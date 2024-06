„Formulės 1“ sprinto kvalifikaciją Austrijoje laimėjo Maxas Verstappenas

Už M. Verstappeno liko abu „McLaren“ pilotai: britas Lando Norrisas (1:04.779) bei australas Oscaras Piastri (1:04.987). Ketvirtas liko britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:05.054).

Trečią startinę eilę užėmė ispanas Carlosas Sainzas („Ferrari“, 1:05.126) bei britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“, 1:05.270).

Meksikietis Sergio Perezas tradiciškai nė iš tolo neprilygo komandos draugui ir buvo 7-as („Red Bull“, 1:06.008), o monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“) paskutinėje kvalifikacijos dalyje net neįveikė greitojo rato ir liko 10-as.

Paskutinėje kvalifikacijos dalyje komandos ilgai delsė atlikti paskutinį bandymą. Galiausiai, Ch. Leclercui išvažiavus iš garažo, jį ištiko variklio problemos. Monakietis po kiek laiko dar pajudėjo į trasą, bet laiko greitajam ratui nebeturėjo.

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen and Lando Norris will line up on the front row for Saturday's race 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/uxix8wD7GL