Lietuvos „Street Race“ čempionate – išbandymai ir vairuotojams, ir technikai

Alytuje „Go4Race“ festivalis prasidėjo dar šeštadienio popietę. Pirmieji slalomo trasoje savo įgūdžius galėjo pasitikrinti žiūrovai, o vėliau estafetę perėmė sekmadienio lenktynių dalyviai. Šeštadienį temstant jų laukė apšilimo sesija, kurioje buvo galima susipažinti su laukiančia trasos danga. Tiesa, tos pačios konfigūracijos, kuri buvo numatyta sekmadieniui, važiuoti nebuvo galima.

Sekmadienį, didžiąją „Go4Race“ varžybų dieną sportininkų laukė iš trijų gatvių sukombinuota trasa, papildyta dviem aikštelėmis. Būtent čia reikėjo jau ne automobilio galingumo, o manevringumo ir puikaus sukibimo. Ko jau ko, bet sukibimo netrūko. Tai garantavo ir itin karšta kelio danga, kadangi varžyboms įsibėgėjus termometro stulpelis Alytuje peržengė 30 laipsnių atžymą.

Lietuvos automobilių „Street Race" čempionato etapas

Tačiau karštis turėjo ir kitokį poveikį – vairuotojams reikėjo daugiau pastangų išlaikyti koncentraciją. Pati trasa, beje – tradiciškai, irgi pasiėmė savo duoklę. Čia dėl gedimų ar smūgių į bortus lenktynių nebaigė keletas dalyvių. Visgi daugiau kaip šimto dalyvių sąraše tos kelios netektys žymaus procento nesudarė, todėl alytiškiai ir miesto svečiai visą dieną čia galėjo mėgautis kvapą gniaužiančiomis „Street Race“ kovomis.

Per dieną kiekvienos klasės dalyviai trasą turėjo įveikti keturis kartus, o visi važiavimai šiame čempionate yra įskaitiniai. Tai reiškia, kad bet kokia padaryta klaida – pastumta gairelė ar neteisingai įveikta konfigūracija veikiausiai reiškia pralaimėjimą. Tie, kas klaidų ir baudų išvengė bei demonstravo aukštą tempą, įsivėlė į itin artimą kovą rezultatų lentelėje.

SGC-1 klasėje nugalėtojo titulą iškovojo Lukas Gordonas, vairavęs „Honda Civic“. Jis su kiekvienu važiavimu stabiliai greitėjo ir dienos gale penkių sekundžių persvara pranoko Artūrą Kazakauską. Nuo pastarojo dar septyniomis sekundėmis atsilikęs finišavo Lukas Staškūnas.

SGC-2 klasėje itin graži ir artima kova užsimezgė tarp Ryčio Jankevičiaus su „Mazda MX-5 Miata“ ir Algirdo Griciaus, vairavusio „Honda Civic“. Tačiau čia šaltesnius nervus parodė Rytis Jankevičius, kuris pergalę šventė 1,3 sek. pranašumu. Trečioje vietoje įsitvirtino Tadas Malinauskas.

SGC-3 kategorijoje triumfavo Julius Povilauskas. Jis per keturis važiavimus susikrovė 1,1 sek. pranašumą prieš Karolį Daujotą. Per plauką ant podiumo išsilaikė Tomas Kuzmarskas. Jis už savęs ketvirtoje vietoje per 0,2 sek. paliko Šarūną Visocką.

SGC-4 įskaitoje, kurioje varžėsi galingiausi automobiliai, nugalėtoju tituluotas Mantas Bytautas su „Cupra Formentor“. Jis beveik dviem sekundėmis aplenkė antros vietos prizininką Daumantą Vitkevičių ir keturiomis – trečią vietą užėmusį Domą Taškūną.

OC klasėje, kuri kaip ir visuomet buvo pati gausiausia, nugalėtojo laurais pasipuošė Pavel Viduto. Jam pergalę garantavo 0,4 sek. pranašumas prieš antroje vietoje įsitvirtinusi Mantą Bytautą. Tiesa, dienos pradžioje Pavel Viduto turėjo problemų su stabdžiais, tačiau jas išsprendė ir sugebėjo tapti etapo nugalėtoju. Trečiosios vietos taurę paskutiniu važiavimu išplėšė ir ant trečiojo prizininkų pakylos laiptelio žengė Dinas Pakėnas. Į prizininkus pretendavo ir iki tol OC klasės trejetuke važiavęs Algirdas Gricius, tačiau paskutiniame važiavime pabandęs paieškoti greičio rezervų jis peržengė ribą ir trenkėsi į bortą.

Komandinėje įskaitoje penktojo Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapo „Go4Race“ Alytuje nugalėtojais tapo „Automotive.lt“ ekipa, kurios nariai surinko 41-ą tašką. 35 balus uždirbo ir antroje vietoje įsitvirtino „Finišas.lt“ komanda. Trečia su 27 taškais dieną baigė „Flameris Racing“ rinktinė.