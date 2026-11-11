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„Mercedes-Benz“ sugalvojo, kuo pakeisti milžiniškus ekranus: nauja technologija nustebins vairuotojus

2026-11-11 09:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 09:22
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Pastaraisiais metais automobilių salonuose įsigalėjo dideli ekranai, kuriuose pateikiama vis daugiau vairuotojui ir keleiviams skirtos informacijos. Viena aktyviausiai šią tendenciją plėtojusių bendrovių – „Mercedes-Benz“, tačiau dabar Vokietijos gamintojas ieško kitokių sprendimų.

Mercedes-Benz (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (15)

Pastaraisiais metais automobilių salonuose įsigalėjo dideli ekranai, kuriuose pateikiama vis daugiau vairuotojui ir keleiviams skirtos informacijos. Viena aktyviausiai šią tendenciją plėtojusių bendrovių – „Mercedes-Benz“, tačiau dabar Vokietijos gamintojas ieško kitokių sprendimų.

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Bendrovė pristatė dvi eksperimentines technologijas, leidžiančias informaciją rodyti tiesiai ant automobilio stiklų. Viena jų galėtų paversti galinį langą papildoma įspėjimo sistema, o kita – priekinį stiklą dideliu ekranu, todėl ateityje prietaisų skydelyje galbūt nebereikėtų tiek daug atskirų ekranų.

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Kai 2021 metais „Mercedes-Benz“ pristatė elektrinį EQS su „MBUX Hyperscreen“ sistema, po bendru lenktu stiklu buvo sumontuoti trys ekranai, užimantys beveik visą prietaisų skydelio plotį. Vėliau panašūs sprendimai pasirodė ir kituose gamintojo modeliuose, o dideli ekranai tapo įprastu ne tik prabangių, bet ir gerokai pigesnių automobilių įrangos elementu.

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Vis dėlto toks interjero dizainas patinka ne visiems vairuotojams. Dalis pirkėjų pirmenybę teikia tradiciniams prietaisų skydeliams, fiziniams valdikliams ir santūresniam salono dizainui.

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Apie besikeičiantį ekranų vaidmenį yra kalbėjęs ir ilgametis „Mercedes-Benz“ vyriausiasis dizaineris Gorden Wageneris. Dar 2025 metų vasarį duotame interviu jis pripažino, kad didžiuliai ekranai savaime nebėra prabangos požymis, todėl gamintojams vis daugiau dėmesio reikia skirti medžiagų kokybei, apdailai ir bendram interjero dizainui.

Naujausi „Mercedes-Benz“ tyrimai rodo, kad ateityje bent dalį šiandien įprastuose ekranuose pateikiamos informacijos galėtų perimti patys automobilio stiklai.

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Galinis langas galėtų įspėti kitus vairuotojus

„Mercedes-Benz“ pristatė eksperimentinę technologiją „Intelligent Display in Glass“, kurios pagrindas – tiesiai į automobilio stiklą integruoti šviesos diodai.

Šie elementai montuojami tarp laminuoto stiklo sluoksnių ir gali rodyti įvairius simbolius ar pranešimus. Kai sistema išjungta, šviesos diodai beveik nepastebimi, todėl stiklas išlaiko įprastą išvaizdą.

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Vienas galimų šios technologijos pritaikymo būdų – galinis automobilio langas, kuriame būtų galima rodyti už automobilio važiuojantiems eismo dalyviams skirtus įspėjimus.

Pavyzdžiui, aptikus pavojingą situaciją, galiniame stikle galėtų pasirodyti įspėjamasis trikampis, informacija apie kelyje esančią kliūtį arba raginimas laikytis saugaus atstumo. Gamintojas taip pat svarsto galimybę šią sistemą naudoti papildomiems stabdymo signalams. Tam būtų naudojami mažyčiai „Mini LED“ šviesos diodai, tinkami didesniems informacijos rodymo plotams.

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Toks sprendimas leistų perduoti daugiau informacijos nei įprasti stabdžių žibintai, tačiau jo nauda priklausytų ir nuo to, kaip aiškiai rodomus simbolius suprastų kiti vairuotojai.

Informaciją galėtų rodyti ir šoniniai langai

Mažesniems stiklo plotams „Mercedes-Benz“ tyrinėja kitą technologiją – „Micro LED“ šviesos diodus, kurie leidžia sukurti didesnės raiškos vaizdą.

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Juos būtų galima naudoti automobilio šoniniuose languose, pavyzdžiui, norint parodyti baterijos įkrovos lygį dar neįsėdus į elektromobilį arba pasveikinti prie automobilio priėjusį vairuotoją.

Gamintojas taip pat svarsto galimybę languose rodyti kitą su transporto priemone susijusią informaciją ar įvairias animacijas.

Pakeis tradicinius ekranus

Dar įdomesnė kita gamintojo pristatyta technologija, pavadinta „Holographic Display“. Ji galėtų gerokai pakeisti būsimų automobilių prietaisų skydelių išvaizdą, nes informacijai rodyti būtų naudojamas beveik visas priekinio stiklo plotas.

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Nors ši sistema primena jau naudojamus projekcinius ekranus, jos veikimo principas šiek tiek kitoks. Įprasta projekcinė sistema dažniausiai pateikia palyginti nedidelį informacijos lauką vairuotojo regėjimo zonoje. Jame rodomas greitis, navigacijos nurodymai ir kiti svarbiausi duomenys.

„Mercedes-Benz“ kuriamoje sistemoje naudojama speciali skaidri plėvelė, įterpta tarp priekinio stiklo sluoksnių. Joje esantys holografiniai optiniai elementai (HOE) nukreipia prietaisų skydelyje sumontuoto projektoriaus šviesą taip, kad ant stiklo būtų matomas ryškus spalvotas vaizdas. Gamintojo teigimu, tokia konstrukcija leidžia išlaikyti gerą vaizdo matomumą net ir šviečiant saulei.

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Svarbu ir tai, kad sistema gali reguliuoti kampą, kuriuo matoma projektuojama informacija. Todėl teoriškai tame pačiame priekiniame stikle būtų galima rodyti skirtingą turinį vairuotojui ir šalia sėdinčiam keleiviui.

Pavyzdžiui, vairuotojas galėtų matyti navigacijos nurodymus, važiavimo greitį ar kitą kelionei svarbią informaciją, o keleivis – papildomą maršruto informaciją ar pramoginį turinį. Sistema leistų apriboti vaizdo matomumą taip, kad keleiviui skirtas turinys neblaškytų vairuotojo.

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