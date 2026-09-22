Jeremy Clarksonas atsisveikina su trimis automobiliais: kiekvieną iš jų matė „The Grand Tour“ žiūrovai

Kodėl vienu metu parduodami būtent šie automobiliai, kol kas neatskleidžiama. Aukciono organizatoriai skelbia, kad atsakymas turėtų paaiškėti būsimame „Clarkson’s Farm“ sezone. O štai pats Clarksonas pateikė gerokai paprastesnį paaiškinimą – šiais automobiliais jis beveik nebevažinėja.
„Šiomis dienomis retai turiu galimybę vairuoti ar mėgautis šiais ypatingais ir gana garsiais automobiliais, todėl tikriausiai bus geriau, jei jie atiteks žmogui, kuris galės tai daryti“, – sakė J. Clarksonas.
Paskutinė Clarksono „The Grand Tour“ mašina
Didžiausią sentimentalią vertę iš trijų automobilių veikiausiai turi 1982 metų „Lancia Montecarlo Spider“. Tai paskutinis automobilis, kurį Clarksonas vairavo „The Grand Tour“ kartu su Richardu Hammondu ir Jamesu May.
Mėlyna „Lancia“ pasirodė 2024 metais išleistame atsisveikinimo epizode „One for the Road“, kuriame trijulė keliavo per Zimbabvę ir Botsvaną. Po filmavimo Clarksonui automobilis patiko tiek, kad jis nusprendė jį nusipirkti.
Standartiniu „Montecarlo“ jo vadinti jau sunku. Filmavimui automobilis gavo „Ferrari 308“ galinius žibintus ir keturis išmetimo sistemos antgalius, o ratlankiai, priekiniai žibintai bei grotelės buvo pritaikyti nuo „Lancia Delta Integrale“.
Pokyčių netrūksta ir salone – originalias odines sėdynes pakeitė medžiaginės, sumontuotas paprastesnis sportinis vairas, aptrauktas „Alcantara“. Po filmavimo automobilį sutvarkė „Max500“ specialistai, o aukciono organizatorių teigimu, šiuo metu jis užsiveda, važiuoja ir yra tinkamas eksploatuoti.
„Alfa Romeo“, kuri kelionėje neišvengė gedimo
Antrasis parduodamas automobilis – 1983 metų „Alfa Romeo GTV6“. Jį Clarksonas vairavo 2019 metais parodytame „The Grand Tour“ epizode „Well Aged Scotch“. Tuomet jis kartu su R. Hammondu ir J. May leidosi garsiuoju Škotijos „North Coast 500“ maršrutu.
Clarksonas pasirinko raudoną „Alfa Romeo“, R. Hammondas – „Fiat X1/9“, o J. May – „Lancia Gamma Coupé“. Kelionė su „Alfa Romeo“ nebuvo visiškai sėkminga – vienu metu sugedo kardaninis velenas.
Po filmavimo Clarksonas šį automobilį taip pat pasiliko. Šiuo metu jo rida siekia 28 315 mylių, arba maždaug 45,6 tūkst. kilometrų.
Milžiniškas „Lincoln“ su azoto suboksido sistema
Trečiasis automobilis – visiška itališkų modelių priešingybė. Tai 1978 metų „Lincoln Continental Mark V“, kurį Clarksonas vairavo specialiame „The Grand Tour Presents: Lochdown“ epizode.
Per pandemijos metu Škotijoje filmuotą laidą didžiulis amerikietiškas kupė buvo aprūpintas azoto suboksido įpurškimo sistema. Įdomiausia, kad NOS įranga automobilyje išliko iki šiol.
Po variklio dangčiu montuojamas 6,6 litro agregatas, o nuo filmavimo laikų liko ir daugiau keistenybių – bagažinėje vis dar guli dūdmaišis, o salone yra „Cartier“ laikrodis, laidoje itin patraukęs Clarksono dėmesį.
Dar filmuodamas epizodą Clarksonas prasitarė norintis šį automobilį pasilikti. Galiausiai taip ir padarė – „Lincoln“ po laidos papildė jo asmeninę kolekciją.
Bus parduoti be nustatytos minimalios kainos
Visi trys automobiliai lapkričio 14 dieną pasirodys „Iconic Auctioneers“ organizuojamame „The Iconic Sale“ aukcione, kuris vyks per NEC klasikinių automobilių parodą Birmingame.
Įdomu yra tai, kad nė vienam automobiliui nenustatyta minimali pardavimo kaina. Tai reiškia, kad teoriškai kiekvienas jų bus parduotas didžiausią pasiūlymą pateikusiam dalyviui, nepriklausomai nuo galutinės sumos.
Vis dėlto įprastą šių modelių rinkos vertę šiuo atveju gali gerokai pakeisti jų istorija. Visi trys ne tik pasirodė „The Grand Tour“, bet buvo vairuojami paties Clarksono ir po filmavimų liko jo kolekcijoje.
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