Dėl Verstappeno manevro įsiutęs Norrisas: „Jis sugriovė mano lenktynes“

Po incidento abu lenktynininkai išvažiavo iš trasos ir netrukus juos aplenkė „Mercedes“ lenktyninkas George'as Russellas.

L. Norrisui susidūrimas buvo ypač skausmingas, nes jis nebegalėjo tęsti lenktynių, o M. Verstappenas užsuko į boksus pasikeisti padangų, gavo 10 sekundžių baudą ir galiausiai finišavo penktas.

Po lenktynių L. Norisas rėžė tiesiai, ką mano apie M. Verstappeno nenorą užleisti lyderio pozicijų.

„Esu nusivylęs, ką dar galėčiau pasakyti? Turėjau geras lenktynes, tikėjausi sunkios, bet sąžiningos kovos, bet taip nenutiko. Tikrai sunku viską priimti dar ir todėl, kad nepadariau jokių klaidų, – krimtosi L. Norrisas, kuris taip pat pabrėžė M. Verstappeno agresyvų vairavimo stilių ir jo nuolatinius blokavimus. –Jis tai padarė tris kartus iš trijų, trečią kartą jis sugriovė mano lenktynes, aš tikrai nemanau, kad aš jam sugadinau lenktynes, nes buvo priešingai“.

More of Lando’s reaction- I’m sure they will talk it out when things cool down. Only they can understand best what happened. pic.twitter.com/yuQZyRacWw