5 įpročiai išduoda žemą intelekto lygį: pasitikrinkite, ar taip nedarote

Tam įtakos turi daugybė veiksnių, įskaitant išsilavinimą, aplinką, patirtį ir asmenines savybes. Nepaisant to, kai kurie elgesio modeliai moksliniuose tyrimuose siejami su silpnesniais kognityviniais ar socialiniais gebėjimais.
Taigi, jei smalsu, kokie kasdieniai įpročiai gali būti su tuo susiję, verta atkreipti dėmesį į kelis dažnai pasitaikančius elgesio modelius, kurie, kaip teigiama, gali rodyti žemą intelekto lygį, rašoma yourtango.com.
1. Vengimas skaityti
Skaitymas nėra vien pramoga – tai veikla, galinti lavinti žodyną, analitinį mąstymą ir padėti susipažinti su kitokiais požiūriais. Knygos taip pat gali skatinti empatiją ir suteikti galimybę geriau suprasti kitų žmonių patirtis.
Todėl nuolatinis skaitymo vengimas ir visiškas nesidomėjimas tekstais gali reikšti, kad žmogus rečiau užsiima veiklomis, kurios lavina tam tikrus kognityvinius gebėjimus.
Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad žmogus, kuris neskaito knygų, nebūtinai yra mažiau protingas. Informaciją galima gauti ir kitais būdais, o pomėgiams įtakos turi daugybė aplinkybių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.