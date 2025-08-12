Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

BMW vadovas kritikuoja konkurentus: problemos – ne muitai, o nepatrauklūs produktai

2025-08-12 15:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 15:06

Daugeliui Europos automobilių gamintojų skundžiantis dėl naujų JAV ir Europos Sąjungos taikomų muitų, tačiau BMW vadovas Oliveris Zipse viešai išsakė kitokią nuomonę. Anot jo, diskusijos apie muitus yra perdėtos, o tikroji kai kurių gamintojų problemų priežastis slypi jų pačių produktuose.

Oliver Zipse (nuotr. gamintojo)

Daugeliui Europos automobilių gamintojų skundžiantis dėl naujų JAV ir Europos Sąjungos taikomų muitų, tačiau BMW vadovas Oliveris Zipse viešai išsakė kitokią nuomonę. Anot jo, diskusijos apie muitus yra perdėtos, o tikroji kai kurių gamintojų problemų priežastis slypi jų pačių produktuose.

REKLAMA
0

 

Pastaruoju metu daugelis Europos automobilių gamintojų susiduria su finansiniais sunkumais: mažėjančiais pardavimais, smunkančiomis maržomis ir krintančiu pelnu. Šie rezultatai fiksuojami nepaisant aktyvių taupymo priemonių, tokių kaip darbuotojų atleidimas ar gamyklų uždarymas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip vieną pagrindinių šių problemų priežasčių, dalis pramonės atstovų įvardijo naujai įvestus muitus prekyboje su JAV ir Kinija. Teigiama, kad būtent jie tapo pagrindiniu veiksniu, neigiamai paveikusiu antrojo ketvirčio rezultatus.

REKLAMA

Tačiau šiai nuomonei viešai paprieštaravo BMW vadovas Oliveris Zipse. Interviu leidiniui „Financial Times“ jis teigė, kad konkurentai perdeda muitų įtaką, norėdami pateisinti savo veiklos rezultatus.

„Manau, kad visa ši diskusija apie muitus yra išpūsta, kaip ir jų poveikis pramonei. Svarbesnis klausimas yra šis: ar jūsų produktai yra patrauklūs?“ – tiesiai pareiškė O. Zipse.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak BMW vadovo, pagrindinė problema yra pačių gamintojų produktai, o visa kita – tik pasiteisinimai.

Jis pabrėžė, kad BMW yra geresnėje padėtyje ne tik dėl diversifikuotos gamybos, bet ir dėl to, kad kuria iš prigimties patrauklius automobilius, įskaitant ir elektrinius modelius, o ne tik tokius, kurie atitinka reguliacinius reikalavimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų