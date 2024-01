Hibridinės „Porsche Panamera 4 E-Hybrid“ testas: Ką gali pasiūlyti „Taycan“ šešėlyje likęs modelis?

REKLAMA

Taigi, trys modeliai, sudarantys didžiąją dalį pardavimų gali leisti atsikvėpti kitiems, ikoniškiems „Porsche“ modeliams: „718“ ir „911“. Puikus to įrodymas – galvą apsukanti modifikacijų įvairovė, kurios, regis, buvo sukurtos fejerverkais ir trykštančiais alyvos kokteiliais nusėtame kiekvieno entuziasto sapne. Vis dėlto, jeigu anksčiau išvardinti modeliai turi labai aiškų vaidmenį „Porsche“ hierarchijoje, kokį vaidmenį dabar reikėtų skirti daugelio užmirštai „Porsche Panamera“?

Hibridinė „Porsche Panamera 4 E-Hybrid" (78 nuotr.)     

DIZAINAS

Kiekvienas šios markės modelis, turintis ne kupė kėbulo tipą, turi praeiti tam tikrą gilių atodūsių fazę. Kaskart, kai „Porsche“ išplečia modelių gamą, naujas modelis susiduria su tais pačiais iššūkiais – skeptiškai nusiteikusiais, ilgamečiais „Porsche“ klientais.

Jeigu skepticizmu persmelkti komentarai sudarė įspūdį, jog „Cayenne“, „Macan“ ar „Panamera“ yra pasmerkti komercinei nesėkmei, tačiau dabar, po kurio laiko, matyti, jog su šiais trim modeliais „Porsche“ į savo gretas pritraukė naują vairuotojų ratą, kuriems anksčiau šios markės modeliai atrodė tinkami tik kaip antras, trečias ar net ketvirtas automobilis. Tuo tarpu „Cayenne“, „Macan“ ar „Panamera“ tiesiog galėjo tapti pagrindiniais įrankiais, tinkamais naudoti kiekvieną mielą dieną.

Nors ant „Porsche“ užmestos meškerės pasimovė tūkstančiai karšių, ūsorių ir skersasnukių, reikėtų pripažinti, jog pirmosios „Cayenne“ ir „Panamera“ modelių kartos tikrai nebuvo pačios išvaizdžiausios. Tiek vienas, tiek kitas modelis atrodė kaip gyvatė prarijusi „Lego“ kaladėlę, tačiau brangiai kainuojantį evoliucijos kelią praėję modeliai pasiekė etapą, kuriame priekaištauti jų išvaizdai nelabai ir norisi.

Nuo 2016 metų gaminama antros kartos „Panamera“, akivaizdžiai, turi sąmoningų užuominų į daugelio mylimą „911“. Iškilūs priekiniai sparnai, gaubiantys plačią ratų tarpvėžę, kone identiškos formos priekiniai žibintai. Netgi ant variklio dangčio esantys išgaubimai tik dar kartą nori pabrėžti, jog „Panamera“ turi ne vieną „911“ geną.

Nors antroji „Panamera“ modelio karta netrukus įžengs į septintuosius gamybos metus, tačiau prieš keletą metų atlikti kosmetiniai patobulinimai nei kiek nesumažino „Panamera“ patrauklumo, o už visų aplinkinių dėmesį traukiančios išvaizdos slypinčios inžinerinės gudrybės neatrodo pasenusios net ir šiandien.

Pavyzdžiui, būtent antroji „Panamera“ modelio karta tapo naujos „MSB“ modulinės platformos bandomuoju triušiu. Kaip ir daugelis kitų „Volkswagen“ grupės platformų, taip ir ši suteikia gamintojams kurti įvairaus dydžio automobilius, naudojantis ta pačia technine įranga: varikliais, transmisijomis, vairo mechanizmais, pakabos sistemomis. Šios platformos didžiausias išskirtinumas yra tas, jog visi ant šios platformos sukurti automobiliai turi vieną fiksuotą matmenį – tai atstumas tarp priekinės ašies ir variklio bloko prisukimo prie transmisijos vietos. Visa kita – pritaikoma pagal inžinierių norus. Puikus to pavyzdys – „Bentley Continental GT“. Lygiagrečiai žvelgiant į „Panamera“ ir „Continental GT“ sunku tuo patikėti, ar ne?

Pravartu žinoti

Ilgis (mm): 5049

Plotis (mm): 1937

Aukštis (mm): 1423

Ratų bazės ilgis (mm): 2950

Kėbulo prošvaisa (mm): 133

Automobilio svoris (kg): 2210

Apsisukimo spindulys (m): 11,9

Oro pasipriešinimo koeficientas (Cd): 0.29

INTERJERAS

Tęstinumą mėgstanti „Porsche“ labai retai imasi radikalių permainų, kurios vienokiu ar kitokiu būdu sugadintų ir taip keletą dešimtmečių tobulintą vairuotojo gerbūvį. Vis dėlto, jeigu „718“ ar „911“ yra dviviečiai automobiliai, tai „Panamera“ turi būti tinkamas dvigubai didesniam keleivių skaičiui. Na, bent jau jūsų atžaloms tai tikrai.

Kaip ir priklauso šios markės automobiliui, „Panamera“ salone – dėmesio centre stūkso smakrą siekianti, milžiniška centrinė konsolė. Bruožai, kuriuos galima išvysti ir pirmos kartos „Panamera“, tačiau dabar, tam tikras detales pakeitė skaitmenizuoti elementai. Pavyzdžiui, prietaisų skydelyje du, didelės raiškos ekranai. Kairėje pusėje esantis ekranas rodo spidometro rodmenis ir pagalbinių sistemų teikiamą informaciją. Dešinėje pusėje – visa įmanoma informacija, susijusi su automobiliu, kurios tikrai neišvysite mažame „Renault Clio“, bet „Porsche“ automobilyje tiesiog privalo būti. Esant poreikiui, ten gali būti rodoma ir navigacijos informacija, kuri leistų suprasti ar labai stipriai grybaujate svetimame mieste. Tačiau tarp šių dviejų ekranų – „Porsche“ klasika. Analoginis tachometras, be kurio neįsivaizduojame nei vieno „Porsche“ ir kuris leidžia, bent minimaliai, prisiliesti prie modelių, gamintų prieš keletą dešimtmečių.

Sėdint vairuotojo vietoje ir pasukus galvą į dešinę – ten didelis lietimui jautrus ekranas, užimantis nemažą priekinės panelės konsolės plotį. Lietimui jautrūs mygtukai taip pat yra įrengti pavarų perjungimo svirtį juosiančioje konsolėje, kuri, kiekvieną kartą įjungus degimą, įsižiebia it Kalėdų eglutė.

Aibė skirtingų mygtukų ir funkcijų, visiems „Porsche“ naujokams, tikrai kels sąmyšį galvoje, tačiau prie visos „Porsche“ prietaisų valdymo koncepcijos priprasti nėra labai sunku. Didžiausią irzulį kelia tai, jog daugelis mygtukų atlieka tą pačią, dvigubą funkciją ir tiesiog užima vietą, kuri priešingu atveju būtų tuščia.

Gale sėdintiems keleiviams skirta konsolė tokia pat didelė. Joje įrengtas atskiras informacijos ir pramogų sistemai skirtas valdyti ekranas. Ar gale sėdintiems keleiviams skirtų funkcijų valdymas galėtų būti paprastesnis? Žinoma. Bet ar to norėtumėte „Porsche“ automobilyje? Greičiausiai, kad ne. Kita vertus, šis ekranas negali užgožti fakto, jog toks didelis automobilis gale sėdintiems keleiviams siūlo pernelyg mažai naudingos erdvės. Trumpakojai bičiuliai neturėtų skųstis, bet tikėtina, jog vidutinio sudėjimo kolega iš galinių sėdynių išlips išleisdamas vieną ar porą atodūsių.

Praktiškumo vadovėliuose nubrėžtų taisyklių taip pat neatitinka ir „Panamera“ bagažinė. Jos anga – siaura, o bagažinės slenkstis tiesiog iškeltas per aukštai, tačiau jos bendras tūris – pakankamai didelis, siekiantis siekiantis 495 litrus.

Pravartu žinoti

Bagažinės tūris (l): 405

Maksimali leistina apkrova (kg): 564

Maksimali stogo apkrova (kg): 75

Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg): 2840

Triukšmo lygis važiuojant 80 ir 120 km/val. greičiu (dBA): 63 / 66

TECHNOLOGIJOS

Pažangiausių technologijų neignoruojanti „Porsche“, nors ir patyliukais, praktiškai visus modelius aprūpino naujausia „Porsche PCM 6.0“ programinės įrangos versija, kurioje yra keletas reikšmingų atnaujinimų. Pavyzdžiui, nuo šiol sistema turi visapusiškai integruotas „Spotify“, „Apple Music“ ir „Apple Podcats“ sąsajas, sklandžiau veikiantį balso asistentą, belaidį „Android Auto“ ryšį.

Nors šios funkcijos nėra kertinės, tačiau jomis besinaudojantys piliečiai tikrai įvertins „Porsche“ triūsą. Ypač, kai reikės naudotis sklandžiai integruota „Android Auto“ sąsaja, kuri yra rodoma per visą, platų multimedijos ekraną, o ne siaurame kvadračiuke.

Nors gamintojas pabrėžia būtent šias naujoves, tačiau naujoji programinė įranga turi ir daugiau smulkių, naudingų, ateityje pradžiuginsiančių naujovių.

Visi modeliai turintys „PCM 6.0“ multimedijos sistemą, iškart galės džiaugtis nuotoliniais programinės įrangos atnaujinimais bei papildomomis funkcijomis, kurios bus įdiegtos ateityje. Pavyzdžiui? Netolimoje ateityje dinamišką vairavimą galės lydėti ir atitinkama muzika. Specialus „Porsche“ algoritmas automatiškai sudarys atitinkamą grojaraštį bei realiuoju laiku sukurs asmeninį garso takelį. Tai reiškia, jog važiuodami namo automobilis siūlys jums klausytis ramesnės muzikos, o lekiant ant tūkstančio jūsų grojaraštis visais įmanomais būdais ignoruos troškimus klausytis Sauliaus Prūsaičio hitų, dėl kurių ir taip skilinėja daugiabučių langai.

Pravartu žinoti

Saugos sistemos bazinėje įrangoje: „ParkAssist“, „Lane Keep Assist” su kelio ženklų atpažinimo funkcija, Automatinis automobilio stabdymas, Aklosios zonos stebėjimo sistema

Euro NCAP saugumo reitingas: Automobilis oficialiai nedalyvavo „Euro NCAP“ bandymuose

Vaizdo kamerų konfigūracija: Priekyje, gale, šoniniuose veidrodėliuose

Oro pagalvių skaičius: 10 oro pagalvių

„Android Auto“ ir Apple Car Play“ sąsaja: Belaidė / Tik su laidu

DINAMIKA

Įvairių konfigūracijų variklius į savo automobilius montuojanti „Porsche“, dėl suprantamų priežasčių, niekada nepradėjo naudoti keturių cilindrų motorų „Panamera“ modelyje. Vokietijos bendrovė nepraleido progos pasiūlyti V6 dyzelio ar tūkstančio skirtingų V6 ir V8 benzininių motorų versijų, tačiau „718“ esantis keturių cilindrų agregatas taip ir nepasirodė „Panamera“ modelyje.

Tikėtina, jog keturių cilindrų variklis būtų padėjęs sumažinti automobilio kainą, tačiau vargu ar tai buvo pradinis „Porsche“ tikslas kuriant „Panamera“. Visgi – tai įtaigus ir brangus automobilis, kuris didžiąją dalį laiko praleidžia lėkdamas greitkeliais ir stovėdamas uždarame garaže. Greičiausiai šalia „911 Turbo“.

Iškart vertėtų pripažinti, jog „Panamera“ versijų įvairovė gali susukti galvą, mat dabar galima rinktis iš: „Panamera“, „Panamera 4“, „Panamera 4S“, „Panamera GTS“, „Panamera Turbo S“ ir prie jų pridėkite dar tiek pat versijų, turinčių prierašą „E-Hybrid“.

Nors daugelis visa širdimi trokštų, jog „Porsche“ kiekvieną mielą dieną konstruotų tik džiuginantį garso takelį skleidžiančius variklius, tačiau „E-Hybrid“ versija, šiuo metu, atrodo kaip racionaliausia „Panamera“ versija. Ypač tiems, kurie didžiąją dalį laiko praleidžia mieste ir tik retkarčiais iškiša nosį į užmiestį.

Kiekvieną kartą išgirdę žodį „hibridas“, net neabejojame, jog pagalvojate apie velniškai lėtas, klaikiai triukšmingas, bet taupias „Toyota“ sistemas. Dabar šį vaizdą pasistenkite pašalinti iš galvos ir užleiskite vietą „Porsche“ hibridinės pavaros koncepcijai.

„E-Hybrid“ versijos turi 100 kW ir 400 Nm generuojantį elektros variklį, kuris poruojamas su 2,9 litro, 6 cilindrų benzininiu varikliu bei 8 laipsnių automatine pavarų dėže. Skirtingai nei, pavyzdžiui, ant atskiros ašies montuojami elektros varikliai, „Porsche“ elektros motoro pozicija leidžia perduoti galią visiems keturiems ratams lygiai taip pat, kaip ir V6 variklis. Viso to rezultatas – palyginti nesudėtinga ir kompaktiška pavarų dėžė, kuri užtikrina pastovų veikimą ir nereikalauja koreguoti vairavimo stiliaus, kai perjungiamas važiavimo režimas.

Tas pats variklis veikia ir kaip generatorius. Kiekvieno akceleratoriaus pedalo atleidimo metu įsijungia energijos rekuperacijos sistema, kurios metu kinetinė energija padeda bent šiek tiek įkrauti automobilyje esančias baterijas. Pastarąsias, beje, galima įkrauti ne tik riedant nuo kalno, bet ir kitais būdais: Naudojant įprastą namų rozetę (baterijos įkraunamos per maždaug 6 valandas), „Type 2“ įkrovimo jungtį (baterijos įkraunamos per maždaug 4 valandas) arba į pagalbą pasitelkiant „Sport“ arba „Sport Plus“ režimus. Pastarasis, tiesą sakant, teikia didžiausią malonumą ir verčia pamiršti dažnus sustojimus prie lėtai baterijas įkraunančių stotelių.

Pasirinkus „Sport“ režimą, V6 variklis pradeda veikti nuolatos, it būtų pasirengęs bet kuriuo momentu suteikti norimą galią ir kartu mažomis porcijomis įkrauna bateriją. Įjungus „Sport Plus“, įkrovimo sparta tampa maksimali, todėl važiuojant su didžiausiu užsidegimu, baterijos įkrovos lygis gali pasiekti iki 60 proc. Nors bandymo metu labai stengėmės, tačiau šios ribos baterijos įkrova niekada taip ir neperlipo. Kita vertus, 60 proc. baterijos įkrovos pilnai užteks įveikti 30-35 kilometrų atstumą, naudojant vien elektros energiją. Sutvarkote savo reikalus važinėdami elektra, greitkelyje vėl įsijungiate smagųjį režimą, pasiekę miestą, įsijungiate elektros režimą ir tykiai parvažiuojate namo.

Net ir būdami didžiausi atmosferinio „Porsche“ variklio gerbėjai, tačiau iš tinklo įkraunamos hibridinės pavaros našumo ir ekonomiškumo derinys daro didžiulį įspūdį. Ypač naudojant „Hybrid“ (su ne pilnai iškrauta baterija) važiavimo režimą, kuriame automobilyje įdiegtos sistemos pačios sprendžia kada naudoti elektros pavarą ar benzininį variklį. Mieste, atsispiriant visoms pagundoms ir naudojant būtent tokį važiavimo režimą, be didelio vargo galėsite džiaugtis vidutiniškai 6 litrų 100 km sąnaudomis, o tai – „Toyota Prius“ teritorija. Be to, įjungus „Sport“ ar „Sport Plus“ režimą, įkraunant bateriją bei važiuojant 130 km/val. greičiu greitkelyje, vidutinių sąnaudų vidurkis išauga iki vos 9,9 litro.

Kuomet hibridinė pavara veikia taip sklandžiai, ilgainiui, kaip ir su daugeliu elektrifikuotų automobilių, pastebi, jog su juo nebevažiuoji taip atsainiai, kaip, pavyzdžiui, su modeliu, turinčiu tradicinį benzininį variklį, nes esi maloniai užimtas degalų taupymu, maksimaliai išnaudodamas rekuperacijos sistemą, kad galėtum tyliai sklisti po miestą. Taip, visai tai skamba juokingai sėdint už „Porsche“ automobilio, tačiau truputėlį didesnis susikoncentravimas siekiant išgauti didesnį efektyvumą, degalų sąnaudų atžvilgiu, apdovanoja netikėtais rezultatais.

Pravartu žinoti

Variklio tūris: 2,9 litro

Cilindrų skaičius: 6 cilindrų

Variklio galia / Sukimo momentas: 330 AG / 450 Nm

Bendras hibridinės pavaros galingumas: 462 AG / 700 Nm

Pavarų dėžės tipas: 8 laipsnių, dvigubos sankabos automatinė pavarų dėžė

0 – 100 km/val: (gamintojo/mūsų užfiksuotas laikas):4,4 sek. / 4,6 sek.

60 – 100 km/val: 2,6 sek.

80 – 120 km/val: 2.9 sek.

Maksimalus greitis: 280 km/val.

Degalų sąnaudos testo metu (mieste / užmiestyje / greitkelyje) (l/km 100): 5,2 / 7,8 / 9,9

Degalų bako talpa (l) / Nuvažiuojamas atstumas (km): 80 l / 600 km

CO2 emisijos: 48 – 57 g/km

VALDYMAS

Turint daugiau nei 100 tūkst. eurų biudžetą, svajones išpildančių automobilių sąrašas yra beprotiškai platus. Nuo kuklių ir prabangių, iki greitų ir orientuotų į didžiausią įspūdžių kokteilį generuojančių automobilių. Tad kaip šioje kompanijoje įsipaišo „Porsche“?

Automobilių gamintojas iš Vokietijos siekia įsiterpti kažkur tarp dviejų esybių, kuriame siūlomas platus dinaminių savybių spektras ir išskirtinis komfortas, kurio dėka galima įveikti didelį atstumą. Tiesą sakant, visiems įprastas Vilnius – Palanga maršrutas tokiam automobiliui yra vieni juokai.

Iš tiesų, šiame automobilyje idealiai atsispindi tai, ko norėtųsi iš didelio, sportiško „GT“ klasės automobilio. Pradedant beribiu važiavimo pajėgumu, baigiant puikiais sugebėjimais pasižyminčia pakaba, kurioje pavyzdingai suderintas sukibimas su kelio danga, kėbulo posvyriai posūkiuose ir reakcijos į vairuotojo komandas.

Ramesnio būdo vairuotojai taip pat suras už ką pamėgti šį „Porsche“. Mėgaujantis natūraliais aukštesnės klasės automobiliams būdingais privalumais, vairuotojams patiks neįprastai neutralus automobilio elgesys atliekant kasdienines užduotis: keliaujant į darbą, stovint kamščiuose, malantis siauresnėse naujų kvartalų gatvėse, tačiau kai tik galvoje zvimbtelėja kažkas nepaaiškinamo, tuomet keturių varančiųjų ratų pavara suteikia reikiamos traukos ir stabilumo, nesumažindama sukibimo posūkiuose. Šiuo metu rinkoje tikrai atsirastų bent pora analogų, kurie važiavimą keliu padaro įspūdingesnį ar teikiantį daugiau akių vyzdžius išplečiančių emocijų, tačiau nei vienas iš jų negali pasiūlyti taip gerai subalansuoto sportiškumo ir komforto.

Ypatingo paminėjimo nusipelno vairo mechanizmas, kurio veikimas – išskirtinis. Ne viename šios klasės automobilyje nerasite taip natūraliai veikiančio elektrinio vairo stiprintuvo, kuris sugeba meistriškai perteikti didesnį svorį „Sport“ ar „Sport Plus“ važiavimo režimuose ar kaip jis vairuotojo pirštų galiukams siunčia momentines telegramas apie besikeičiantį sukibimą su kelio danga. Tai – kažkas magiško.

Pravartu žinoti

Svorio paskirstymas tarp ašių: 54.4 / 45.6

Automobilio komponuotė: Galinių (arba visų) varančiųjų ratų pavara su priekyje sumontuotu varikliu

Pakabos konstrukcija: Dvigubos skersinės svirtys priekyje ir nepriklausoma pakaba gale

Stabdžių sistema: 390 mm skersmens stabdžių diskai priekyje ir 365 mm skersmens stabdžių diskai gale

Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 275/35 R21 priekyje ir 315/30 R21 gale

EKSPLOATACIJA

Per žingsnį nuo penkių nulių zonos – taip būtų galima apibūdinti pradinę „Porsche Panamera“ modelio kainą, kuri siekia 99 990 eurų. Iškart reikėtų pabrėžti, jog ši suma jums suteiks prieigą prie pačios kukliausios „Panamera“ versijos, turinčios 330 AG galios benzininį variklį ir galinių varančiųjų ratų pavarą. Nors tokį pajėgumą šiais laikais išvysto ir „Audi“ arba „Mercedes-Benz“ logotipu pažymėtos degtukų dėžutės, tačiau atsidarę „Porsche“ konfigūratorių labai greitai suprasite, jog galutinė „Panamera“ kaina bus didesnė bent jau 15 tūkst. eurų.

Štai, kad ir paimkime elementarų, bandytojo modelio pavyzdį. Pradinė „Porsche Panamera 4 E-Hybrid“ kaina Lietuvoje – nuo 119 tūkst. eurų. Bent kažkiek daugiau emocijų kelianti kėbulo spalva iškart šią sumą padidins 1 258 eurais. Dailesnių ratlankių kaina svyruoja nuo 556 iki 5 076 eurų. Retkarčiais neišsemiamas konfigūracijos galimybes suteikianti „Porsche“ leidžia, iš tiesų, sukurti vienetinį modelį, tačiau to kaina – didelė. Galbūt – netgi per didelė.

Pravartu žinoti