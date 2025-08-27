Neįtikėtina: „Ford“ furgonas Niurburgringe aplenkė superautomobilius

Specialiai sukurtas elektrinis furgonas „Ford SuperVan 4.2“, pilotuojamas lenktynininko Romaino Dumas, vieną „Žaliojo pragaro“ ratą įveikė per stulbinančias 6 minutes ir 48 sekundes. Šis laikas leido aplenkti ne tik galingiausius superautomobilius, bet ir greičiausią visų laikų „Ford Mustang“.
Tiesa, šis „SuperVan“ su serijiniu „Ford Transit“ furgonu turi mažai ką bendro. Tai – unikalus lenktyninis prototipas, sukurtas ant specialios platformos, su ekstremalia aerodinamika ir trimis elektros motorais, kurių bendra galia siekia apie 2000 arklio galių. Šis bolidas jau spėjo pasižymėti ir anksčiau, pagerindamas rekordus Pikes Peak kalnų lenktynėse ir Bathursto trasoje Australijoje.
6 minučių ir 48 sekundžių laikas yra geresnis už tokius serijinius superautomobilius kaip „Porsche 911 GT3 RS“ ar „Chevrolet Corvette ZR1X“. Vis dėlto, lyginant su kitais specialiais prototipais, „SuperVan“ rezultatas nėra rekordinis. Greičiausio elektrinio prototipo titulas vis dar priklauso „Volkswagen ID. R“ (6:05), o absoliutus trasos rekordas – „Porsche 919 Hybrid Evo“ (5:19).
Tai ne pirmas kartas, kai „Ford Transit“ stebina Niurburgringo trasoje. Prieš daugelį metų legendinė lenktynininkė ir trasos ekspertė Sabine Schmitz, filmuodamasi laidai „Top Gear“, bandė įveikti 10 minučių ribą su standartiniu dyzeliniu furgonu.
Jos įspūdingas važiavimas, kurio metu ji aplenkė ne vieną sportinį automobilį, tapo kultiniu. Tad naujasis „SuperVan“ rekordas yra ir savotiška duoklė šiai 2021 metais anapilin iškeliavusiai „Žaliojo pragaro karalienei“.
