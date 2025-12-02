Dakaro ralis 2026: varžybų programa, maršrutas, lietuviškų ekipažų sąrašas

Lenktynės Saudo Arabijoje startuos sausio 3 dieną ir tęsis dvi savaites – iki sausio 17-osios. Starto ir finišo vieta pasirinktas Janbu uostamiestis prie Raudonosios jūros, tačiau kelias iki finišo arkos bus negailestingas.
Iš viso dalyviams teks įveikti apie 8000 kilometrų, iš kurių net 5000 km sudarys įskaitiniai greičio ruožai.
Kopos, akmenys ir maratonas
Šių metų ralio vizitinė kortelė – ekstremalus dangos kokteilis ir logistiniai spąstai. Lenktynininkams teks kovoti ne tik su kopomis ir aštriais akmenimis, bet ir su nuovargiu, kurį kels maratono etapai.
Pirmasis rimtas išbandymas laukia jau pirmąją savaitę. 4-ajame ir 5-ajame etapuose (sausio 7–8 d.) numatytas maratoninis etapas be techninio aptarnavimo.
Tai reiškia, kad sportininkai nakvos atskirai nuo mechanikų ir privalės patys remontuoti techniką, taupydami kiekvieną detalę.
Antroji maratono dozė numatyta iškart po poilsio dienos, kuri vyks sausio 10 d. Rijade. 9-ajame ir 10-ajame etapuose (sausio 13–14 d.) dalyviai vėl bus palikti likimo valiai dykumoje.
Būtent šios atkarpos, pasak ekspertų, taps lūžio tašku, kurio metu spręsis nugalėtojo likimas. Čia laimės ne greičiausi, o tie, kurie sugebės išsaugoti techniką.
Dakaro ralio 2026 svarbiausios datos:
- Sausio 3 d.: Prologas Janbu (25 km greičio ruožas).
- Sausio 4–9 d.: Pirmoji ralio pusė (akcentas į techniškus ruožus ir pirmąjį maratoną).
- Sausio 10 d.: Poilsio diena Rijade.
- Sausio 11–16 d.: Antroji pusė (didžiosios kopos ir antrasis maratonas).
- Sausio 17 d.: Finišas Janbu.
Kur stebėti 2026 m. Dakaro ralį?
Dakaro ralio gerbėjams informacijos apie įvykius Saudo Arabijoje tikrai nepritrūks. Dakaro ralis bus plačiai nušviečiamas visose pagrindinėse TV3 Grupės platformose.
Karščiausi dienos įvykiai ir lietuvių rezultatai bus operatyviai pristatomi TV3 žiniose, o norintys gilesnės analizės, galės įsijungti TV6 kanalą, kuriame bus rengiamos Dakaro ralio dienos apžvalgos.
Interneto erdvėje visas naujienas, interviu iš bivako ir kitus reportažus, rasite specialiose rubrikose tv3.lt ir sportas.lt portaluose.
Dakaro ralio ritmu gyvens ir „Power Hit Radio“ laidų vedėjai. Jie savo klausytojams kasdien pateiks karščiausias naujienas ir aktualijas.
Lietuviai Dakare (2026 m.)
2026 metų Dakaro ralyje Lietuvą atstovaus net dvylika skirtingų ekipažų. Nors lenktynininkų delegacijos gausa iš Lietuvos neturėtų stebinti, šį kartą įvyksiančiose varžybose išvysime nemažai įdomių pakeitimų.
Rokas Baciuška iškeitė aukščiausios kategorijos „Toyota Hilux“ į žemesnės klasės „Land Rover Defender“.
Dakaro ralį šiemet taip pat šturmuos keletas naujokų. Vieni iš jų – Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas, kurie varžybose dalyvaus su bagiu (SSV).
Žemiau pateikiame visų Dakare dalyvausiančių lietuvių sąrašą:
Motociklų klasė:
- Nerimantas Jucius
- Dovydas Karka
- Gediminas Šatkus
- Saulius Klevinskas
- Edvard Sokolovski
Automobilių klasė:
- Benediktas Vanagas („Ultimate“ automobilių klasė)
- Rokas Baciuška („T2 Stock“ automobilių klasė)
- Gintas Petrus
Bagių (SSV) klasė:
- Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas
„Dakar Rally Classic“ automobilių klasė:
- Karolis Raišys
- Ignas Daunoravičius (Šturmanas)
Sunkvežimių klasė:
- Vaidotas Žala
