„Ford Bronco“ ruošiasi debiutui Lietuvoje

Europiečiams „Bronco“ bus siūlomas itin ribotu tiražu, tad kultinį modelį galės įsigyti tie, kas suskubs. Į Senąjį žemyną gamintojai atveš pačias pajėgiausias visureigio versijas „Outer Banks“ ir bekelėje našiausią „Badlands“.

Abiejuose modeliuose montuojamas 2,7 litro darbinio tūrio „Ford EcoBoost“ V6 benzininis variklis, pasiekiantis 335 AG ir 563 Nm sukimo momentą. Pažangios pavaros technologijos jau užsidirbo pravardę „G.O.A.T.“ (angl. Goes Over Any Type of Terrain) – įskaitant ir ištobulintą tradicinę bei palėtintą keturių varomųjų ratų transmisijas, „Trail Control“ funkciją bei iki septynių važiavimo režimų turinčią valdymo sistemą.

Šiuolaikinė įranga atskleidžia naujas galimybes

Automobilyje montuojamas 2,7 litro „EcoBoost“ V6 benzininis variklis su dviem turbokompresoriais ir tiesiogine degalų įpurškimo sistema. Standartinėje komplektacijoje naudojama 10 greičių automatinė pavarų dėžė parenka optimalų sukimo momentą tiek kelyje, tiek bekelėje. Didžiausias 64,33:1 palėtintos pavaros perdavimo ratams koeficientas leidžia „Bronco“ važiuoti 6 km/val. greičiu palaikant 2 400 aps./min. variklio sūkius ir padeda užtikrinti preciziškas valdymo savybes mažu greičiu įveikiant sudėtingas bekelės atkarpas.

„Bronco Outer Banks“ versijoje sumontuota dviejų greičių elektroninė perdavimo dėžė – spustelėjęs mygtuką, vairuotojas gali normalią pavarą pakeisti palėtinta, ir atvirkščiai.

„Bronco Badlands“ versijoje papildomai sumontuotas blokuojamas priekinis diferencialas ir priekinio stabilizatoriaus atjungimo sistema. Tai suteikia ypač plačias galimybes vairuotojui manevruoti sudėtingoje bekelėje.

Be to, priklausomai nuo kelio sąlygų, automatiniu režimu veikianti dviejų greičių elektromechaninė perdavimo dėžė gali kone nepastebimai pati persijungti tarp dviejų ir keturių ratų pavaros režimų, o vairuotojas tuo metu gali visą savo dėmesį sutelkti į kelią.

Kad automobiliu būtų galima įveikti sudėtingiausias sąlygas, „Bronco“ sukurtas ant sustiprintos plieninės važiuoklės su septyniais skersiniais. Tokia konstrukcijos šerdis gamintojams leido montuoti atitinkamas galimybes užtikrinančią įrangą, taip pat užtikrinti iki 259 mm siekiančią pakabos eigą.

Aukšto pajėgumo ir stabilumo bekelėje pakaba (HOSS) susideda iš nepriklausomų skersinių svirčių su ilgos eigos spyruoklėmis priekyje. Jos sumažina neamortizuojamą masę iki 20 procentų, palyginti su standžios ašies konstrukcijomis, taip pat užtikrina puikią važiavimo kokybę. Galinėje dalyje standartiškai naudojama standi penkių svirčių galinė ašis su kintamo ilgio ilgos eigos spyruoklėmis. Tiek priekyje, tiek gale montuojami sustiprinti amortizatoriai.

„Bronco Badlands“ versijoje standartiškai naudojami sustiprinti „Bilstein“ adaptyvieji amortizatoriai. Didesnė skysčio talpa suteikia jiems papildomą aušinimą esant sunkioms sąlygoms, o amortizacinė jėga automatiškai didėja esant kraštutinei pakabos eigai, tad vairuotojas gali džiaugtis tiksliu valdymu bekelėje ir sklandžiu važiavimu įprastame kelyje.

Visus kelius atveriančios technologijos

„Bronco“ pravažumo galimybes vairuotojui išplečia „Terrain Management System“ sistema, leidžianti vairuotojams patogiai pritaikyti visureigio įrangą prie atitinkamų važiavimo sąlygų. Be tradiciniams keliams skirtų „Normal“, „Eco“, „Sport“ ir „Slippery“ režimų, ir yra „G.O.A.T.“ bekelės režimai „Mud / Ruts“, „Sand“, „Rock Crawl“, o „Bronco Badlands“ versijoje – ir lenktynių įkvėptas „Baja“. Kiekvienas režimas optimizuoja droselio veiklą, pavarų dėžės perjungimo taškus ir vairo atsaką, kad visos sistemos atitiktų važiavimo sąlygas.

„Trail Control“ funkcija veikia panašiai kaip pastovaus greičio palaikymo sistema. Vairuotojas gali pasirinkti iki 31 km/val. greitį ir susitelkti į vairavimą bekelėje, o visureigis automatiškai valdys greitėjimą ir stabdymą, kad išlaikytų nustatytą greitį.

Stabdant, „Trail Turn Assist“ sistema atsižvelgia į sukimo momento vektorių ir posūkio spindulį sumažina iki 40 proc. Tai padaroma pristabdant ratą posūkio kryptimi, kai važiuojama bekele ar mažose erdvėse. Tuo metu „Trail One-Pedal Drive“ leidžia vairuotojui bekelėje pagreitėti ir stabdyti spaudant tik akceleratoriaus pedalą, todėl tampa lengviau tiksliai valdyti greitį vairuojant sunkiomis sąlygomis.