6 ženklai, kurie išduoda jūsų organizme knibždančias kirmėles

Be to, jomis užsikrėsti – labai lengva. Užtenka atsigerti užkrėsto vandens ar suvalgyti užkrėsto maisto, ypač jei tai – ne iki galo iškepta mėsa. Taip į jūsų virškinimo sistemą patenka kirmėlių kiaušinėliai. Parazitinėmis kirmėlėmis taip pat galima užsikrėsti nuo jų turinčių žmonių ir nuo užsikrėtusių gyvūnų.

Kai kurie kirmėlių turintys žmonės visiškai jokių simptomų nejaučia. Kitaip tariant, po pilvą šliaužiojančios kirmėlės neišsiduoda jokiais požymiais. Kartais jų turintieji, priešingai, nuolat prastai jaučiasi, patiria įvairiausių virškinimo bei kitų organizmo sistemų sutrikimų.

Ar jau nerimaujate, kad galbūt ir po jūsų pilvą šliaužioja pasišlykštėjimą keliantys organizmai – nematodai, plaukagalviai, kaspinuočiai, apvaliosios kirmėlės ir askaridės? Tuomet skaitykite toliau. Žemiau rasite sąrašą simptomų, kurie išduoda, kad jūsų žarnyne gali būti pailgų svetimkūnių, kurie jau kurį laiką „stovyklauja“ jūsų pilve.

Nuolat jaučiatės pavargę ir išsekę

Parazitinės kirmėlės vadinamos būtent parazitinėmis, nes maitinasi kitu organizmu – šiuo atveju, jumis. Taigi, jos suėda dalį jūsų suvalgytame maiste esančių maistinių medžiagų, todėl jums lieka labai nedaug. Būtent dėl to, kad kirmėlės pasisavina dalį jums reikalingų maistinių medžiagų, nuolat jaučiatės pavargę ir be jėgų.

Nuolat jaučiate alkį

Ką tik suvalgėte didelę porciją spagečių, bet po kelių minučių ir vėl išalkote? Labai gali būti, kad jūsų suvalgytu maistu kaip tik dabar puotauja žarnyne besislepiančios kirmėlės. Be to, dėl šios priežasties gali pradėti kristi kūno svoris, nepaisant to, kad nuolat ką nors kramsnojate.

Vis pasireiškia įvairiausi virškinimo sutrikimai

Parazitinės kirmėlės gyvena žarnyne, todėl nenuostabu, kad užsikrėtus jomis prasideda įvairūs virškinimo sistemos sutrikimai. Tai gali būti labai dažnai patiriamas nevirškinimas, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmai, perteklinės dujų sankaupos, pilvo pūtimas, diarėja ir konstipacija.

Jaučiate depresiją ir apatiją

Ar žinojote, kad žarnyno būklė turi įtakos ir jūsų nuotaikai? Būtent dėl šios priežasties žarnyne turint kirmėlių dažnai gali apimti bloga nuotaika. Kai kurie žmonės jaučiasi apatiški. Todėl jei nuolat esate blogos nuotaikos ir nesuprantate, kodėl, reikėtų įtarti, kad jūsų žarnyne puikiai leidžia laiką kirmėlės.

Sergate anemija dėl geležies trūkumo

Parazitai iš jūsų organizmo maistines medžiagas savinasi per kraują, todėl labai tikėtina, kad dėl jų buvimo sergate anemija – jums trūksta geležies. Tai gali pasireikšti įvairiais požymiais ir simptomais, siejamais su šiuo kraujo sutrikimu – išblyškusi oda, oro trūkumas, širdies permušimai, galvos svaigimas ir silpnumas.

Išmatose pastebite kirmėlių

Galiausiai, jei savo išmatose išsituštinę pastebite kirmėlę, tai – neabejotinas ženklas, kad esate užsikrėtę šiais parazitais. Net jei ją pastebėjote vieną, greičiausiai žarnyne jų slepiasi daug daugiau. Parazitinės kirmėlės itin greitai deda kiaušinėlius, todėl nėra abejonių, kad jūsų žarnyne jų jau gyvena visa daugybė, rašoma geelongmedicalgroup.com.au.

Jei įtariate, kad galite būti užsikrėtę parazitais, verta apsilankyti pas gydytoją. Gydytojas paskirs jums laboratorinius tyrimus, kurie parodys, kokio tipo kirmėlėmis esate užsikrėtę. Tiksliai nustatyti kirmėlių tipą yra labai svarbu, kad galėtumėte gauti tinkamą gydymą.