Elektromobilių varžybos „Ignitis ON: pažink Lietuvą!“ šiemet švęs jubiliejų: paskelbė dalyvių registraciją

Dešimtą kartą vyksiančios elektromobilių varžybos „Ignitis ON: pažink Lietuvą!“, po kelių metų pertraukos birželio 7 d. grįžta į Palangą. 2015 metais pirmą kartą vykęs renginys buvo bandymas elektromobiliu iš Vilniaus pasiekti vasaros sostinę ir įrodyti, kad tai įmanoma padaryti net ir be tinkamos infrastruktūros. Per tuos metus daugėjo ne tik įkrovimo vietų, gerokai patobulėjo ir elektromobiliai. Pirmosiose varžybose startavo 10 komandų, šiemet tikimasi sulaukti daugiau nei 40. Pirmą kartą renginyje dalyvaus ir vandeniliu varoma transporto priemonė.