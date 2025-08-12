BMW vadovas kritikuoja konkurentus: problemos – ne muitai, o nepatrauklūs produktai

Pastaruoju metu daugelis Europos automobilių gamintojų susiduria su finansiniais sunkumais: mažėjančiais pardavimais, smunkančiomis maržomis ir krintančiu pelnu. Šie rezultatai fiksuojami nepaisant aktyvių taupymo priemonių, tokių kaip darbuotojų atleidimas ar gamyklų uždarymas.
Kaip vieną pagrindinių šių problemų priežasčių, dalis pramonės atstovų įvardijo naujai įvestus muitus prekyboje su JAV ir Kinija. Teigiama, kad būtent jie tapo pagrindiniu veiksniu, neigiamai paveikusiu antrojo ketvirčio rezultatus.
Tačiau šiai nuomonei viešai paprieštaravo BMW vadovas Oliveris Zipse. Interviu leidiniui „Financial Times“ jis teigė, kad konkurentai perdeda muitų įtaką, norėdami pateisinti savo veiklos rezultatus.
„Manau, kad visa ši diskusija apie muitus yra išpūsta, kaip ir jų poveikis pramonei. Svarbesnis klausimas yra šis: ar jūsų produktai yra patrauklūs?“ – tiesiai pareiškė O. Zipse.
Pasak BMW vadovo, pagrindinė problema yra pačių gamintojų produktai, o visa kita – tik pasiteisinimai.
Jis pabrėžė, kad BMW yra geresnėje padėtyje ne tik dėl diversifikuotos gamybos, bet ir dėl to, kad kuria iš prigimties patrauklius automobilius, įskaitant ir elektrinius modelius, o ne tik tokius, kurie atitinka reguliacinius reikalavimus.
