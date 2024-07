„Red Bull“ komandos vadovas: „Verstappenui skirta kritika – nesąžininga“

Savo nuomonės išsakyti nepraleidžiantis C. Horneris tvirtina, jog M. Verstappenas neketina keisti savo agresyvaus vairavimo stiliaus, nors jį dėl tokios vairavimo manieros kritikuoja kas tik netingi.

Nors sekmadienio popietę vykusiose lenktynėse dėl trečiame posūkyje įvykusio incidento yra atsakingi ne vienas, bet abu lenktynininkai, tačiau M. Verstappeną persekiojęs L. Norrisas ir jo komandos vadovas A. Stella nuolatos kartoja tą patį – jie yra nusivylę agresyviais M. Verstappeno važiavimo pozicijos gynimo metodais.

Nepaisant visų kritikų nusiskundimų, C. Horneris stengiasi visus nuraminti ir tik dar kartą pabrėžė, jog Formulės 1 čempionas savo požiūrio nesiruošia keisti. Be to, jis pabrėžė, jog L. Norrisas pagaliau sužinojo kaip aršiai Pasaulio čempionai kaunasi dėl lyderio pozicijos.

„Jis nesiruošia keistis“, – „Sky Sports“ žurnalistams sakė C. Horneris.

„Lando mokosi lenktyniauti su juo. Neišvengiama, jog tarp jų dviejų išvysime įtemptų momentų“, – tęsė jis.

„Max'as yra atkaklus lenktynininkas. Jis, tikriausiai, vienas aršiausių lenktynininkų trasoje ir visi tai žino. Jeigu ketini lenktyniauti su Max'u, jis atiduos visas savo jėgas“.

C. Horneris taip pat atskleidė, jog M. Verstappenas ir L. Norrisas jau sugebėjo šią situaciją aptarti privačiai, po lenktynių, leidę emocijos atslūgti.

„Kaip suprantu, jie jau aptarė šią situaciją. Nemanau, kad dėl to yra kokių nors problemų“, – pridūrė C. Horneris.

„Red Bull“ vadovas taip pat mano, jog konfliktas tarp šių dviejų lenktynininkų bendro jau kurį laiką.

„Jis dvejus metus neturėjo su kuo varžytis, nes jis nuolatos buvo rikiuotės priekyje“, – sakė C. Horneris.