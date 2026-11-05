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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kinija nusprendė grąžinti mygtukus į automobilius: gamintojams teks greitai prisitaikyti

2026-11-05 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 09:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dideli jutikliniai ekranai, beveik visiškai pakeitę įprastus mygtukus, pastaraisiais metais tapo vienu ryškiausių kiniškų automobilių bruožų. Tačiau dabar būtent Kinija ruošiasi apriboti tokius sprendimus. Šalies valdžia rengia naujus saugumo reikalavimus, pagal kuriuos svarbiausias automobilio funkcijas turės būti galima valdyti fiziniais mygtukais, svirtelėmis ar jungikliais. Jeigu pasiūlymai bus patvirtinti, gamintojams teks keisti dalies modelių salonų įrangą.

BMW automobilio salonas (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (52)

Dideli jutikliniai ekranai, beveik visiškai pakeitę įprastus mygtukus, pastaraisiais metais tapo vienu ryškiausių kiniškų automobilių bruožų. Tačiau dabar būtent Kinija ruošiasi apriboti tokius sprendimus. Šalies valdžia rengia naujus saugumo reikalavimus, pagal kuriuos svarbiausias automobilio funkcijas turės būti galima valdyti fiziniais mygtukais, svirtelėmis ar jungikliais. Jeigu pasiūlymai bus patvirtinti, gamintojams teks keisti dalies modelių salonų įrangą.

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Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija pateikė svarstyti atnaujintą automobilių valdymo įtaisų, indikatorių ir signalinių įrenginių standartą. Jo projekte numatyta, kad 19 su vairavimu ir saugumu susijusių funkcijų turės būti valdomos fiziniais įtaisais, o ne vien per centrinį ekraną.

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Naujus reikalavimus siūloma pradėti taikyti nuo 2027 metų liepos 1 dienos. Galutinė jų įsigaliojimo tvarka ir pereinamasis laikotarpis paaiškės patvirtinus standartą.

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(52 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automobilis 2027“ atidarymas

Kokias funkcijas privalės valdyti mygtukai?

Naujųjų reikalavimų esmė – vairuotojas turi galėti naudotis pagrindinėmis automobilio funkcijomis neatitraukdamas žvilgsnio nuo kelio ir neieškodamas reikiamo nustatymo ekrano meniu.

Numatyta, kad fiziniais valdikliais turės būti įjungiami posūkių signalai, avarinė šviesos signalizacija, garso signalas, priekinio stiklo valytuvai ir jo atitirpinimo bei rasojimo šalinimo funkcijos.

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Reikalavimai taip pat apims priekinius žibintus, galinį rūko žibintą, elektrinių langų valdymą ir pavarų pasirinkimą. Vadinasi, automobiliuose, kuriuose važiavimo, atbulinės eigos ar stovėjimo režimai pasirenkami tik jutikliniame ekrane, turės atsirasti atskiras fizinis valdiklis.

Sąraše yra ir vairuotojo pagalbos sistemų įjungimas, automatinio pagalbos iškvietimo funkcija bei elektromobilio pavaros sistemos išjungimas.

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Numatyti net minimalūs mygtukų matmenys

Projekte nurodoma ne tik tai, kokioms funkcijoms reikės fizinių valdiklių, bet ir kaip jie turės veikti. Valdikliai privalės turėti pastovią vietą, kad vairuotojas galėtų juos surasti liesdamas, o atliktą veiksmą patvirtintų juntamas arba garsinis atsakas.

Numatyta, kad valdiklio paviršius turėtų būti ne mažesnis kaip 10 × 10 mm. Projekte taip pat numatyta galimybė naudoti kitokios konstrukcijos valdiklius, jeigu jų vietą galima aiškiai atpažinti liečiant.

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Atskiras dėmesys skirtas elektronikos patikimumui. Svarbiausių funkcijų valdymas neturėtų priklausyti nuo centrinio ekrano veikimo, todėl jam užstrigus ar išsijungus vairuotojas ir toliau galėtų naudotis būtinomis funkcijomis.

Kinija imasi ir kitų automobilių salonų pakeitimų

Fizinių valdiklių grąžinimas – ne vienintelis Kinijoje svarstomas pakeitimas. Spalį šalies Pramonės ir informacinių technologijų ministerija kartu su kitomis institucijomis paskelbė dar vieną pasiūlymų paketą, skirtą automobilių konstrukcijų saugumui ir bandymams.

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Jame numatyta uždrausti visiškai paslėptas išorines durų rankenas, kurios kelia susirūpinimą dėl galimybės atidaryti duris po eismo įvykio arba nutrūkus elektros tiekimui.

Taip pat siūloma drausti važiuojant naudoti sėdynes, atlenktas į vadinamąją nulinės gravitacijos padėtį, pasuktas į šoną arba paverstas gulimomis vietomis.

Papildomai numatyti reikalavimai sulankstomiems ir lankstiems ekranams bei griežtesni bandymai neįprastos konstrukcijos įrangai.

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Europoje mygtukai jau turi įtakos saugumo įvertinimams

Panašia kryptimi juda ir Europos automobilių saugumo vertinimo organizacija „Euro NCAP“. Nuo 2026 metų jos bandymuose daugiau dėmesio skiriama tam, kaip vairuotojas gali naudotis svarbiausiomis automobilio funkcijomis. Vertinama, ar posūkių signalai, valytuvai, avarinė šviesos signalizacija, garso signalas ir automatinio pagalbos iškvietimo sistema turi tiesioginius fizinius valdiklius.

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Spalį paskelbti bandymų rezultatai parodė, kokį skirtumą gali lemti automobilio salono įrangos sprendimai. Naujasis „Audi Q7“ surinko visus galimus balus už pagrindinių vairavimo funkcijų valdymą, o kiniškas „XPeng X9“, kuriame daugelis funkcijų pasiekiamos per centrinį ekraną, šioje srityje įvertintas vos 20 proc.

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Ar pasikeis ir Europoje parduodami kiniški automobiliai?

Jeigu Kinijoje numatyti reikalavimai bus patvirtinti, daliai gamintojų teks keisti jau sukurtų modelių valdymo sistemas. Vien programinės įrangos atnaujinimo gali nepakakti. Automobiliuose, kurių svarbiausios funkcijos valdomos tik ekrane, reikės įrengti papildomus mygtukus, svirteles ar jungiklius ir užtikrinti jų veikimą nepriklausomai nuo multimedijos sistemos.

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Tačiau naujieji Kinijos reikalavimai savaime nereiškia, kad tokie patys pakeitimai iš karto atsiras Europai skirtuose automobiliuose. Eksportuojamiems modeliams galioja tos rinkos, kurioje jie parduodami, techniniai reikalavimai.

Vis dėlto gamintojams gali būti ekonomiškiau naudoti panašius valdymo sprendimus skirtingoms rinkoms skirtuose automobiliuose, užuot kūrus atskiras salonų versijas.

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