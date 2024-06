Lando Norrisas paskutiniu bandymu atėmė „pole“ poziciją iš Maxo Verstappeno

Kvalifikacijoje ilgą laiką lyderiavo olandas Maxas Verstappenas. Kai „Red Bull“ lyderis paskutiniu bandymu dar pagerino laiką, atrodė, kad jo niekas nepajudins iš pirmos vietos, bet viską pakeitė lemiamas L.Norriso ratas. Britas aplenkė olandą vos 0.02 sek. (1:11.403).

L.Norrisas vos 2-ą kartą karjeroje iškovojo „pole“ poziciją.

Toliau išsirikiavo abu „Mercedes“ britai – Lewisas Hamiltonas (1:11.701) ir George‘as Russellas (1:11.703). Trečią startinę eilę užėmė „Ferrari“ komanda – monakietis Charlesas Leclercas (1:11.731) ir ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis (1:11.736).

Meksikietis Sergio Perezas buvo 8-as („Red Bull“, 1:12.061), bet dėl Kanadoje gautos 3 starto pozicijų baudos kris į 11-ą vietą. Nesisekė australui Oscarui Piastri – „McLaren“ pilotas paskutinėje kvalifikacijos dalyje klydo ir net nenuvažiavo nė vieno įskaityto greitojo rato.

