoti apie tai, ką jūs sakote. Noriu būti atviras grįžtamajam ryšiui apie save, net jei jį sunku išgirsti.“
2. „Man nesvarbu, kaip tu jautiesi“
Akivaizdus kitų žmonių jausmų ignoravimas yra žemo emocinio intelekto požymis. Dėl empatijos trūkumo kitiems, ypač kai jie išgyvena skaudų laikotarpį, sunku užmegzti abipusiai naudingus ir palaikančius santykius.
Ką verčiau sakyti vietoj to: „Apgailestauju, kad esi / esate nusiminęs. Kuo dabar galėčiau padėti?“
3. „Tu kalta/-as, kad aš taip jaučiuosi“
Žmonės, pasižymintys stipriu emociniu intelektu, dėl savo jausmų nekaltina išorinio pasaulio. Jie supranta, kad jų emocijos susijusios su tuo, kaip jie viduje suvokia aplinkybes.
Mūsų emocijos nėra kieno nors kito atsakomybė ir ne kažkas kitas jas turėtų bandyti ištaisyti. Jos yra galimybė suprasti save ir nustatyti ribas.
Ką verčiau sakyti vietoj to: „Dabar jaučiuosi labai emocionalus. Aš šią situaciją suvokiu taip...“
4. „Tu neteisi/-us“
Emociškai stiprūs žmonės, gavę grįžtamąjį ryšį, stengsis iš to pasimokyti, tobulėti. Užuot užsisklendę ir puolę į kraštutinumus, jie daugiau dėmesio skiria kito asmens gyvenimiškai patirčiai suprasti.
Ką verčiau sakyti vietoj to: „Man įdomu išgirsti tavo požiūrį, net jei nematau visko taip pat, kaip tu. Ar gali man padėti suprasti, kodėl taip jautiesi?“
5. „Nustok šnekėti nesąmones“
Gebėjimas išklausyti kito žmogaus patirtį, nereaguojant perdėtai ar nepriimant jos asmeniškai, yra pagrindinis emocinio intelekto požymis. Tai reiškia, kad turite aukštą savimonės ir savigarbos jausmą.
Ką verčiau sakyti vietoj to: „Suprantu, kad tau dabar labai sunku. Nors girdžiu, kad esi nusivylęs manimi, manau, kad tavo reakcija gali būti labiau susijusi su tavo praeitimi nei su tuo, ką dabar darau. Ar manai, kad tai tiesa?“
6. „Aš negaliu tau atleisti“
Aukštą emocinį intelektą turinys žmonės geba atsidurti kito žmogaus vietoje. Dėl to jie yra atviresni atleisti kitam asmeniui už bet kokias klaidas, lyginant su žmonėmis, kurie neturi tokio gebėjimo.
Ką verčiau sakyti vietoj to: „Man dabar per sunku tau atleisti. Tačiau aktyviai stengiuosi paleisti šią nuoskaudą ir pyktį, nes norėčiau, kad ištaisytume tai ir judėtume į priekį.“
7. „Tavo jausmai neracionalūs / nelogiški“
Žmonės, kurių emocinis intelektas stiprus, gali suprasti savo jausmus, tarsi išeiti iš savęs ir analizuoti racionalius ir neracionalius savo minčių aspektus.
Jie taip pat gerai moka pripažinti kitų žmonių jausmus, net jei ne visai supranta, iš kur jie kyla.
Ką verčiau sakyti vietoj to: „Suprantu, kad dabar jauti stiprias emocijas, ir jos yra pagrįstos. Aš iki galo nesuprantu, kodėl taip jautiesi, ir nesutinku su tavo požiūriu į situaciją, bet noriu suprasti tave. Ar gali paaiškinti, papasakoti daugiau?“
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