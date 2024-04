Elektromobilių varžyboms „Ignitis ON: pažink Lietuvą!“ suteiktas Vilniaus globojamo renginio statusas

Garsinantys Vilniaus miesto vardą Lietuvoje ir užsienyje renginiai turi teisę gauti Vilniaus miesto savivaldybės globojamo renginio statusą. Savivaldybė suteikdama šį statusą išreiškia renginio idėjos palaikymą - tai svarbus ir reikšmingas renginys Vilniaus miestui. Elektromobilių varžybose kasmet dalyvauja naujausi elektromobilių modeliai, išbandomas Lietuvoje vis gausėjantis įkrovimo tinklas, stebimi technologijų pokyčiai.

Pirmosiose elektromobilių varžybose dalyvavo vos 10 automobilių. 2015 metais 331 km maršrutą iš Vilniaus į Palangą per 5 val. 27 minutes greičiausiai įveikė Gintaras Kaukėnas ir Karolis Judzentavičius su „KIA Soul EV“, tačiau kai 2019 metais Vaidoto Žalos ir Dariaus Montvilos „Energijos tiekimo“ ekipažas Palangą su „Hyundai Kona electric“ be papildomo įkrovimo pasiekė per 3 val. 28 minutes, pasikeitė varžybų taisyklės.

Nuo 2020 metų dalyviai siekia per 6 valandas įveikti kuo didesnį atstumą.

Šiuo metu rekordai skirtingose klasėse priklauso šioms komandoms: „Fakto auto eRacing Team“ su „Hyundai IONIQ6“ - 571 km, „KIA Vilnius“ su „KIA EV6“ - 556 km, „Susisiekimo ministerija E-Vilkai“ su „VW ID.3“ – 479 km, „Dūzgia Vilnius“ su „VW ID.3 Pure Performance“ – 461 km.

Visi šie rezultatai pasiekti 2023 metų varžybose. Iki šiol daugiausiai elektromobilių dalyvavo 2022 metų renginyje. Tuomet startavo 37 komandos, tačiau jau dabar aišku, kad šiemet šis rekordas bus pagerintas, nes jau užsiregistravo 45 komandos.

Nors varžybose gali dalyvauti visi norintys, tačiau dalyvių skaičius ribojamas iki 50. Automobiliai yra suskirstyti į 4 klases pagal gamintojo deklaruojamą nuvažiuojamą atstumą. Nugali tos komandos, kurios per varžyboms skirtą laiką įveikia daugiausiai kilometrų.