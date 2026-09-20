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5 įpročiai išduoda žemą intelekto lygį: pasitikrinkite, ar taip nedarote

2026-09-20 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 16:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Intelektą dažniausiai esame įpratę vertinti pagal IQ testus, mokymosi rezultatus ar sukauptas žinias. Tačiau žmogaus gebėjimas mąstyti, mokytis ir spręsti problemas atsiskleidžia ne tik atliekant testus – tam tikrų užuominų galima pastebėti ir kasdieniame elgesyje. Vis dėlto vienas įprotis ar elgesio bruožas tikrai neleidžia spręsti apie žmogaus intelektą.

Smegenys (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Intelektą dažniausiai esame įpratę vertinti pagal IQ testus, mokymosi rezultatus ar sukauptas žinias. Tačiau žmogaus gebėjimas mąstyti, mokytis ir spręsti problemas atsiskleidžia ne tik atliekant testus – tam tikrų užuominų galima pastebėti ir kasdieniame elgesyje. Vis dėlto vienas įprotis ar elgesio bruožas tikrai neleidžia spręsti apie žmogaus intelektą.

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Tam įtakos turi daugybė veiksnių, įskaitant išsilavinimą, aplinką, patirtį ir asmenines savybes. Nepaisant to, kai kurie elgesio modeliai moksliniuose tyrimuose siejami su silpnesniais kognityviniais ar socialiniais gebėjimais.

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Taigi, jei smalsu, kokie kasdieniai įpročiai gali būti su tuo susiję, verta atkreipti dėmesį į kelis dažnai pasitaikančius elgesio modelius, kurie, kaip teigiama, gali rodyti žemą intelekto lygį, rašoma yourtango.com.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Smegenys, neurologija

1. Vengimas skaityti

Skaitymas nėra vien pramoga – tai veikla, galinti lavinti žodyną, analitinį mąstymą ir padėti susipažinti su kitokiais požiūriais. Knygos taip pat gali skatinti empatiją ir suteikti galimybę geriau suprasti kitų žmonių patirtis.

Todėl nuolatinis skaitymo vengimas ir visiškas nesidomėjimas tekstais gali reikšti, kad žmogus rečiau užsiima veiklomis, kurios lavina tam tikrus kognityvinius gebėjimus.

Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad žmogus, kuris neskaito knygų, nebūtinai yra mažiau protingas. Informaciją galima gauti ir kitais būdais, o pomėgiams įtakos turi daugybė aplinkybių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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