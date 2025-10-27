Istorinė pergalė ir naujos eros pradžia: ralį „Aplink Lietuvą“ laimėjo elektromobilį vairavęs T. Vitkevičiaus ekipažas

Ši pergalė nugalėtojams – dvigubai saldi. Kaip prisipažino T. Vitkevičius, šį atnaujinto formato ralį jis laikė svarbiu pasiruošimo etapu kitąmet vyksiančiam prestižiniam Monte Karlo istorinių automobilių raliui. „Ši pergalė rodo, kad mūsų pasirengimo programa juda teisinga linkme“, – džiaugėsi nugalėtojas, negailėdamas pagyrų savo šturmanui. „Esu labai dėkingas Linui, garsėjančiam precizišku skaičiavimu. Manyčiau, jo indėlis į pergalę vertas visų 75 procentų“, – šypsojosi T. Vitkevičius.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Nors nugalėtojų ekipažas dominavo didžiąją ralio dalį, kova dėl taurės buvo itin atkakli ir permaininga – tai rodo faktas, kad net paskutinę vietą užėmęs duetas sugebėjo laimėti vieną iš varžybų etapų. Vienus iš favoritų, Andrejų Savčenko ir Kęstutį Taškūną („Renault 5“), iš kovos dėl prizinių vietų eliminavo apmaudi klaida – pavėlavimas į laiko kontrolės punktą juos nubloškė į dešimtąją vietą.
Antrąją vietą bendroje įskaitoje iškovojo daugkartinis ralio čempionas Vytautas Švedas su šturmanu Vincu Gerdžiūnu („Audi A6 e-tron“). Trečioji vieta atiteko Laimonui Latvėnui ir Dovydui Bitvinskui („Cupra Born“). Į pirmąjį šešetuką taip pat pateko Gyčio Patembergo/Justo Lengvino („Voyah Courage“), Vitoldo Miliaus/Aido Bubino („Nissan Ariya Nismo“) ir Sauliaus Girniukaičio/Domo Taškūno („Volkswagen ID.4“) ekipažai.
Nors pagrindinis dėmesys šiemet teko elektromobiliams, ralyje netrūko ir kitų įspūdingų automobilių. Standartinių automobilių klasėje nugalėjo Vytautų Mackonių ekipažas („Cupra Terramar“). Seniausių istorinių automobilių („Oldtimer“) kategorijoje triumfavo Arūnas Beniušis su Andriumi Vaitiekūnu (MG MGB), o naujesnių („Youngtimer“) klasėje – Tadas Medelinskas su Evelina Žvinakevičiūte („Volvo 240“).
Finišo ceremonijoje netrūko gerų emocijų. Ralio organizatorius, LAK prezidentas Rolandas Dovidaitis džiaugėsi, kad rizika keisti formatą pasiteisino. „Visos abejonės ir dvejonės tapo kūnu. Regis, ralis patiko ir FIA stebėtojui“, – sakė jis, užsimindamas apie istorinį įvykį – ralio „Aplink Lietuvą“ įtraukimą į 2026 metų oficialų FIA Ekoralio taurės (FIA EcoRally Cup) Pasaulio čempionato kalendorių.
Patys dalyviai taip pat gyrė atnaujintą formatą. „Nors pradžia buvo nelengva, su kiekviena užduotimi įsivažiavome. Bene labiausiai vilioja patrauklus formatas, todėl neabejoju, kad renginys pritrauks dar daugiau dalyvių“, – teigė trečiosios vietos laimėtojas L. Latvėnas.
34-asis ralis „Aplink Lietuvą“ tapo ne tik sporto švente, bet ir svarbiu žingsniu į automobilių sporto ateitį Lietuvoje. Elektromobilių pergalė ir tarptautinis FIA pripažinimas atveria naują puslapį seniausio šalies ralio istorijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!