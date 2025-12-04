 
TV3 naujienos > Automanas > Lietuvos „Metų automobilis" naujienos

Kaip balsavo „Lietuvos metų automobilis 2026“ komisija? Renaldo Gabarto verdiktas

2025-12-04 19:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-12-04 19:00
2025-12-04 19:00

„Lietuvos metų automobilio 2026“ šurmuliui aprimus, metas pažvelgti į sprendimų užkulisius. Ilgametis rinkimų komisijos narys Renaldas Gabartas atskleidžia, kaip finaliniame etape paskirstė savo balsus ir kokie kriterijai lėmė šiuos sprendimus.

Renaldas Gabartas (nuotr. Vytauto Pilkausko)

„Lietuvos metų automobilio 2026“ šurmuliui aprimus, metas pažvelgti į sprendimų užkulisius. Ilgametis rinkimų komisijos narys Renaldas Gabartas atskleidžia, kaip finaliniame etape paskirstė savo balsus ir kokie kriterijai lėmė šiuos sprendimus.

0

Daugiau naujienų apie „Lietuvos metų automobilis“ konkursą – specialioje rubrikoje.

Metų automobilis iki 35 000 eurų

„Citroën C5 Aircross“ – 3 balai

Tipiškas „prancūzas“ – orientuotas į komfortiškas šeimynines keliones, turintis savitą stilių ir interjero planavimo logiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pakankamai ekonomiškas ir adekvačiai įkainotas. Tačiau kuo jis ypatingas, sunkoka prisiminti jau po savaitės nuo pirmojo pasimatymo.

„Dacia Bigster“ – 4 balai

„Dacia“ automobiliai siūlo bene geriausią kainos ir kokybės santykį, yra funkcionalūs, universalūs, praktiški ir patikimi, nepretenzingo, bet tikrai neprasto dizaino. Tai viena patraukliausių alternatyvų negalintiems įpirkti aukštesnės klasės mašinų, ant kapoto priekio vežančių garsesnius prekės ženklus.

„Bigster“ išsaugojo visus kertinius koncepcinio modelio stiliaus bruožus – atrodo pabrėžtinai tvirtas, „raumeningas“, tvirtai įsikibęs kelio, bet neagresyvus. Krosoveris siūlo daugiau, nei tikimasi iš prekės, paprastai rikiuojamos ant apatinės prekybos centro lentynos. Erzina tik versija su mechanine pavarų dėže.

Renault 4 E-Tech“ – 3 balai

Nutrūktgalviškais nuotykiais Dakare išgarsėjusio „Renault 4“ elektrinė reinkarnacija Lietuvoje kol kas mažai kam kelia sentimentų. Anuo metu (septintajame XX a. dešimtmetyje) prancūzams iš ekonomikos sąstingio išsikapanoti padėjusio automobilio sovietų imperijoje žmonės net per televizorių nebuvo matę.

Kaip ir originalusis pirmtakas, „Renault 4 E-Tech“ dabar žaidžia universalumo ir funkcionalumo korta: turi žemą bagažinės slenkstį, todėl net su didesne prošvaisa (18,1 cm) yra patogesnis pakraunant pirkinių krepšius ar keliaujant su augintiniais. Jis sukonstruotas ant tos pačios platformos ir turi 68 proc. bendrų komponentų su neseniai debiutavusiu „Renault 5 E-Tech“, tačiau sukelia mažiau smagių emocijų.

Maloniausias siurprizas šioje kainų kategorijoje man buvo „BYD Dolphin Surf“ – išbaigtas, tvarkingai subalansuotas, prognozuojamas ir pateisinantis visus su mažu miesto automobiliuku siejamus lūkesčius. Pakankamai dinamiškas, manevringas ir gerai valdomas. Už patrauklią kainą.

„Metų automobilis iki 55 000 eurų“

„Kia EV4“ – 3 balai 

Vienas geresnių būdų „atrasti“ elektromobilių pasaulį senosios kartos benzingalviams. „EV4“ siūlo teisingą balansą tarp funkcionalumo, nuvažiuojamo atstumo ir komforto. Įperkamas ir praktiškas, efektyviai naudoja elektros energiją, sugeba greitai papildyti jos atsargas, o esant reikalui – pasidalinti ja su kitais.

Nepriekaištingas dizainas ir savitas stilius. Šiek tiek užkliuvo kai kurie ergonomikos sprendimai, bet kuklus balų skaičius tik todėl, kad šiame segmente konkurencija žvėriškai didelė ir kai kurie „Kia“ varžovai paserviravo kiek daugiau patrauklių dalykų.

„Škoda Elroq“ – 3 balai

Tiesioginis „Kia EV4“ varžovas – vienas patraukliausių elektromobilių savo segmente tiek Europos, tiek Lietuvos rinkoje. Svarbiausias technologijas ir komforto atributus jis perėmė iš prieš beveik penkerius metus debiutavusio pirmojo čekiško EV modelio „Enyaq“, tačiau „Elroq“ kiek mažesnis ir apčiuopiamai pigesnis.

Elektromobiliukas nepriekaištingų proporcijų, atrodo moderniai, bet nepretenzingai. Nors ant kapoto nėra firminio logo – jis be didesnių dvejonių priskiriamas „Škoda“ šeimai. Su talpesne baterija galima įveikti iki 560 km, o sparčiojo įkrovimo stotelėse energijos atsargas papildyti iki 175 kW tempu.

Tesla Model Y“ – 4 balai 

Išmanumo čempionas, atvežęs bene daugiausia malonių atradimų. Pavyzdingai naudoja energiją, viena įkrova leidžia nuvažiuoti apie 600 km ir preciziškai tiksliai apskaičiuoja / perspėja, kada privalu bateriją įkrauti. Tai daro pavyzdinga sparta.

Apskritai, pusiausvyra tarp komforto, funkcionalumo ir vairavimo smagumo – viena geriausių kompaktiškų / vidutinių elektrinių SUV ringe.

Išskirtinai gerai / intuityviai veikia vairuotojui talkinančios elektroninės sistemos. „Model Y“ nepriekaištingas saugos požiūriu. Beveik visose „Euro NCAP“ testų kategorijose gavo itin aukštus balus. Taip pat gerus kibernetinio saugumo ekspertų įvertinimus.

Mano trejetuke buvo „Lynk & Co 08“. Įkraunamas hibridas be didesnių vairuotojo pastangų nuvažiuoja 200 kilometrų elektra, tarsi būtų tikrų tikriausias EV, o išsekus energijos atsargoms aktyvuoja 102 kW (bendra hibridinės pavaros galia siekia 257 kW arba 345 AG) galingumo, 1,5 l vidaus degimo variklį ir važiuoja dar bent 800–900 kilometrų.

Technologinis „Volvo“ pusbrolis yra gyvas priekaištas Senojo žemyno mašinų gamintojams, kurie pastaraisiais metais daugiau energijos ištaškė bandydami ES biurokratus įtikinti, jog numatytos vidaus degimo variklių pakasynos pernelyg ankstyvos, o visuotinės elektrifikacijos planai – pernelyg ambicingi.

Metų automobilis virš 55 000 eurų

Audi A6“ – 4 balai 

Tolimų kelionių įrankis toks geras, kad šio modelio gamintojai turėtų perspėti savo potencialius klientus apie egzistuojančią priklausomybę. 

Net pora valandų prie „Audi A6“ vairo drąstiškai mažina motyvaciją dairytis į kitus ratuočius. Vienintelis stabdis – nekrikščioniškai didelė kaina. Dar – 2.0 TDI jėgainė tokio dydžio universalui yra akivaizdžiai per silpna.

„Hyundai IONIQ 9“ – 4 balai

Jei visgi nuspręstumėte pasidairyti erdvaus autostradų lainerio – korėjietiškas septynvietis viena geriausių alternatyvų.

Sukonstruotas laikantis kitokios „gero“ automobilio filosofijos, pavydėtinai komfortiškas, su pavyzdingai sutvarkytu „elektros ūkiu“, kalnu inovatyvių sprendimų ir efektyviai veikiančių elektroninių vairuotojo pagalbininkų.

„Xpeng G9“ – 2 balai 

Galėčiau lažintis, kad Kinijos technologijų kompanijos ambicijos gaminti automobilius iki priešinfarktinės būklės privedė ne vieną lig šiol Europos rinkoje karaliavusį mašinų gamintoją. „Xpeng“ vardas dar prieš dešimtmetį niekam nieko nesakė, o dabar kelia egzistencinę grėsmę, nes siūlo „daugiau automobilio už mažiau“ pinigų.

Jų pažanga stulbinamai didelė. Naujokui ko gero tereikia įrodyti, kad jie taip pat sėkmingai pasirūpins ir tokiais dalykais kaip atsarginių detalių tiekimas, kvalifikuotos serviso paslaugos, ar kad išliekamoji vertė / kaina antrinėje rinkoje netaps „repelentu“ pragmatiškiems.

Šios kainų kategorijos ringe, mano galva, turėjo kautis ir „Mercedes-Benz CLA“. Tai beveik tobulas aparatas, „vidutiniokų“ grupei priskirtas tik dėl žemos bazinės kainos. Tačiau sukomplektuotas konkursui – įkandamas tik turintiems bent 77 tūkst. biudžetą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

