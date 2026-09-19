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„Polestar“ oficialiai žengia į Lietuvą – Vilniuje atidaryta pirmoji markės atstovybė

2026-09-19 14:26 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-19 14:26
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Lietuvos naujų automobilių rinką papildė dar vienas elektromobilių gamintojas. Vilniuje duris atvėrė pirmoji oficiali švediškų „Polestar“ automobilių atstovybė, o pirmieji šios markės modeliai jau pasiekė Lietuvą.

„Polestar“ salonas Vilniuje (nuotr. gamintojo)

Lietuvos naujų automobilių rinką papildė dar vienas elektromobilių gamintojas. Vilniuje duris atvėrė pirmoji oficiali švediškų „Polestar“ automobilių atstovybė, o pirmieji šios markės modeliai jau pasiekė Lietuvą.

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„Polestar“ pardavimo ir techninės priežiūros centras įsikūrė „Sostenos“ atstovybėje Ukmergės g. 280. Čia bus prekiaujama naujais ir naudotais automobiliais, organizuojami bandomieji važiavimai bei atliekama jų techninė priežiūra.

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„Polestar“ apie plėtrą į Baltijos šalis paskelbė dar birželį. Lietuva kartu su Latvija ir Estija tapo naujomis gamintojo rinkomis, o prekybos tinklas regione plečiamas bendradarbiaujant su „Volvax Baltic“.

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Pirmiausia – du modeliai

Pirmieji Lietuvos pirkėjams siūlomi modeliai – „Polestar 3“ ir „Polestar 4 Coupé“. Abu automobiliai yra visiškai elektriniai, tačiau orientuoti į skirtingus pirkėjus.

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„Polestar 3“ yra didelis penkiavietis elektrinis SUV, o „Polestar 4 Coupé“ užima vietą tarp kupė ir SUV. Pastarasis išsiskiria ir neįprastu konstrukciniu sprendimu – automobilis neturi įprasto galinio lango, kurį pakeitė galinio vaizdo kamera ir salone įrengtas ekranas.

„Polestar“ atėjimą į Lietuvą „Sostenos“ generalinis direktorius Šarūnas Čekanavičius sieja su augančiu aukštesnės klasės elektromobilių pasirinkimu.

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„Matome nuosekliai augantį Lietuvos klientų susidomėjimą premium klasės elektromobiliais, todėl džiaugiamės galėdami Vilniuje atidaryti pirmąją „Polestar“ atstovybę Lietuvoje“, – sako Š. Čekanavičius.

Aptarnaus ne tik Vilniuje

Nors pirmoji oficiali „Polestar“ atstovybė įsikūrė Vilniuje, automobilių savininkams dėl techninės priežiūros vien į sostinę važiuoti nereikės.

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Gamintojo automobilių techninė priežiūra ir remontas bus atliekami „Sostenos“ centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Oficialioje „Polestar“ svetainėje Vilniaus centras jau nurodomas kaip prekybos, automobilių perdavimo, bandomųjų važiavimų ir techninės priežiūros vieta.

„Polestar“ plėtra Lietuvoje tuo neapsiribos. Bendrovė yra numačiusi toliau plėsti savo modelių gamą, o 2027 metais turėtų pasirodyti ir naujos kartos „Polestar 2“. Pats gamintojas šiemet pradėjo vieną didžiausių modelių plėtros etapų savo istorijoje – per artimiausius kelerius metus planuojama pristatyti kelis naujus automobilius.

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