20 metų kartu keliavusios draugų poros mirė vienu metu: giminaičių skausmui ribų nėra

Avarija įvyko praėjusį ketvirtadienį, kai automobilis, kuriuo važiavo keturi maltiečiai, nukrito į jūrą Kroatijoje. Ši tragedija ne tik paliko gilų skausmą artimųjų širdyse, bet ir iškėlė klausimų dėl kelio saugumo toje vietovėje. Paaiškėjo ir daugiau detalių apie įvykį.
Tragedijos aukos – viso gyvenimo draugai
Žuvusieji – Jeremy ir Lorraine Gambinai bei Kevinas ir Sandra Bonnici – buvo ne tik artimi draugai, bet ir giminaičiai. Vyrai buvo pusbroliai, o jų šeimos keliaudavo kartu jau daugiau nei 30 metų.
„Jie buvo ne tik pusbroliai, bet ir geriausi draugai, kurie kartu keliavo po visą pasaulį. Jie kartu nuvažiavo dešimtis tūkstančių kilometrų“, – „Times of Malta“ sakė vienas iš aukų sūnų Justinas Gambinas.
Maltiečių poros buvo žinomos kaip aistringi keliautojai, kurie kasmet išsiruošdavo į naujas vietas Europoje ir už jos ribų.
Lemiama kelionė – Kroatijoje
Mirtina avarija įvyko valstybiniame kelyje D8, netoli Bunicos, šalia pakrantės miestelio Sènio, kai jų išsinuomotas automobilis atsitrenkė į dvi akmenines užtvaras ir nukrito maždaug 70 metrų į jūrą.
Kroatijos gelbėjimo narai šią operaciją apibūdino kaip vieną sunkiausių, kokią tik yra vykdę.
Tuo metu aukų artimieji, įskaitant jų vaikus, atvyko į Sènį, kur pirmadienį padėjo gėlių netoli avarijos vietos – pagerbdami savo artimųjų atminimą.
Šeimos dėkoja už paramą ir laukia atsakymų
Pirmaisiais komentarais žiniasklaidai po tragedijos Gambinų ir Bonnici šeimos išreiškė gilų dėkingumą Kroatijos valdžios institucijoms ir vietos bendruomenei už „neįtikėtiną paramą“, parodytą po tragedijos.
Visi aukų asmeniniai daiktai jau buvo grąžinti šeimoms, kurios dabar laukia autopsijos rezultatų.
Po šios nelaimės kilo diskusijos dėl D8 kelio saugumo, nes kai kuriose atkarpose trūksta tinkamų užtvarų, galinčių sulaikyti automobilį nuo kritimo į apačioje esančią jūrą.
„Nors akmeniniai kelio stulpeliai gali atrodyti apsauginiai, jų greičiausiai nepakako, kad transporto priemonė nenuvažiuotų nuo kelio“, – sakė Jonathanas Gambinas, kurio 68 metų brolis buvo tarp aukų.
Jis pridūrė, kad šeima tikisi, jog tolesnis avarijos tyrimas padės rasti atsakymus ir užkirsti kelią panašioms nelaimėms ateityje.
Malta sukrėsta tragedijos
Ši avarija laikoma skaudžiausia nelaime, kurioje užsienyje žuvo tiek Maltos piliečių vienu metu.
Tragedija įvyko beveik lygiai mėnuo po to, kai Sicilijoje per automobilio avariją žuvo kita maltiečių pora – Doris ir Manuelis Buhagiarai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!