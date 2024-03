Paskutiniai mohikanai: kas antras renkasi SUV, bet klasikinių visureigių lieka vis mažiau

Specialistai pripažįsta, jog infrastruktūra pasiekė tokį lygį, kad dažnai gamintojams tiesiog nebeapsimoka gaminti ankstesnius laikus primenančių itin tvirtų ir pravažių rėminės konstrukcijos visureigių. Dabartiniai vairuotojai vis didesnį palankumą rodo komfortiškesniems modeliams su šiuolaikine pagalbos vairuotojui ir saugumo įranga. Tad modernių klasikinių visureigių, kuriuose derėtų visos šios savybės, kaip antai „KGM Rexton“, „Ford Bronco“ ar „Jeep Wrangler“, lieka vienetai.

Pagrindiniai koziriai

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ komunikacijos vadovas, ilgametis „Lietuvos metų automobilio“ konkurso komisijos narys Renaldas Gabartas sako, kad rėminės konstrukcijos transporto priemonių istorija skaičiuoja ilgus metus. Anot eksperto, iki maždaug penktojo praėjusio amžiaus dešimtmečio bemaž visi automobiliai turėjo dideles kopėčias primenantį plieninį pagrindą, prie kurio apačios buvo montuojama važiuoklė, o prie viršaus – vairuotojui ir keleiviams skirtas kėbulas.

„Pagrindinis tokios konstrukcijos koziris – tvirtumas. Be to, rėminės konstrukcijos automobiliai yra kur kas atsparesni vibracijai ir smūgiams, todėl jais galima įveikti ištisus bekelės maratonus“, – technologijos išlikimą visureigiuose paaiškina pašnekovas.

Žinoma, pastarąjį šimtmetį ne kartą keitėsi rėminės konstrukcijos dizainas. Atsirado X formos ar net stuburą primenančios konstrukcijos. Tačiau dažniausiai itin tvirtas kopėčių formos rėmas iki šiol naudojamas transporto priemonėse, kurios privalo pasižymėti geromis pravažumo savybėmis sudėtingomis sąlygomis. Ypač atspari gniuždymui konstrukcija gali užtikrinti didesnę prošvaisą ir leisti saugiai vilkti didesnį svorį.

Štai septynvietis visureigis „KGM Rexton“ išsiskiria 22,4 cm prošvaisa, paskutinio rėminio „Toyota Land Cruiser“ žemiausio taško atstumas iki žemės paviršiaus – 22,5 cm, o „Jeep Wrangler“ – 24,6 cm. „Rexton“ taip pat gali vilkti iki 3000 kg svorį, o keliaujant penkiese dar ir sutelpa iki 820 litrų bagažo. Ketverių durelių „Wrangler“ telpa 548 litrai bagažo, „Ford Bronco“ – 471 litras.

Rėminė konstrukcija taip pat leidžia inžinieriams atitinkamai įgyvendinti kitus sprendimus – pasiekti didesnius užvažiavimo ir nuvažiavimo kampus. Ši savybė taip pat pagerina visureigių pravažumą.

„Kaip tik dėl šių priežasčių Ukrainos gynėjams logistikos problemas spręsti padedantys mūsiškiai savanoriai ieško būtent rėminių visureigių ir pikapų. Jais prie pat fronto linijos važiuojantys kariai dažniausiai priversti judėti maksimaliai dideliu greičiu tokiomis sąlygomis, kokias mes matome žiūrėdami Dakaro maratono transliacijas. Skirtumas tik tas, kad Ukrainoje sustojimas dėl kokios nors sulūžusios detalės reiškia riziką tapti lengvu taikiniu“, – atkreipia dėmesį pagalbą agresorės užpultai šaliai organizuojantis R. Gabartas.

Pokyčių įtaka

R. Gabarto teigimu, mažėjantį klasikinių visureigių poreikį istoriškai lėmė esminiai Europos kelių kokybės pokyčiai ir pačių vairuotojų poreikiai. Jau 20-ojo amžiaus pabaigoje 95 proc. visureigių per visą eksploatacijos laikotarpį nenusukdavo nuo asfalto. Be to, montuoti automobilio važiuoklę tiesiai prie kėbulo yra gerokai pigiau.

„Todėl, kilus krosoverių bumui, beveik visi automobilių gamintojai savo produkcijos gamą „visureigizavo“ – suteikė išorinių stilistinių konvencinių visureigių bruožų, tačiau pravažumo funkcijas nustūmė į antrą planą“, – paaiškina pašnekovas.

Žinoma, gamintojai yra pragmatiški, tad kiekvienas sprendimas turi savo pagrindimą. Vientisi automobiliai, kurių važiuoklė, kėbulas ir kiti elementai yra sujungti į vieną didelę konstrukciją, paprastai pasižymi geresniu valdymu, yra lengvesni ir erdvesni, tad šios savybės miesto krosoverių rinkoje tapo svarbesnės nei pravažumas.

Dar daugiau – net ir legendinio „Land Rover Defender“ kūrėjai nusprendė pasukti šiuo keliu. Tačiau tuomet ir atnaujinto modelio kaina šovė šešiaženklės zonos link.

Savo ruožtu, net ir miesto visureigiuose galima aptikti įvairių elektroninių vairuotojo pagalbininkų, padedančių pajudėti klampesnėse vietose. Anot R. Gabarto, buvo padaryta prielaida, jog prireikus išsikapanoti iš užpustyto kelio ruožo ar pernelyg drąsiai pasukus į žemėlapiuose nepažymėtą miško proskyną, pavyks į civilizaciją sugrįžti be traktoriaus pagalbos, pasikliaujant vien sukibimą kontroliuojančia elektronika.

„Deja, tokie „parketiniai“ visureigiai nėra pritaikyti nuolatiniam darbui sunkioje bekelėje“, – pažymi pašnekovas.

Liko vienetai

Tad, vertinant panašių charakteristikų klasikinių rėminių visureigių skaičių rinkoje, dabar gali pakakti ir vienos rankos pirštų. Šios idėjos atsisakyti kol kas nesvarsto tik dalį savo modelių Europoje siūlantys amerikiečiai „Ford“ ir „Jeep“ bei Pietų Korėjos didesnio pravažumo automobilių gamintojas KGM, anksčiau žinotas „SsangYong“ vardu. Bendrovė pakeitė prekių ženklą po to, kai 2022 metais ją įsigijo pramonės milžinė „KG Group“.

Iki šiol rinkoje galima aptikti ir rėminės konstrukcijos pikapų, tačiau jie vis dar dažnai priskiriami funkciniams automobiliams, o visureigių ieškantys pirkėjai gana didelius lūkesčius puoselėja ir komforto sistemoms. Tai galima matyti peržvelgus ir klasikinių visureigių gamintojų siūlomą asortimentą.

Štai „Bronco“ modelyje standartiškai diegiama 360 laipsnių vaizdo kamerų sistema su numatytais bekelės stebėjimo taškais, „Wrangler“ modelyje montuojama devynių garsiakalbių „Alpine“ garso sistema su 12 kanalų 552 vatų stiprintuvu ir žemųjų dažnių garsiakalbiu, o visuose „Rexton“ įrengiamas belaidis mobiliųjų telefonų įkroviklis, 12,3 colio įstrižainės centrinis ekranas ir odinės, tiek priekyje, tiek antroje eilėje šildomos sėdynės.