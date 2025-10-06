Iš Kroatijos dvi draugų poros nebegrįš: tragedija įvyko žaibiškai

Vietos pareigūnai teigia, kad vairuotojui galėjo pasidaryti bloga. Žuvusieji – gerai žinomi ir gerbiami Maltos gyventojai. Jie keliavo kartu, mėgaudamiesi atostogomis, kai likimas tragiškai nutraukė jų kelionę, rašoma timesofmalta.com.
Keturi artimi draugai – dvi šeimos
Paaiškėjo, kad 68 metų Jeremy ir jo 67 metų žmona Lorraine, gyvenę Maltoje, Swieqi mieste, žuvo kartu su 67 metų Kevinu ir jo 66 metų žmona Alexandra.
Jie keliavo Adrijos pakrante, kai automobilis, važiuodamas iš Rijekos Senjo kryptimi, prarado kontrolę kairiajame posūkyje, atsitrenkė į dvi akmenines užtvaras ir nukrito maždaug 70 metrų žemyn į jūrą.
Pranešimai iš Kroatijos rodo, kad vairuotojui galėjo sutrikti sveikata, važiuojant pakrantės keliu.
Nepavykęs gelbėjimo bandymas
Vienas pirmųjų į įvykio vietą atvykusių pareigūnų – policininkas Jasminas – drąsiai nėrė į 16 metrų gylį bandydamas atidaryti smarkiai apgadintą transporto priemonę. Tačiau, kaip pasakojo pareigūnas, vandens slėgis buvo toks stiprus, kad teko grįžti į paviršių.
Vienos moters kūnas išniro už kelių šimtų metrų nuo automobilio, o kiti trys nukentėjusieji buvo rasti automobilio viduje. Transporto priemonė iš vandens buvo iškelta penktadienį – gelbėjimo operacijoje dalyvavę narai operaciją apibūdino kaip vieną sudėtingiausių per savo karjerą.
Užsienio reikalų ministerija pareiškė užuojautą ir patvirtino, kad bendradarbiauja su Kroatijos valdžios institucijomis.
Pažinoję apibūdina kaip ypatingus žmones
Jeremy buvo žinomas kaip buvęs Maltos krepšininkas ir treneris – jis atstovavo šaliai 1987 m. Mažųjų Europos valstybių žaidynėse Monake, o vėliau dirbo kūno kultūros mokytoju Šv. Mykolo fonde. Jis ir žmona Lorraine turėjo tris vaikus ir kelis anūkus.
Tuo tarpu Kevinas buvo susijęs su transporto ir aviacijos sritimis – vadovavo dviem įmonėms, anksčiau dirbo „Air Malta“ oro linijose finansų, skrydžių operacijų ir inžinerijos skyriuose. Jis ir jo žmona Alexandra taip pat turėjo du vaikus ir anūkus.
Artimieji ir bendruomenė sukrėsta
„Mūsų šeima buvo tikrai palaiminta ir laiminga, kad mūsų gyvenime buvo mūsų nuostabūs tėvai. Mes negalėjome prašyti daugiau. Aš visada didžiuosiuosi galėdama sakyti, kad esu jų dukra“, – rašė Jeremy ir Lorraine dukra Ilona Busby.
Ji pridūrė, kad šiek tiek paguodos suteikia mintis, jog jos tėvai mirė kartu, „darydami tai, ką jie labiausiai mėgo, su dviem savo mėgstamiausiais draugais“.
Tuo metu Kevino ir Alexandros sūnus Matthew Bonnici socialiniuose tinkluose rašė:
„Netekau savo superherojų. Mano širdis sudaužyta. Galėčiau parašyti knygą apie jus, bet net ir to nepakaktų.
Vienintelis šviesos spindulėlis visoje šioje istorijoje yra tai, kad jie buvo kartu, darė tai, ką mylėjo, su žmonėmis, kuriuos mylėjo.“
Penktadienio vakarą vykusioje ceremonijoje keturios aukos buvo pagerbtos tylos minute.
