Dakaro ralis 2026: kokius siurprizus lietuviams pateiks šių metų maršrutas?

Jau septintąjį kartą šios šalies smėlynai taps arena, kurioje sportininkai bandys peržengti savo galimybių ribas.
Sausio 3–17 dienomis vyksiantis 48-asis Dakaro ralis dalyvius privers įveikti 8 000 kilometrų ilgio trasą. Startavę Janbu uostamiestyje prie Raudonosios jūros, lenktynininkai keliaus gilyn į žemyną link Rijado ir vėliau grįš atgal į pakrantę.
Tačiau didžiausia šių metų intriga – ne atstumas, o sąlygos. Organizatoriai į maršrutą įtraukė net du maratoninius etapus.
Jų metu sportininkai bus atskirti nuo komandų ir nakvos dykumoje palapinėse, turėdami tik ribotas maisto atsargas ir minimalius įrankius remontui. Tai grąžina ralį prie jo ištakų – išgyvenimo, o ne tik greičio varžybų.
Prologas (Sausio 3)
- Startas / Finišas: Janbu
- Bendra dienos distancija: 98 km
- Greičio ruožo ilgis: 23 km
Sausio 3-iąją prie Raudonosios jūros, Janbu uostamiestyje, variklius užves 325 transporto priemonės. Tai bus oficiali 2026-ųjų Dakaro ralio pradžia.
Nors pirmoji diena yra skirta apšilimui, dalyviams nebus kada atsipalaiduoti. Jų laukia beveik 30 kilometrų ilgio žiedas aplink Janbu miestą, kuriame integruotas 23 km ilgio įskaitinis greičio ruožas.
Prologo rezultatai yra kritiškai svarbūs, nes jie nulems starto tvarką pirmajam, jau tikram ir ilgam etapui, todėl taktinės klaidos čia gali lemti dulkių rijimo dieną rytoj.
1 etapas (Sausio 4)
- Startas / Finišas: Janbu
- Bendra dienos distancija: 518 km
- Greičio ruožo ilgis: 305 km
Pirmasis tikras išbandymas dalyvius nuves gilyn į dykumą, tačiau vakare jie sugrįš į tą patį bivaką Janbu uoste.
Nors 305 km greičio ruožas atrodo solidžiai, ralio direktorius Davidas Castera bando raminti lenktynininkus. „Nesijaudinkite, bus lengviau nei pernai“, – žada jis, piešdamas vaizdingų slėnių ir uolų peizažą.
Tačiau patyrę sportininkai žino, kad D. Casteros bandymai nuraminti dažnai būna apgaulingi.
Uolėti ruožai reiškia didelę riziką prakirsti ratus. Būtent todėl trasos viduryje organizatoriai įrengė pirmąjį tarpinį serviso punktą – gelbėjimosi ratą tiems, kurių padangas negailestingai supjaustys aštrūs akmenys.
2 etapas (Sausio 5)
- Startas: Janbu
- Finišas: Al Ula
- Bendra dienos distancija: 504 km
- Greičio ruožo ilgis: 400 km
Antrąją dieną ralio Dakaro karavanas atsisveikins su pakrante ir pasuks gilyn į žemyną, link vaizdingojo Al Ulos regiono.
Trasa iš dalyvių pareikalaus universalumo, nes danga keisis nuolat: aštrius, padangas plėšančius akmenis keis įkaitęs smėlis, o svarbiausia – ekipažai pirmą kartą šiame ralyje susidurs su kopomis.
Įvertinę trasos sudėtingumą, organizatoriai ir čia numatė tarpinę serviso zoną, kuri gali tapti išsigelbėjimu tiems, kurie neįvertins dykumos klastos.
3 etapas (Sausio 6)
- Startas / Finišas: Al Ula
- Bendra dienos distancija: 666 km
- Greičio ruožo ilgis: 422 km
Trečioji diena Dakaro ralio dalyvius pasitiks su simbolišku, bet velnišku bendros distancijos skaičiumi – 666 km. Organizatoriai neslepia, kad tai bus vienas sunkiausių, bet kartu ir vizualiai įspūdingiausių ralio etapų.
Davidas Castera Al Ulos regioną tituluoja gražiausia vieta visoje Saudo Arabijoje. Trasos vingiuos per didingus kanjonus ir milžiniškų uolų labirintus, kuriančius unikalų peizažą.
Tačiau grožis čia gali būti apgaulingas. Atviros smėlio lygumos taps griežtu egzaminu šturmanams – čia, neturint aiškių orientyrų, teks demonstruoti aukščiausio lygio navigacinius gebėjimus, ieškant trumpiausio ir greičiausio kelio finišo link.
4 etapas (Sausio 7)
- Startas: Al Ula
- Finišas: Maratono bivakas (dykuma)
- Bendra dienos distancija: 526 km
- Greičio ruožo ilgis: 451 km
Ketvirtąją ralio dieną prasideda tikrasis išgyvenimo testas – pirmasis maratono etapas.
Po ilgo ir varginančio 451 km greičio ruožo, lenktynininkų laukia ne įprastas serviso parkas su dušais ir mechanikais, o izoliuotas bivakas vidury niekur. Čia titulai nebeturės reikšmės – tiek pasaulio čempionai, tiek mėgėjai taps lygūs prieš dykumą.
Jokių mechanikų, jokių viešbučių. Sportininkai privalės patys pasistatyti palapines, pasikloti miegmaišius ir net pasigaminti maistą.
D. Castera žada, kad maisto davinys šiemet bus pagerintas – sriuba, makaronai, kava ir desertas, tačiau viską teks ruoštis patiems lauko sąlygomis.
„Tai yra tikrasis Dakaras. Tai yra nuotykis“, – pabrėžia ralio direktorius.
6 etapas (Sausio 9)
- Startas: Hailas
- Finišas: Rijadas
- Bendra dienos distancija: 920 km
- Greičio ruožo ilgis: 331 km
Prieš poilsio dieną organizatoriai nusprendė dalyviams paruošti dar vieną egzaminą. D. Castera šį etapą be užuolankų vadina „labai sunkiu“.
Pakeliui į Saudo Arabijos sostinę Rijadą sportininkams teks įveikti milžiniškų kopų grandines, kurios taps tikru kantrybės ir technikos išbandymu.
Prognozuojama, kad trasa bus tokia sudėtinga, jog finišo liniją pasiekti iki vakaro pavyks ne visiems.
Dėl šios priežasties organizatoriai ėmėsi išskirtinių priemonių. Bivakas Rijade veiks ilgiau nei įprasta – net iki šeštadienio popietės (14 val.). Tai reiškia, kad lėtesniems ekipažams suteikiamas papildomas laikas išsikapstyti iš smėlynų ir visgi pasiekti užtarnautą poilsį.
Poilsio diena (Sausio 10)
- Vieta: Rijadas
Ši diena Dakare yra apgaulinga. Nors, oficialiai, lenktynės nevyksta, ramybės bivake mažai.
Mechanikams tai – intensyviausio darbo para, skirta kapitaliniam technikos remontui ir paruošimui antrajai ralio pusei. Tuo tarpu lenktynininkams tai vienintelė proga atstatyti kalorijų balansą ir kokybiškai išsimiegoti.
Deja, šia prabanga mėgausis ne visi. Dėl itin sudėtingo šeštojo etapo kopų, tikėtina, kad dalis ekipažų poilsio dieną vis dar praleis dykumoje, desperatiškai bandydami pasiekti bivaką iki kontrolinio laiko pabaigos.
Tie, kam pavyks atsikvėpti, privalės susikaupti – laukia kelionė atgal į pietus ir nauji iššūkiai.
7 etapas (Sausio 11)
- Startas: Rijadas
- Finišas: Wadi Ad-Dawasir
- Bendra dienos distancija: 876 km
- Greičio ruožo ilgis: 462 km
Antroji ralio savaitė prasideda maršrutu, kuris veda ne tiesiai atgal į Janbu, o suka į pietus, link Wadi Ad-Dawasir regiono.
Tai bus alinanti diena, nes dalyviams teks įveikti beveik 900 kilometrų, iš kurių beveik 500 km sudarys greičio ruožas.
Prieš akis – dar vienas kopų masyvas. Be fizinio krūvio kovojant su smėliu, šturmanų laukia sudėtingi navigaciniai galvosūkiai, kur kiekviena klaida gali kainuoti brangias minutes ar net valandas.
8 etapas (Sausio 12)
- Startas / Finišas: Wadi Ad-Dawasir
- Bendra dienos distancija: 717 km
- Greičio ruožo ilgis: 481 km
Ši diena prasidės vaizdu, kuris primins istorinius „Paryžiaus–Dakaro“ ralio laikus. Organizatoriai nusprendė sugrąžinti masinį dalyvių startą.
Iki šiol ši tradicija buvo pamiršta ir tik pernai trumpam atgaivinta „Classic“ kategorijai, tačiau šiemet ji grįžta visu pajėgumu ir apims visus dalyvius.
Įspūdinga automobilių ir motociklų jūra vienu metu pajudės į 481 km ilgio greičio ruožą, nusidriekusį aplink Wadi Ad-Dawasir.
9 etapas (Sausio 13)
- Startas: Wadi Ad-Dawasir
- Finišas: Maratono bivakas (dykuma)
- Bendra dienos distancija: 531 km
- Greičio ruožo ilgis: 410 km
Organizatoriai dar kartą nebeleis dalyviams atsikvėpti. Sausio 13-ą prasidės antrasis maratono iššūkis.
Nors po alinančių ankstesnių dienų šis etapas, teoriškai, atrodo lengvesnis dėl mažiau sudėtingo reljefo, 410 kilometrų greičio ruožas vis tiek reikalaus maksimalios koncentracijos.
Kadangi vakare lenktynininkų mechanikai nelauks, bet kokia vairavimo klaida ar techninis gedimas gali tapti lemtingu.
Pasiekus finišą, sportininkų laukia ta pati rutina kaip ir pirmąją savaitę: palapinių statymas, vakarienės gaminimas lauko sąlygomis ir neramus žvilgsnis į horizontą, kuriame jau kyla rytojaus iššūkis – milžiniškos kopos.
10 etapas (Sausio 14)
- Startas: Maratono bivakas
- Finišas: Biša
- Bendra dienos distancija: 469 km
- Greičio ruožo ilgis: 421 km
Dešimtoji ralio diena taps tikruoju meistriškumo egzaminu. Organizatoriai vėl nusprendė atskirti srautus, tad motociklininkai ir keturračių vairuotojai judės skirtingu maršrutu nei automobiliai, bagiai bei sunkvežimiai.
Tačiau pagrindinė šio etapo intriga slypi dangoje. Iš 421 kilometro ilgio greičio ruožo net 300 kilometrų drieksis per kopas.
Tai yra absoliučiai ilgiausia ir sudėtingiausia smėlio atkarpa visame 2026-ųjų Dakaro ralyje.
Ekspertai neabejoja, kad būtent šie kilometrai taps lemiamu, nes po finišo Bišoje turėtų išryškėti galutiniai pretendentai į prizines vietas.
11 etapas (Sausio 15)
- Startas: Biša
- Finišas: Al Henakija
- Bendra dienos distancija: 882 km
- Greičio ruožo ilgis: 347 km
Po alinančios kovos su smėliu, ralio karavanas pasuks link vaizdingojo Medinos regiono. Nors 347 kilometrų greičio ruožas atrodo santykinai trumpas palyginus su ankstesnėmis dienomis, jame slypės kitokie iššūkiai.
Tai bus ištvermės diena. Per visą dieną Dakaro ralio dalyviai turės įveikti beveik 900 kilometrų, todėl didžiąją laiko dalį sportininkai praleis ne lenktyniaudami, o įveikdami varginančius pervažiavimus.
12 etapas (Sausio 16)
- Startas: Al Henakija
- Finišas: Janbu
- Bendra dienos distancija: 718 km
- Greičio ruožo ilgis: 310 km
Ralio kilpa užsidaro – karavanas sugrįš ten, kur viskas prasidėjo. Dvyliktasis etapas dalyvius ves atgal link Raudonosios jūros pakrantės ir Janbu uostamiesčio.
Tai bus paskutinis rimtas sportinis iššūkis 2026-ųjų Dakare. 310 kilometrų ilgio greičio ruožas taps finaliniu ištvermės testu, o organizatoriai į maršrutą įtraukė visą kliūčių arsenalą – nuo akmenuotų perėjų ir milžiniškų kopų masyvų iki klaidingų kanjonų labirintų.
Nors finišo arka jau beveik matoma, ši diena pareikalaus paskutinių jėgų likučių. Po dvi savaites trukusio maratono, išvargusiems sportininkams dar teks įveikti daugiau nei 700 kilometrų, kad pasiektų paskutinį bivaką.
13 etapas (Sausio 17)
- Startas / Finišas: Janbu
- Bendra dienos distancija: 141 km
- Greičio ruožo ilgis: 105 km
48-asis Dakaro ralis kulminaciją pasieks Sausio 17 dieną. Paskutinė maratono diena taps savotišku garbės ratu tiems, kurie sugebėjo atlaikyti visus išbandymus. Trasa nebus ilga – vos 105 įskaitiniai kilometrai, tačiau jie drieksis vaizdingais slėniais aplink Janbu uostą.
Finalinis akcentas – įspūdingas spurtas Raudonosios jūros pakrante, kuris atves dalyvius tiesiai į paskutinį Dakaro ralio bivaką.
Čia, po dvi savaites trukusios alinančios kovos, galiausiai bus oficialiai karūnuoti 2026-ųjų Dakaro karaliai.
