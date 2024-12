Naujo „Nissan X-Trail“ testas: Nepelnytai užmirštas

Lietuvoje „Nissan“ markės sėkmė labiausiai priklauso nuo dviejų, gerai žinomų modelių – prieštaringo dizaino „Juke“ ir kompaktiško bei universalaus „Qashqai“ , o likusieji – likę užmarštyje.

„Nissan X-Trail“ galėtų puikus to pavyzdys. Savo gyvenimą pradėjęs kaip kompaktiškas, bet tvirtas visureigis, „X-Trail“ išaugo į didelį, septynių vietų SUV, kurio egzistencija, regis, buvo užgožta konkurentų skambiai pareiškimais, dėl kurių „X-Trail“ dažniausiai nepatenka į svarstomų automobilių trejetuką. Vis dėlto, ar toks pirkėjų elgesys yra pagrįstas? O galbūt „X-Trail“ turi užslėptų talentų, kuriuos reikėtų aptarti dažniau? Laikas išsiaiškinti.

Nissan X-Trail verdiktas akimirksniu:

Privalumai: Tylus, patogus ir lengvai valdomas, lengvai perprantamos technologijos, efektyvi hibridinė pavara

Trūkumai: Ne hibridinės versijos – ėdrios ir per silpnos, trečioji sėdynių eilė nėra universali, „e-Power“ versijos keliamoji galia 350 kilogramų mažesnė (1 650 kg)

Nissan X-Trail dizainas

Keturios „Nissan X-Trail“ evoliucijos gana gerai apibrėžia šios japoniškos markės raidą ir tolimesnę kryptį. Jeigu pirmosios dvi modelio kartos labai stipriai nenutolo nuo 1990-ųjų supratimo kas yra automobilio dizainas, trečioji ir pati naujausioji modelio karta, labiau atspindi europietišką filosofiją – forma seka paskui funkcija, su sąlyga, kad forma pasitarnautų ir kitose srityse. Pavyzdžiui, aerodinamikos.

Pavadinti „X-Trail“ išskirtinio grožio automobiliu tikrai nesinorėtų, tačiau jis taip pat nesiekia būti kontroversišku ar tokiu, kuris vairuotojus padalintų į dvi stovyklas. Kaip, pavyzdžiui „Hyundai Santa Fe“. Be to, jame neišvysite pernelyg įtaigių bandymų sekti paskui visuotinės automobilių dizaino tendencijas. „X-Trail“ priekinėje dalyje, vis dar, nuosaikaus dydžio radiatoriaus grotelės, funkcionalios oro paėmimo angos, kurias juosia žiupsnis skoningai panaudotų chromuotų elementų.

Kitas, dar vienas džiuginantis elementas – „X-Trail“ siekia savęs neatitolinti nuo savo tikrųjų, visureigiškų šaknų. Ratų arkos – gilios ir plačios. Šis privalumas pasitarnaus mėgėjiškoje bekelėje, kur atitinkama rato eiga gali praversti braunantis po rudenišką pelkynę. Kitas reikalingas atributas – normali kėbulo prošvaisa, siekianti 205 mm – 12 mm daugiau už „Škoda Kodiaq“ ir net 27 mm daugiau už „Hyundai Santa Fe“.

Kita vertus, šioje kompanijoje „X-Trail“ yra kompaktiškiausias. „Nissan“ visureigis yra net 105 mm trumpesnis už „Santa Fe“ („Škoda“ – 19 mm) ir 60 mm siauresnis už „Santa Fe“ („Škoda“ – 45 mm), tačiau tuo pačiu „X-Trail“ yra 40 mm aukštesnis už savo varžovus ir tai akivaizdžiai jaučiasi sėdint automobilio viduje.

Verta pažymėti nematomą, bet akivaizdžiai juntamą „X-Trail“ pranašumą – svorį. Kadangi „X-Trail“ buvo sukurtas ant modulinės „Renault-Nissan-Mitsubishi“ aljanso platformos, joje panaudoti lengvesni, bet tvirtesni lydiniai, palyginus su pirmtaku, leido sumažinti automobilio masę vidutiniškai 60 kilogramų. Vėlgi, „Hyundai Santa Fe“ akivaizdoje „X-Trail“ yra vidutiniškai 100 kilogramais lengvesnis, tačiau tuo pačiu vidutiniškai 130 kilogramų sunkesnis už „Škoda Kodiaq“ su dyzeliniu varikliu ir keturių varančiųjų ratų pavara.

„Nissan X-Trail“ išmatavimai:

Ilgis (mm): 4 680

Plotis (mm): 1 840

Aukštis (mm): 1 720

Ratų bazės ilgis (mm): 2 705

Kėbulo prošvaisa (mm): 205

Automobilio svoris (kg): 1 908

Apsisukimo spindulys (m): 11,1

Nissan X-Trail interjeras

Kiekviena pažintis su japonišku automobiliu visuomet prasideda dviprasmiškais įspūdžiais. Keletas šios šalies gamintojų, regis, yra užstrigę praėjusiame tūkstantmetyje ir vadovaujasi senamadiškomis, bet laiko patikrintomis taisyklėmis. Iš pirmo žvilgsnio – ergonomika ir prietaisų valdymas būna beveik be priekaištų, tačiau kitose srityse – norėtųsi ženklaus pasitempimo į viršų.

„Nissan“ šioje srityje, bent jau „X-Trail“ atžvilgiu, sugebėdavo pranokti lūkesčius ir tikrai nenorėčiau naujausios modelio kartos išskirti. Aišku, bandytoji modelio versija buvo aukščiausio įrangos lygio, kuri padeda suformuoti geresnį įspūdį, tačiau atmetus patogias odines sėdynes ir ryškius apdailos atspalvius – kokybine prasme „X-Trail“ sugeba lygiuotis su šios industrijos lyderiais.

Susidaro įspūdis, kad „Nissan“ inžinieriai apsilankė „Renault“ dizainerių paskaitoje , kurioje jiems buvo pasakyta, kad automobilio salonas ir jame panaudoti elementai turi užtikrinti tęstinumą, it būtų vientisas ir patrauklus akiai organizmas, tačiau jie taip pat neapleido savo japoniškos gyslelės, kuri padėtų išlaikyti precizišką tvarką.

Pavyzdžiui, sėdynių pozicijos išsaugojimo mygtukai – nenukišti į palubes ar dar kur nors – jie šalia durų atidarymo svirtelės. Klimato kontrolės valdymas – vėlgi, senamadiškas, elementarus ir intuityvus. Kad ir kur pažiūrėsi ar padėsi ranką – ten matysite logika ir racionalumu grįstus sprendimus. Na, bent jau 9 iš 10 kartų.

Žvelgiant per asmeninę prizmę, prikibti norėtųsi tik pavarų perjungimo svirties, kurios valdymas – reikalaujantis pripratimo. Jis primena nevykusią „ Lexus“ multimedijos valdymui skirtą svirtelę, kurią reikia judinti į priekį ar atgal, kad pasiektum norimą rezultatą. Keista, neįprasta, bet priprantama.

Atsitraukus nuo šių ir panašaus pobūdžio smulkmenų ir susitelkus, pavyzdžiui, į vairuotojo vietą – „Nissan“ savo darbą atliko beveik pavyzdingai. Laikantis šios klasės standartų, vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio vieta – patogi, erdvi, be kompromisų. Bandytame modelyje sumontuotos sėdynės, vėlgi, plačios, turinčios gerą šoninį prilaikymą, minkštesnės negu „Škoda“ modeliuose.

Persėdus į galą, ten komforto lygis priklausys nuo to kaip „X-Trail“ planuojate naudoti. Ar kaip penkiavietį ar kaip septynvietį visureigį. Jeigu pasirinksite pirmąjį scenarijų, gale sėdinčių gerove nebus prasmės skųstis. Erdvės čia – apstu. Tiek į plotį, tiek į ilgį, tiek į aukštį. Net ir turint ilgas ataugas, galinę sėdynę galima pastumti atgal ir pagal savo poreikius pakoreguoti galinį atlošą, jog kelionė tolėliau nebūtų varginanti. Matuojant kiekvieną centimetrą, „Škoda Kodiaq“ ir „Hyundai Santa Fe“ bus truputėlį erdvesni, tačiau skirtumas nėra toks didelis, kad šiems modeliams suteiktų didelį pranašumą.

Situacija ne „X-Trail“ naudai pasikeičia, jeigu jį norite naudoti kaip septynių vietų automobilį. Visi puikiai žinome, kad trečioji sėdynių eilė tokiuose automobiliuose, geriausiu atveju, yra tinkama vaikams ar vienam, ne per dideliam bičiuliui, kuris galėtų ten išsidrėbti. „X-Trail“ atveju, norint kažkokį gyvastį patupdyti į trečią sėdynių eilę, iš pradžių reikės į priekį rimtai pastumti antrą sėdynių eilę, o tai gali priversti visus važiuoti šiek tiek susispaudus.

Galiausiai – vertinant bagažinės naudingą tūrį litrais, „X-Trail“ nežymiai nusileidžia savo varžovams, tačiau šis skirtumas nėra dviejų ar trijų lagamino dydžio. Pati bagažinės forma – be aštresnių, nereikalingų išlinkimų, kurie gali sugadinti kruopščiai sudėliotą dėlionę, tad turint bent truputėlį vaizduotės ir noro – „X-Trail“ sutalpins visus reikalingus daiktus. O jeigu reikės papildomo centimetro, antrą sėdynių eilę visada galima pastumti į priekį.

„Nissan X-Trail“ praktiškumas:

Bagažinės tūris (l): 585 - 1 424

Maksimali leistina apkrova (kg): 437

Maksimali stogo apkrova (kg): 100

Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg): 2 345

Triukšmo lygis važiuojant 80 km/val. (dB(A): 67

Triukšmo lygis važiuojant 120 km/val (dB(A): 69

Nissan X-Trail technologijos

Japonija – technologijų šalis. Na, bent jau tokį įspūdį galima susidaryti apsilankius šioje šalyje ir pamačius kaip pačiose netikėčiausiose situacijose japonai išnaudoja technologinius išteklius. Automobilių srityje – proveržis nėra toks akivaizdus, kaip, galbūt, to norėtųsi iš gamintojo, turinčio būstinę Japonijoje.

Vis dėlto, pagal šiuolaikinius automobilių pramonės standartus, „X-Trail“ esantis technologijų indelis yra pakankamas. Štai, vairuotojas ir keleivis galės naudotis 12,3 colio lietimui jautriu ekranu, per kurį turėsite valdyti šūsnį skirtingų automobilio funkcijų.

Palyginus su anksčiau naudota programine įranga – ši yra šviesmečiais priekyje. Informacija išdėliota logiškai, pagrindines funkcijas galima pasiekti su ekrano dešinėje pusėje esančiomis nuorodomis. Be to, galima nemokamai naudotis „Apple CarPlay“ ar „Android Auto“ sąsajomis, kurios tokio formato ekrane labai patogiai atvaizduoja pačias svarbiausias programėles. Pavyzdžiui, „Waze“ ar „Google Maps“ navigaciją.

Kita, technologinė naujovė – autonominė (jeigu galima taip pasakyti) automobilio valdymo sistema „ProPilot“. Ši sistema automobilyje leidžia naudotis aktyvia eismo juostos palaikymo sistema, adaptyviu automobilio greičio, atstumo ir posūkių įveikimo sistema, kuri, teoriškai, funkcionalumu labai primena „Audi“ analogą. Vis dėlto, tikslumo ir išpildymo šiai technologijai dar trūksta.

Pavyzdžiui, užmiestyje ar greitkelyje, kur greitis didesnis, sistema nepadeda patikimai įveikti posūkio be vairuotojo įsikišimo. Kita vertus, kelio ženklų atpažinimo sistema ir adaptyviai greičio ir atstumo palaikymo sistema – geresnė negu daugumos. Abi sistemos veikia gana tiksliai ir sklandžiai, tačiau iki „Premium“ gamintojų dar reikėtų pasitempti.

„Nissan X-Trail“ saugumo įranga:

Saugumo įranga bazinėje įrangoje: Nuovargio stebėjimo sistema, avarinio stabdymo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, kelio ženklų atpažinimo sistema, atstumo jutikliai priekyje ir gale

Euro NCAP reitingas: 5 žvaigždutės

Vaizdo kamerų konfigūracija: Priekyje, veidrodėliuose, gale

Oro pagalvių skaičius: 7

„Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sąsaja: Belaidė

Nissan X-Trail dinamika

Būdama „Renault-Nissan-Mitsubishi“ aljanso dalimi, „Nissan“ turi galimybę prieiti prie gausybės skirtingų išteklių. Vienas iš jų – „Renault“ ar „Mitsubishi“ randama hibridinė pavara, benzininiai ar dyzeliniai varikliai, tačiau „X-Trail“ naudoja savo inžinierių sukonstruotą hibridinę pavarą – „e-Power“.

Šią sistemą sudaro 1,5 litro, 3 cilindrų benzininis variklis ir elektros motoras. Skirtinai nei daugelyje hibridų, benzininis variklis čia veikia tik kaip didžiulis generatorius, o automobilio ratus suka tik elektros varikliai. Konceptualiai – tai įdomi alternatyva tradiciniams hibridams.

Visų pirma – hibridinė pavara – efektyvi, netgi tam tikrais atvejais – dinamiška. Nepaisant savo ženklaus svorio, „X-Trail“ bėgėjasi eikliai. Elementariose situacijose jis gerokai veržlesnis už hibridinius „Škoda Kodiaq“ ar „ Toyota Highlander “. Be to, spaudžiant akceleratoriaus pedalą „Nissan“ nepriverčia užsikimšti ausų ir klausytis kaip variklis kriokia it būtų skerdžiamas kaip tai yra kiekviename „Toyota“ hibride.

Kadangi ratus suka tik elektriniai varikliai, norimas pagreitėjimas yra pasiekiamas akimirksniu, o pati hibridinės pavaros galia išvystoma tolygiai ir tyliai. Benzininis variklis pradeda triukšmauti tik vienu atveju – kai per ilgai akceleratoriaus pedalas laikomas įmintas iki dugno.

Tuomet hibridinė sistema, norėdama patenkinti akceleracijos poreikius ir užtikrinti atitinkamą baterijos įkrovos lygį, pradės dirbti aukštesniais sūkiais, o tai natūralu išprovokuoja ir didesnį triukšmą. Visais kitais atvejais – tai gerai išdirbta sistema, kuri iš gamintojo reikalaujamos mažesnės CO2 emisijos pasiekia išradingais ir efektyviais būdais.

Netikėta šios pavaros atributas – elektromobiliuose randamas regeneracinis stabdymas. Standartiniu režimu sistemos veikimas yra labai švelnus, retkarčiais netgi nepastebimas, tačiau įjungus „B“ režimą ir įjungus „e-pedal“ funkciją, stabdžių regeneracija tampa gerokai stipresnė ir naudingesnė.

Pastaroji kombinacija labai stipriai priverčia norint važiuoti ekonomiškai mieste. Įsibėgėjimui panaudotą energiją galima lengvai atgauti riedant link sankryžos ar nuo nuokalnės, tokiu būdu benzininio variklio sąnaudas sumažinti iki minimumo.

Ekonomišką važiavimą „X-Trail“ hibridinė sistema labai mėgsta. Turint šiek tiek daugiau kantrybės ir noro, „X-Trail“ 100 kilometrų mieste sugebėjo suvartoti vos 5,23 litro benzino. Atsižvelgiant į mašinos masę – tai labai geras rezultatas. Kita vertus, net ir nesistengiant taupyti degalų, nepavadinčiau „X-Trail“ neekonomišku.

Žinoma, galutinis rezultatas visuomet priklausys nuo vairavimo stiliaus ir kitų sąlygų, tačiau bandymo metu „X-Trail“ vidutinės sąnaudos svyravo nuo 6,52 iki 8,12 litro 100 kilometrų.

„Nissan X-Trail“ dinamika ir degalų sąnaudos:

Variklio tipas: 1,5 litro, keturių cilindrų, su turbokompresoriumi

Bendra galia: 231 AG

Didžiausias sukimo momentas: 330 Nm (+195)

Pavarų dėžės tipas: vienos pakopos elektrinė pavara

0 - 100 km/val. (gamintojo/bandymo metu užfiksuotas laikas): 7 / 7,3 sek.

Akceleracija nuo 60 iki 100 km/val: 4,2 sek.

Akceleracija nuo 80 iki 120 km/val: 5,6 sek.

Maksimalus greitis: 180 km/val.

Degalų sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) (l/100km): 8,1/7,4/6,5

Degalų bako talpa (l): 55

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas su pilnu degalų baku (km): 700

CO2 emisija: 143-152 g/km

Nissan X-Trail valdymas

SUV automobilius kuriantiems inžinieriams retkarčiais reikėtų įteikti po auksinį medalį. Atsižvelgiant į nuolatos augantį reiklumą ir troškimą vairuoti absoliučiai universalų automobilį, tai priverčia pagalvoti kokius kryžiaus kelius turi nueiti inžinieriai, atsakingi už automobilio valdymo savybes.

„Nissan X-Trail“ šioje situacijoje buvo netikėtas siurprizas. Daugelis gamintojų dėl sunkiai suprantamų priežasčių nuėjo perdėtai standžių pakabų keliu, kuris šeimyniškiems automobiliams tiesiog nėra tinkamas. Tuo tarpu „X-Trail“ stengiasi išlaikyti optimalų aukso viduriuką tarp patogumo ir komforto, stabilumo, ir saugumo.

Kaip ir kituose moderniuose automobiliuose, „X-Trail“ valdymas yra toks pats lengvas, kaip ir rankoje laikyti televizoriaus pultelį – nieko sudėtingo. Apsisukimo spindulys – taip pat geriausias (11,1 m.) klasė, prilygstantis „Volkswagen Golf“ ar netgi itin kompaktiškam „Renault Captur“, tačiau tikroji šio automobilio stiprybė slypi kitur.

Palyginus su keliais pagrindiniais konkurentais, „Nissan“ visureigis tuos pačius nelygumus, aštrius sujungimus įveikia šiek tiek švelniau, tyliau ir nepastebimiau.

Jeigu norite aštresnių pojūčių vairuojant tokio dydžio automobilį, ko gero, reikėtų žvalgytis į aukštesnės lygos atstovus ar bent jau tuos, kurie nuo pat pirmosios akimirkos buvo sukurti pagal gepardo archetipą, tačiau atsižvelgiant į lietuvišką kelių tinklą, „X-Trail“ pakaba atrodo labiau subalansuota važinėti būtent Lietuvoje.

„Nissan X-Trail“ techninės charakteristikos:

Automobilio komponuotė: Keturi varomieji ratai

Pakabos konstrukcija: Priekyje – „MacPherson“, gale – daugiasvirtė

Vairo stiprintuvas – elektrinis

Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 255/45 R20

Nissan X-Trail eksploatacija

Naujų automobilių rinkoje norint įsigyti didesnį automobilį, įprasta susidurti su pasiūlymu, kuriame matytųsi ne mažesnė negu 40 000 eurų suma. Vis dėlto, „X-Trail“, su tam tikrais kompromisais, leidžia įsigyti pilnavertį SUV už gerokai mažesnę sumą.

Štai, versija, turinti 160 arklio galių benzininį variklį ir priekinių varančiųjų ratų pavarą, Lietuvoje kainuoja nuo 37 490 eurų. Aukščiausios komplektacijos versija – 45 590 eurų.

Svajodami apie modelį su keturių varančiųjų pavara – teks pasirinkti „e-Power“ hibridinę modifikaciją, kurios kaina Lietuvoje prasideda nuo 43 890 eurų (2WD versija – 41 290 eur).

Atsižvelgiant į situaciją rinkoje, „X-Trail“ tikrai nepriklauso brangesnių SUV automobilių grupei. Štai, dyzelinį variklį turintis „Kia Sorento“ kainuoja net 62 490 eurų, hibridinis – 68 990 eurų.

Panašiame kainų lygyje įsitaisė ir „Hyundai Santa Fe“ – hibridinė versija kainuoja nuo 53 990 eurų, o iš tinklo įkraunamas hibridas – nuo 56 990 eurų.

Vertinant tik įsigijimo kainą, „X-Trail“ artimiausi konkurentai yra du: „Peugeot 5008“ ir „Škoda Kodiaq“, tačiau, vėlgi, su tam tikromis išlygomis.

„Peugeot“ galima su benzininiu, iš tinklo įkraunamu hibridu ir elektriniu varikliais, tad kainos amplitudė gali būti milžiniška – nuo vos 35 900 iki net 54 600 eurų. „Škoda Kodiaq“ skirtingų versijų kainos – gerokai optimaliau sustyguotos.

Panašaus galingumo iš tinklo įkraunamas hibridas kainuoja nuo 42 470 eurų, versijos (benzininė ir dyzelinė) su keturių varančiųjų ratų pavara – nuo atitinkamai 41 500 eurų ir 44 820 eurų.

„Nissan X-Trail“ kaina, aptarnavimo kaštai: