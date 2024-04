Rygos automobilių parodoje buvo pristatytas Lietuvoje rudenį pasirodysiantis „Cupra Tavascan“

„Tavascan“ papildė elektrifikuotų Ispanijos markės automobilių asortimentą ir prisijungė prie visiškai elektrinio „Born“ ir įkraunamųjų hibridinių „Leon“, „Leon Sportstourer“ bei „Formentor“ versijų. Iki 2025 m. „Cupra“ įžengs į naują erą su naujais elektrifikuotais modeliais – „Terramar“ bei „UrbanRebel“ – ir atnaujinta dabartine gama.

Pabrėžtas sportiškumas

„Tavascan“ yra 4 644 mm ilgio, 1 861 mm pločio ir 1 597 mm aukščio, o jo ratų bazė siekia 2 766 mm. Ant „Volkswagen“ grupės MEB elektromobilių platformos sukurtoje naujoje SUV kupė pritaikytos naujausios grupės technologijos: jėgos pavara, važiuoklė, ryšio paslaugos, saugumo ir patogumo sistemos.

Elektromobilis bus siūlomas dviejų galios versijų: „Endurance“ modelyje ant galinės varomosios ašies bus įrengtas 210 kW (286 AG) galios elektrinis motoras, o VZ versijoje bus įtaisytos 250 kW (340 AG) galią pasiekiančios dvi elektros jėgainės. Šie motorai bus tvirtinami ant abiejų ašių, tad elektromobilis turės visų varomųjų ratų pavarą, užtikrinančią našumą ir didžiausią sukibimą su atitinkamai 545 Nm (galinio motoro) ir 134 Nm (priekinio motoro) sukimo momentu. Nuo 0 iki 100 km/val. „Tavascan VZ“ galės įsibėgėti per vos 5,6 sek.

Pasirenkamieji važiavimo režimai – ilgesnio nuotolio, komforto, našumo, „Cupra“, individualių parinkčių ir didesnio sukibimo (visais ratais varomoje versijoje) – leis vairuotojui geriau prisitaikyti prie skirtingų sąlygų.

Visureigyje diegiama „DCC Sport“ adaptyviosios važiuoklės technologija, sportinė pakaba bei kintamojo stiprumo vairo stiprintuvo sistema. Šios technologijos kartu su ant 21 colio skersmens kaltinių lengvojo lydinio ratlankių montuojamomis didesnio našumo padangomis suteiks išskirtinę sportinio vairavimo patirtį.

Taip pat galima rinktis ir 19 arba 20 colių ratlankius. Ratų aerodinaminės dangos geriau nukreips oro srautus, mažins turbulenciją ir padės maksimaliai padidinti elektromobilio efektyvumą.

Iki 550 km nuvažiuojamas atstumas

„Tavascan“ viduryje montuojama baterija su vandeniu aušinamais prizminių ličio jonų celių moduliais. Akumuliatorius įtaisytas aliuminio konstrukcijoje, o ši yra visiškai integruota į kėbulą, – tai leidžia padidinti standumą ir išsaugoti mažesnį svorį. Tokia konstrukcija užtikrina geriausią pusiausvyrą tarp automobilio svorio centro ir baterijos svorio poveikio, o tai leidžia pagerinti dinamines elektromobilio savybes.

„Endurance“ versijoje 77 kWh talpos akumuliatoriaus blokas su galinių ratų pavara leidžia nuvažiuoti apie 550 km pagal oficialų WLTP bandymų ciklą. Aukščiausios specifikacijos, dviejų variklių, visų varančiųjų ratų „Tavascan VZ“ su ta pačia baterija nurieda apie 520 km.

Sistemos efektyvumą didina šilumos valdymo sistema. Ji palaiko akumuliatoriaus temperatūrą ir rūpinasi, kad ši išliktų optimali. Baterijoje yra įrengta plokštė su prie aušinimo skysčio kontūro prijungtais kanalais.

Papildomai „Tavascan“ modelyje gali būti įrengtas šilumos siurblys, leidžiantis efektyviau valdyti šilumą salone. Šis įrenginys ypač naudingas esant žemesnei lauko temperatūrai.

Naujasis elektromobilis per 7 minutes gali įsikrauti tiek, kad energijos užtektų 100 km atstumui nuvažiuoti. O kai akumuliatoriaus energijos lygis nukrenta iki 10 proc., jo energijos atsargas iki 80 proc. galima papildyti greičiau per nei pusvalandį, jeigu naudojamas 135 kW galios įkroviklis.

Elektromobilį galima prijungti tiek prie kintamosios, tiek prie nuolatinės srovės įkrovimo tinklų, todėl jo įkrovimas nekelia rūpesčių. Per „Cupra Easy Charging App“ programėlę įmanoma tiksliai valdyti viską, kas susiję su įkrovimu: nesvarbu, kokia naudojama įkrovimo infrastruktūra.

„My Cupra App“ programėlė leidžia nuotoliniu būdu valdyti klimatą, akumuliatoriaus įkrovimą ir automobilio užrakinimą bei atrakinimą.

Impulsas naujam dizainui

„Tavascan“ modelis suteikia impulsą naujai markės dizaino kalbai, kurioje dar labiau išryškėja atletiškos ir sportiškos proporcijos. Automobilio parašu tampa priekiniai matriciniai LED žibintai su trijų trikampių kontūru. Matricinių žibintų funkcija užtikrina visiškai autonomišką automobilio apšvietimo sistemą: tolimosios šviesos ne tik pačios įsijungia ar išsijungia, bet ir neakina nei atvažiuojančių priešais, nei judančiųjų ta pačia kryptimi.

Automobilio salonas išsiskiria charakteringa centrine dalimi su plonomis, beveik nematomomis ventiliacijos angomis. Standartiškai „Tavascan“ bus komplektuojamas su lenktyninio automobilio profilio sėdynėmis. Vėliau bus pasiūlytos ir dar sportiškesnės „CUP Bucket“ sėdynės.

Naudotojų patogumui ne tik optimizuota salono erdvė, bet ir bagažinės tūris – po elektra valdomu dangčiu telpa 540 l bagažo.

Pažangesnė vartotojo sąsaja

„Tavascan“ įdiegta informacinė ir pramogų sistema valdoma per 15 colių įstrižainės ekraną – didžiausią iki šiol naudotą „Cupra“ modelyje. Itin gerai suasmeninamai ir lengvai valdomai multimedijai gamintojai sukūrė visiškai naują vartotojo sąsają. Be to, „Tavascan“ pirmą kartą montuojama aukštos kokybės 12 garsiakalbių garso sistema, sukurta bendradarbiaujant su „premium“ segmento garso sistemų gamintoju „Sennheiser“.

Vairuotojas turi galimybę pats susikurti iki trijų konfigūruojamų valdiklių, informacijos ir pramogų sistema gali būti nustatyta pagal individualius poreikius. Elektromobilyje naudojama „Wireless Full Link“ sistema taip pat užtikrina „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ funkcionalumą.

Papildytosios realybės projekciniame ekrane ant priekinio stiklo vairuotojas mato visą svarbiausią informaciją: nuo greičio ir navigacijos sistemų rodmenų iki pagalbinių sistemų rodiklių. Pastarosioms gamintojai skyrė didelį dėmesį, tad elektromobilyje įdiegta daugybė pažangių elektroninių vairuotojo pagalbininkų.

Štai naujoji „Connected Travel Assist“ funkcijos versija veikia tiksliau, nes naudoja iš debesų kompiuterijos gaunamus duomenis, o tai ypač naudinga klaidžiai pažymėtuose keliuose.