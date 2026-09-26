Augustė Juknė apie sprendimą, pakeitusį jos gyvenimą: šiandien ją seka beveik pusė milijono žmonių

„Zumba yra ir sportas, ir šokis. Daug žmonių galvoja, kad čia labai sudėtingi šokiai, bijo ateiti, bet zumboje yra palengvinti šokio žingsneliai. Tai fitneso, kardio treniruotė kartu su šokiu“, – pasakos Augustė.
Būtent emocija, jos teigimu, tampa viena pagrindinių priežasčių, kodėl kartą pabandę žmonės sugrįžta.
„Tu ateini į vakarėlį. Iš tikrųjų daug prakaituoji, daug šoki, bet emocija labai pagauna. Žmonės, bendrystė, tu ten ir išsirėki, ir dainuoji, muzika garsi“, – šypsosis trenerė.
Tačiau Kristinos Rimienės pokalbis su Auguste pasisuks ir kur kas giliau – apie tai, ką šokis gali pakeisti ne tik žmogaus kūne, bet ir jo santykyje su savimi.
„Labai gražu matyti, kaip moteris ateina kartais tokia kukli, susikausčiusi, po darbų tiesiai iš ofiso. O po treniruotės išeina laiminga, atsipalaidavusi“, – pasakos Augustė.
Kai kurias savo bendruomenės nares Augustė stebi jau ne vienerius metus. Pasak jos, pokytis ilgainiui tampa akivaizdus: „Būdavo kuklios, uždaros, o dabar atrodo, kad nebijo skleisti to moteriškumo, seksualumo. Pradeda save iš naujo pažinti, mylėti ir atsiskleidžia kaip žmonės.“
Nors Augustės treniruotėse dominuoja moterys, kartais duris praveria ir vyrai. Tiesa, jų kol kas vos keli. Trenerė prisimins, kad vesdama užsiėmimus Amsterdame matydavo visai kitokį požiūrį: vyrai ten drąsiau įsiliedavo į šokį. Lietuvoje, jos manymu, vis dar juntama daugiau susikaustymo.
„Žinau, kad kai kurie nedrįsdavo eiti, nes žmonoms labai keista: kaip tu čia eisi treniruotis, kur vien moterys?“ – juoksis Augustė. Tačiau vienas jos treniruotes lankantis vyras, pasak trenerės, atrado visai kitą argumentą: „Sako: aš niekur, net savo bokse, tokio gero kardio neturiu kaip zumboje.“
Dar įdomesnė pačios Augustės istorija. Jos išsilavinimas ir ankstesnis profesinis kelias su dabartine veikla iš pirmo žvilgsnio turi nedaug bendro. Ji dirbo biuruose, finansų ir rinkodaros srityse, o vakarais vedė treniruotes. Tačiau ilgainiui viena gyvenimo dalis pradėjo užimti vis daugiau vietos.
„Kažkuriuo metu pajaučiau, kad pavargstu sėdėti, kad man galbūt pasidaro nuobodu. Pradėjo formuotis mano bendruomenė ir supratau, kad man čia yra žymiai smagiau, dinamiškiau, įdomiau“, – prisimins Augustė.
Galiausiai papildoma veikla tapo pagrindine. „Supratau, kad daugiau energijos ir minčių pradedu dėti į savo antrą veiklą. Taip ir visai perėjau, pradėjau dirbti sau“, – pasakos ji.
Tačiau meilė zumbai prasidėjo dar gerokai anksčiau. Pirmą kartą ją Augustė pamatė prieš maždaug keturiolika metų, vasarą Italijoje dirbdama animatore. Vėliau, išvykusi studijuoti pagal „Erasmus“ programą į Vengriją, ji nusprendė išbandyti treniruotes pati.
„Pamačiau, koks atsipalaidavimas. Aš pati visą gyvenimą šokus – baletas, klasika, viskas super, taisyklės… O zumboje labai daug improvizacijos, labai daug energijos, linksmumo, gali prisijuokti ir daryti, ką nori. Pagalvojau: vau, šita energija, šitas temperamentas labai man“, – prisimins ji.
Grįžus į Lietuvą laukė dar vienas žingsnis. Kadangi čia tinkamų kursų beveik nebuvo, dėl zumbos licencijos teko keliauti į Lenkiją.
„Atsimenu, dar mano vyras vežė mane per naktį. Važiavom tokiu mašiniuku-autobusiuku“, – pasakos Augustė.
Vėliau ji pradėjo organizuoti ir didesnius renginius, į Lietuvą kviesdavo trenerius iš Kiurasao, Dominikos Respublikos bei kitų šalių, o pati vis giliau nėrė į zumbos pasaulį.
Vienas ryškiausių jos karjeros momentų įvyko Jungtinėse Valstijose. Augustė dalyvavo tarptautiniame konkurse, kuriame iš kelių šimtų instruktorių pateko tarp septynių finalininkų ir išvyko į Floridą.
Ten ji susitiko ir su vienu svarbiausių zumbos vardų – kolumbiečiu Beto Perezu.
„Iš viso pasaulio rinko kelis instruktorius iš kelių šimtų ir aš patekau tarp septynių finalistų. Skridome į Floridą, į Orlandą“, – prisimins ji.
Šiandien, pasak Augustės, susitikę renginiuose jie jau pasisveikina ir vienas kitą prisimena.
Tačiau tarptautinė auditorija socialiniuose tinkluose atsirado visai ne tada, kada būtų galima tikėtis. Didžiausias lūžis įvyko po, atrodytų, paprasto vaizdo įrašo, spontaniškai nufilmuoto per treniruotę.
„Tiesiog atsisukau per treniruotę į merginą ir sakau: nusifilmuojam pagal šitą trendinančią dainą. Mes nufilmavom video su žmonėmis už nugaros ir įkėliau“, – prisimins ji.
O tada įvyko tai, ko pati Augustė nesitikėjo.
„Kai prasidėjo… šimtais tūkstančių sekėjų pradėjo kilti. Man net buvo baisu, nes prasidėjo skambučiai iš įvairių šalių“, – atviraus trenerė.
Per gana trumpą laiką jos auditoriją papildė apie 150 tūkstančių naujų sekėjų, o šiandien jų, beveik pusė milijono iš Amerikos, Lotynų Amerikos, Europos ir kitų pasaulio vietų.
Įprastos sporto salės Augustei, panašu, neužtenka. Jos treniruotės jau vyko ant stogų, šilauogių ūkyje, traukinyje, o viena įspūdingiausių vietų tapo Vilniaus televizijos bokštas.
„Pagalvojau – reikia ten padaryti zumbą. Reikia, kad tas bokštas truputį pasiūbuotų“, – juoksis Augustė.
Treniruotę komanda surengė saulei leidžiantis, o tokį sezono atidarymą aukštai virš miesto pakartojo ne kartą.
„Tikrai labai įdomu. Žmonėms buvo gera, o tas adrenalinas susijungė su treniruotės energija“, – pasakos ji.
Ir idėjos tuo nesibaigia. Augustė jau svarsto apie dar vieną neįprastą renginį: „Dabar turiu idėją padaryti treniruotę Pociūnuose – pašokti ir tada visoms kilti su lėktuvais.“
Šiandien jos veikla jau seniai nebėra tik vienos trenerės treniruotės. Augustė turi septynių trenerių komandą, o užsiėmimai vyksta skirtingose Vilniaus vietose. „Juokiamės, kad zumba kaip virusas jau pasklidusi per miestą“, – sakys ji.
Vis dėlto pastaruoju metu Augustės gyvenimo tempas šiek tiek sulėtėjo, nes ji tapo mama. Dėl to teko pristabdyti dalį kelionių ir renginių, tačiau trenerė neslėps labai laukianti sugrįžimo.
„Labai sveika kartais pabėgti ir nuo to leliuko. Pasportavus gauni daug teigiamų emocijų“, – sakys ji.
O paklausta, ar zumba pakeitė jos gyvenimą, Augustė nė akimirkos nesudvejos.
„Oi, tikrai. Visomis prasmėmis. Susipažinau su daug nuostabių žmonių, turiu nuostabią komandą, nuostabią bendruomenę. Labai džiaugiuosi, kad nereikia eiti į monotonišką darbą“, – sakys ji.
Ir čia pat pridurs tai, kas, ko gero, geriausiai apibendrina jos sprendimą kadaise pasirinkti visiškai kitą kelią: „Jaučiuosi tikrai sveikesnė, laimingesnė. Kartais norisi sustabdyti save ir dar kartą priminti padėkoti už tai, kokį dabar gyvenimą turiu. Tikrai nesigailiu.“
Kristina taip pat prisipažins, kad pokalbis užkrėtė ją smalsumu. „Taip šnekučiavomės, kad aš net užsikrėčiau – noriu pabandyti zumbą“, – sakys laidos vedėja. O kaip Kristinai seksis pirmą kartą išbandyti zumbos žingsnelius, žiūrovai išvys jau šį sekmadienį laidoje „Pasaulis pagal moteris“.
Floristinis desertas – zumbos įkvėpta puokštė su netikėtu akcentu
Pokalbis su Auguste įkvėps ir šio sekmadienio floristinį desertą. Zumba Kristinai Rimienei asocijuojasi su Lotynų Amerika, karščiu, saule, jūra ir paplūdimiais, todėl šįkart netikėtu kompozicijos akcentu taps kriauklės.
„Pokalbis apie zumbą man atnešė daugybę minčių, apmąstymų. Juk zumba visą laiką asocijuojasi su Lotynų Amerika, su karščiu, saule, jūra, paplūdimiu. O paplūdimyje mes vaikštome ir kartais renkame kriaukles. Tad man gimė mintis šiandien floristiniame deserte panaudoti būtent kriaukles“, – pasakos Kristina.
Pirmiausia floristikos dizainerė iš tvirtos floristinės vielos sukurs karkasą, primenantį voratinklį. Jį dekoruos pjaustytomis perlamutrinėmis kriauklėmis ir tik tuomet ateis laikas gėlėms. Puokštėje Kristina naudos baltas bijūnines rožes, šilinges, paukštpienes, chasmantijas bei ciko lapus.
„Jos šiandien švyti perlamutru. Susiliejusios su baltomis gėlėmis, išraiškingomis jų linijomis, šiandien leido man sukurti įdomią puokštę, kuri galbūt kažkam gali atstoti net ir nuotakos puokštę“, – baigtu rezultatu dalinsis Kristina.
Taip šįkart viename floristiniame deserte susitiks iš pirmo žvilgsnio labai skirtingi pasauliai – zumbos energija, Lotynų Amerikos karštis, paplūdimio kriauklės ir elegantiškos baltos gėlės.
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais 10 val. per TV3.
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