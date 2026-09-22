Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Jeremy Clarksonas atsisveikina su trimis automobiliais: kiekvieną iš jų matė „The Grand Tour“ žiūrovai

2026-09-22 07:00 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-22 07:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jeremy Clarksonas nusprendė atsisveikinti su trimis automobiliais, kurie yra gerai pažįstami „The Grand Tour“ žiūrovams. Lapkritį aukcione bus parduodami 1982 metų „Lancia Montecarlo Spider“, 1983-iųjų „Alfa Romeo GTV6“ ir 1978 metų „Lincoln Continental Mark V“ – visi trys po filmavimų liko laidų vedėjo kolekcijoje.

Jeremy Clarksono automobiliai (nuotr. Organizatorių)

Jeremy Clarksonas nusprendė atsisveikinti su trimis automobiliais, kurie yra gerai pažįstami „The Grand Tour“ žiūrovams. Lapkritį aukcione bus parduodami 1982 metų „Lancia Montecarlo Spider“, 1983-iųjų „Alfa Romeo GTV6“ ir 1978 metų „Lincoln Continental Mark V“ – visi trys po filmavimų liko laidų vedėjo kolekcijoje.

REKLAMA
0

Kodėl vienu metu parduodami būtent šie automobiliai, kol kas neatskleidžiama. Aukciono organizatoriai skelbia, kad atsakymas turėtų paaiškėti būsimame „Clarkson’s Farm“ sezone. O štai pats Clarksonas pateikė gerokai paprastesnį paaiškinimą – šiais automobiliais jis beveik nebevažinėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiomis dienomis retai turiu galimybę vairuoti ar mėgautis šiais ypatingais ir gana garsiais automobiliais, todėl tikriausiai bus geriau, jei jie atiteks žmogui, kuris galės tai daryti“, – sakė J. Clarksonas.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinė Clarksono „The Grand Tour“ mašina

Didžiausią sentimentalią vertę iš trijų automobilių veikiausiai turi 1982 metų „Lancia Montecarlo Spider“. Tai paskutinis automobilis, kurį Clarksonas vairavo „The Grand Tour“ kartu su Richardu Hammondu ir Jamesu May.

REKLAMA

Mėlyna „Lancia“ pasirodė 2024 metais išleistame atsisveikinimo epizode „One for the Road“, kuriame trijulė keliavo per Zimbabvę ir Botsvaną. Po filmavimo Clarksonui automobilis patiko tiek, kad jis nusprendė jį nusipirkti.

Standartiniu „Montecarlo“ jo vadinti jau sunku. Filmavimui automobilis gavo „Ferrari 308“ galinius žibintus ir keturis išmetimo sistemos antgalius, o ratlankiai, priekiniai žibintai bei grotelės buvo pritaikyti nuo „Lancia Delta Integrale“.

REKLAMA
REKLAMA

Pokyčių netrūksta ir salone – originalias odines sėdynes pakeitė medžiaginės, sumontuotas paprastesnis sportinis vairas, aptrauktas „Alcantara“. Po filmavimo automobilį sutvarkė „Max500“ specialistai, o aukciono organizatorių teigimu, šiuo metu jis užsiveda, važiuoja ir yra tinkamas eksploatuoti.

„Alfa Romeo“, kuri kelionėje neišvengė gedimo

Antrasis parduodamas automobilis – 1983 metų „Alfa Romeo GTV6“. Jį Clarksonas vairavo 2019 metais parodytame „The Grand Tour“ epizode „Well Aged Scotch“. Tuomet jis kartu su R. Hammondu ir J. May leidosi garsiuoju Škotijos „North Coast 500“ maršrutu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Clarksonas pasirinko raudoną „Alfa Romeo“, R. Hammondas – „Fiat X1/9“, o J. May – „Lancia Gamma Coupé“. Kelionė su „Alfa Romeo“ nebuvo visiškai sėkminga – vienu metu sugedo kardaninis velenas.

Po filmavimo Clarksonas šį automobilį taip pat pasiliko. Šiuo metu jo rida siekia 28 315 mylių, arba maždaug 45,6 tūkst. kilometrų.

REKLAMA

Milžiniškas „Lincoln“ su azoto suboksido sistema

Trečiasis automobilis – visiška itališkų modelių priešingybė. Tai 1978 metų „Lincoln Continental Mark V“, kurį Clarksonas vairavo specialiame „The Grand Tour Presents: Lochdown“ epizode.

Per pandemijos metu Škotijoje filmuotą laidą didžiulis amerikietiškas kupė buvo aprūpintas azoto suboksido įpurškimo sistema. Įdomiausia, kad NOS įranga automobilyje išliko iki šiol.

REKLAMA

Po variklio dangčiu montuojamas 6,6 litro agregatas, o nuo filmavimo laikų liko ir daugiau keistenybių – bagažinėje vis dar guli dūdmaišis, o salone yra „Cartier“ laikrodis, laidoje itin patraukęs Clarksono dėmesį.

Dar filmuodamas epizodą Clarksonas prasitarė norintis šį automobilį pasilikti. Galiausiai taip ir padarė – „Lincoln“ po laidos papildė jo asmeninę kolekciją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bus parduoti be nustatytos minimalios kainos

Visi trys automobiliai lapkričio 14 dieną pasirodys „Iconic Auctioneers“ organizuojamame „The Iconic Sale“ aukcione, kuris vyks per NEC klasikinių automobilių parodą Birmingame.

Įdomu yra tai, kad nė vienam automobiliui nenustatyta minimali pardavimo kaina. Tai reiškia, kad teoriškai kiekvienas jų bus parduotas didžiausią pasiūlymą pateikusiam dalyviui, nepriklausomai nuo galutinės sumos.

Vis dėlto įprastą šių modelių rinkos vertę šiuo atveju gali gerokai pakeisti jų istorija. Visi trys ne tik pasirodė „The Grand Tour“, bet buvo vairuojami paties Clarksono ir po filmavimų liko jo kolekcijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų