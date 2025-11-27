Patikrino 5 metų senumo kinišką visureigį: kaina vilioja, bet išlaidos remontui gali būti neadekvačios

Apžiūrėjus 107 tūkstančius kilometrų nuvažiavusį egzempliorių, vaizdas dviprasmiškas. Didžiausias šio modelio koziris išlieka erdvė.
Nors išorės dizainas jau debiuto metu atrodė senstelėjęs, salono funkcionalumas stebina. Trečioji sėdynių eilė lengvai pasislepia dugne, o nulenkus visus atlošus, automobilis virsta furgonu.
„Autobild“ specialistus taip pat nustebino ir surinkimo kokybė. Net ir po intensyvios eksploatacijos salonas nevirto barškučiu, o pigios apdailos medžiagos atlaikė geriau nei tikėtasi.
Techninė pusė – liūdnesnė
Tačiau inžineriniai sprendimai primena, kodėl šis automobilis buvo toks pigus. 1,5 litro benzininis variklis, išvystantis 145 arklio galias, buvo suporuotas su bepakope CVT transmisija, yra visiškas nesusipratimas.
Kadangi variklio išvystomas sukimo momentas yra per mažas, ekspertai pažymi, kad variklis turi būti nuolatos gręžiamas, todėl kuro sąnaudos tampa neadekvačios. Mieste jos lengvai perkopia 10–12 litrų ribą.
Dar didesnė problema – korozija. Gamyklinė apsauga nuo rūdžių buvo simbolinė, todėl automobiliai, kurių savininkai iškart po pirkimo neatliko papildomo antikorozinio padengimo, šiandien atrodo liūdnai. Rūdys greitai suvalgo ne tik kėbulo elementus, bet ir išmetimo sistemą.
„Autobild“ ekspertai taip pat pabrėžia, kad automobiliai kenčia nuo užsikemšančių stoglangio drenažų (dėl to vanduo bėga į saloną), nesandarios aušinimo sistemos ir gendančių turbinų. Be to, nors atsarginių dalių gauti įmanoma, jų kainos anaiptol nėra kiniškos.
Įvertinę visus šio automobilio privalumus ir trūkumus, „Autobild“ ekspertai teigia, kad šis naudotas kiniškas visureigis yra skirtas tiems, kam žūtbūt reikia septynių vietų už minimalų biudžetą. Tačiau sutaupytus pinigus greičiausiai teks išleisti degalams ir kovai su rūdimis.
