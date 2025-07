Naujas rekordas ir saulėtas savaitgalis „Stateta BRO PRO BRO Grand Prix“ varžybose Kačerginėje

Iki šiol trasos rekordas priklausė Arūnui Gečiauskui, kuris dar prieš penkerius metus ratą įveikė per 1:09,943 min. Nuo šiol rekordo autorius – Ramūnas Čapkauskas, kuris su ką tik įsigytu „Lamborghini“ kvalifikacijos metu pasiekė rezultatą – 1:07,430 min. Tai – greičiausias užfiksuotas rezultatas 3,35 km ilgio trasoje.

(44 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Stateta BRO PRO BRO Grand Prix" etapas „Nemuno žiede"

„Džiaugiamės ne tik Ramūno nauju automobiliu, bet ir tuo, kad jis nusprendė dalyvauti šiame etape. Šis pasiekimas parodo, kad „Nemuno žiedas“ vis dar gali būti greitas ir patrauklus sportininkams“, – komentavo Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato atstovai.

Idealios oro sąlygos ir saugumo sprendimai

Tai buvo pirmasis etapas per pastaruosius šešerius metus, kai visas lenktynių savaitgalis vyko be lietaus. Dėl to organizatoriai džiaugėsi ne tik palankiomis oro sąlygomis, bet ir saugiu renginio įgyvendinimu – incidentų trasoje nebuvo, o teisėjų darbas bei techniniai sprendimai leido sklandžiai valdyti situacijas.

Pasak trasos saugumo viršininko Andrio Tolstycho, svarbų vaidmenį užtikrinant saugumą atliko modernūs RC (Rescue Car) ir SC (Safety Car) automobiliai – „Renault Rafale“ bei „Austral“, kurių galia siekia atitinkamai 300 ir 200 AG.

Sprinto varžybų nugalėtojai

Tarp savaitgalio sprinto varžybų lyderių išsiskyrė Tomas Buškevičius, kuris „BTC1“ klasėje įveikė Ricardsą Alekso Svaglį ir Marių Bulansą. „BTC2“ klasėje pirmąją vietą iškovojo estas Kairo Kallasas, „BTC3“ – Artūras Kliobavičius, o „GT“ įskaitoje nepralenkiamas buvo trasos rekordininkas R. Čapkauskas.

„BGT AM“ klasėje triumfavo Rokas Kvedaras, „BGT AM+“ – Paulius Urbonavičius, o „BMW 325 Cup“ serijoje pergalę šventė Ragnaras Simulandas, kuris taip pat buvo greičiausias savo „PRO“ įskaitoje.

Kitos pergalės sprintuose atiteko Dariui Gaidulioniui („Masters“), Laimonui Starkevičiui („Rookie“), Olivierui Villeneuve’ui („Gentlemen“) ir Povilui Bokevičiui („BMW Turbo Cup“).

Ištvermės lenktynės – be incidentų

Sekmadienio kulminacija – 2 valandų trukmės ištvermės lenktynės – taip pat praėjo be didesnių avarijų. Nors kai kurios komandos susidūrė su techniniais nesklandumais, rimtesnių incidentų išvengta.

„Baltic Karting Academy“ komanda buvo greičiausia bendroje įskaitoje ir laimėjo „BGT AM“ klasėje. Tarp kitų nugalėtojų – „REIMPEX by GSR“ („BGT AM+“), „Metrūna by Čapkauskas autocentras“ („BTC4“), „RS Racing Team“ („BTC3“), „RS Motorsport Jurmala“ („BMW 325 Cup“), „Autokaslita Ladies“ („BTC2“) ir „LDV Racing Team“ („BTC1“).

Kitas čempionato etapas vyks rugpjūčio mėnesį Rygoje.