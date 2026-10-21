„Volkswagen“ Kinijoje patyrė skaudų smūgį: partnerystė su vietos gamintoju nepadėjo

2023 metais paskelbta „Volkswagen“ ir „Xpeng“ partnerystė turėjo padėti Vokietijos automobilių koncernui greičiau kurti Kinijos pirkėjų poreikiams pritaikytus elektromobilius. Tuo metu vietos gamintojai sparčiai plėtė savo pasiūlą, o ilgus metus Kinijos rinkoje dominavusi „Volkswagen“ vis sunkiau išlaikė konkurencingumą.
Vienas pirmųjų šio bendradarbiavimo rezultatų – elektrinis visureigis „Volkswagen ID. Unyx 08“, Kinijoje pradėtas pardavinėti šių metų balandį, tačiau jo debiutas nebuvo toks sėkmingas, kokio tikėjosi gamintojas.
Remiantis automobilių rinkos konsultacijų bendrovės „ThinkerCar“ duomenimis, nuo balandžio iki rugpjūčio vidutiniškai buvo parduodami vos 267 šio modelio automobiliai per mėnesį. Tuo metu vidiniuose „Volkswagen“ planuose buvo numatyta, kad mėnesio pardavimai turėtų siekti 3 622 automobilius.
Konkurentai pasirodė gerokai patrauklesni
Viena pagrindinių „ID. Unyx 08“ nesėkmės priežasčių – itin stipri vietos gamintojų konkurencija.
Naujasis „Volkswagen“ elektromobilis Kinijoje debiutavo kainuodamas apie 34,3 tūkst. JAV dolerių. Tačiau už panašią sumą pirkėjai galėjo rinktis ir technologiškai pažangesnius vietos gamintojų modelius.
Pavyzdžiui, „Xiaomi YU7“ išsiskyrė pažangia jutiklių sistema, o „Zeekr 7X“ – sparčiojo įkrovimo galimybėmis.
Nuo balandžio iki rugpjūčio Kinijoje parduota beveik 57 tūkst. „Xiaomi YU7“ ir daugiau kaip 21 tūkst. „Zeekr 7X“ automobilių.
Per tą patį laikotarpį „Volkswagen ID. Unyx 08“ pardavimai siekė tik apie 1,3 tūkst. vienetų.
Rinkos tyrimų bendrovės „Gartner“ viceprezidentas Pedro Pacheco teigė, kad Kinijos pirkėjams vis dažniau kyla klausimas, kodėl jie turėtų mokėti daugiau už vokišką automobilį, jeigu panašias ar pažangesnes technologijas gali gauti pigiau.
„Volkswagen“ neišnaudojo vieno didžiausių savo pranašumų
Prastus pardavimų rezultatus lėmė ne tik pats automobilis, bet ir pasirinkta prekybos strategija.
„Volkswagen“ Kinijoje turi daugiau kaip 3 tūkst. prekybos atstovybių, veikiančių bendradarbiaujant su vietos partnerėmis FAW ir SAIC, tačiau „ID. Unyx 08“ daugiausia buvo parduodamas per atskirą „Volkswagen Anhui“ prekybos tinklą.
Šis tinklas gerokai mažesnis, todėl dalis potencialių pirkėjų apie naująjį modelį paprasčiausiai nežinojo.
Penki su situacija susipažinę šaltiniai „Reuters“ patvirtino, kad ribotas prekybos tinklas dar labiau apsunkino automobilio įsitvirtinimą rinkoje.
Pardavimų prognozes teko mažinti daugiau nei 60 procentų
„Reuters“ gauti dokumentai rodo, kad „Volkswagen“ iš pradžių turėjo gerokai ambicingesnių planų.
2024 metais parengtose prognozėse buvo numatyta, kad iki 2026 metų pabaigos bus parduota 32,6 tūkst. „ID. Unyx 08“ automobilių, o 2027 metais – dar 70,4 tūkst.
Vėlesniais modelio gyvavimo metais metiniai pardavimai turėjo viršyti net 120 tūkst. vienetų, tačiau šių metų pradžioje 2026 metų prognozė sumažinta daugiau kaip 60 proc. – iki 12,3 tūkst. automobilių.
Nepaisant to, 2027 metams vis dar numatyta parduoti apie 64 tūkst. vienetų.
Kinijoje „Volkswagen“ prarado pusę rinkos dalies
Nesėkmingas „ID. Unyx 08“ debiutas atspindi gerokai platesnes „Volkswagen“ problemas Kinijoje.
Dar 2019 metais kas penktas šalyje parduotas naujas lengvasis automobilis buvo „Volkswagen“ grupės gaminys, tačiau per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius koncerno rinkos dalis sumažėjo iki 10 proc.
Anksčiau Kinijos rinka generuodavo beveik pusę viso „Volkswagen“ grupės pelno, o dabar jos indėlis sumažėjęs iki maždaug dešimtadalio.
Tai viena priežasčių, dėl kurių koncernas buvo priverstas imtis didžiausios restruktūrizacijos per savo 89 metų istoriją.
Ypač ryškus atotrūkis tarp ankstesnių ambicijų ir dabartinių rezultatų matomas elektromobilių rinkoje.
2019 metais „Volkswagen“ skelbė planuojanti iki 2025 metų Kinijoje pasiūlyti beveik 40 vietoje gaminamų elektrifikuotų modelių ir per metus parduoti 1,5 mln. tokių automobilių.
Tačiau praėjusiais metais Kinijoje buvo parduota tik 115,5 tūkst. visiškai elektrinių „Volkswagen“ grupės automobilių.
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