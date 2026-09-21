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„Volvo“ pasirinko naują vadovą: iš „Škoda“ ateis rekordinius rezultatus pasiekęs Klausas Zellmeris

2026-09-21 16:58 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-21 16:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Volvo Cars“ paskelbė apie būsimą vadovybės pasikeitimą. Naujuoju Švedijos automobilių gamintojo prezidentu ir generaliniu direktoriumi paskirtas dabartinis „Škoda Auto“ vadovas Klausas Zellmeris. Pareigas jis pradės eiti ne vėliau kaip 2027 metų spalio 1 dieną.

Klaus Zellmer (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (77)

Volvo Cars“ paskelbė apie būsimą vadovybės pasikeitimą. Naujuoju Švedijos automobilių gamintojo prezidentu ir generaliniu direktoriumi paskirtas dabartinis „Škoda Auto“ vadovas Klausas Zellmeris. Pareigas jis pradės eiti ne vėliau kaip 2027 metų spalio 1 dieną.

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K. Zellmeris pakeis Håkaną Samuelssoną, kuris į „Volvo Cars“ vadovo postą sugrįžo 2025 metų balandį. Jau tuomet buvo skelbiama, kad jo kadencija planuojama dvejiems metams, per kuriuos bendrovė turėjo parengti naują ilgalaikę strategiją ir surasti nuolatinį vadovą. H. Samuelssonas kartu su bendrovės valdyba užtikrins sklandų valdžios perdavimą.

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Į „Volvo“ ateina po rekordinių „Škoda“ metų

K. Zellmeris „Škoda Auto“ vadovauja nuo 2022 metų. Per šį laikotarpį Čekijos gamintojas gerokai sustiprino pozicijas Europoje ir kartu išplėtė elektromobilių gamą.

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2025 metais „Škoda“ visame pasaulyje pristatė daugiau kaip 1,04 mln. automobilių – milijono riba pirmą kartą nuo 2019-ųjų vėl buvo peržengta. Bendrovės pajamos pasiekė rekordinius 30,1 mlrd. eurų, o veiklos pelnas – 2,5 mlrd. eurų. Pardavimų grąža siekė 8,3 proc.

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Augimas tęsėsi ir šiemet. Pirmąjį 2026 metų pusmetį „Škoda“ išliko antra perkamiausia automobilių marke Europoje, nusileisdama tik „Volkswagen“. Per šešis mėnesius klientams visame pasaulyje pristatyta 555,7 tūkst. automobilių – 9,1 proc. daugiau nei prieš metus.

Ypač sparčiai augo elektrinių modelių paklausa. Per pirmąjį pusmetį „Elroq“ ir „Enyaq“ pardavimai padidėjo 48,3 proc. – iki 108,2 tūkst. automobilių. „Škoda“ tuo metu buvo ketvirta pagal elektromobilių pardavimus Europoje.

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Daugiau nei du dešimtmečiai „Porsche“

Prieš pradėdamas vadovauti „Škoda“, K. Zellmeris didžiąją karjeros dalį praleido „Porsche“. Prie bendrovės jis prisijungė 1997 metais ir per daugiau kaip du dešimtmečius užėmė įvairias vadovaujamas pareigas.

2010 metais jis tapo „Porsche“ vadovu Vokietijoje, o 2015-aisiais persikėlė į JAV, kur penkerius metus vadovavo „Porsche Cars North America“. Vėliau K. Zellmeris perėjo į „Volkswagen“ ir buvo atsakingas už pardavimus, rinkodarą bei garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. 2022 metais jam buvo patikėtas „Škoda Auto“ vairas.

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„Volvo Cars“ valdybos pirmininkas Ericas Li pabrėžia, kad būsimasis vadovas turi patirties tiek aukštesnės klasės automobilių, tiek dideliais kiekiais gaminamų modelių segmentuose. Būtent tokį derinį bendrovė laiko svarbiu kitam plėtros etapui.

„Volvo“ laukia didžiausia modelių plėtra istorijoje

K. Zellmeris „Volvo Cars“ perims itin svarbiu metu. Vos kelios dienos prieš paskelbiant apie naująjį vadovą bendrovė pristatė didžiausią modelių plėtros planą per 99 metų istoriją.

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Iki 2030 metų pabaigos „Volvo“ ketina pristatyti 13 visiškai naujų automobilių. Bendrovė taip pat keičia požiūrį į skirtingas rinkas – Vakarų valstybėms ir Kinijai bus formuojamos labiau prie vietos pirkėjų poreikių, technologinių reikalavimų ir prekybos sąlygų pritaikytos modelių gamos.

Kartu „Volvo Cars“ siekia atkurti didesnį pelningumą. Rugsėjį pristatytoje strategijoje bendrovė nurodė ilgainiui sieksianti didesnės nei 8 proc. veiklos pelno maržos ir stipresnių pinigų srautų.

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2025 metais „Volvo Cars“ pakoreguotas veiklos pelnas siekė 12,5 mlrd. Švedijos kronų, o pakoreguota veiklos pelno marža – 3,5 proc. Per metus bendrovė klientams pristatė 710 tūkst. automobilių.

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H. Samuelssonui – antrasis atsisveikinimas

H. Samuelssonui tai bus jau antrasis pasitraukimas iš „Volvo Cars“ vadovo pareigų. Pirmą kartą bendrovei jis vadovavo 2012–2022 metais, o 2025-ųjų balandį buvo pakviestas sugrįžti po Jimo Rowano pasitraukimo.

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Antrosios kadencijos metu H. Samuelssonas daugiausia dėmesio skyrė bendrovės strategijos peržiūrai, išlaidų mažinimui ir būsimos modelių gamos formavimui. Dabar jo parengtą kryptį tęsti teks K. Zellmeriui.

Tiksliai kada K. Zellmeris paliks „Škoda Auto“ ir kas jį pakeis Čekijos bendrovės vadovo poste, kol kas nepaskelbta.

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