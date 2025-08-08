Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Šį BMW modelį išpirko nežinoję jo kainos: iš viso pagamins tik 70 vienetų

2025-08-08 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 13:04

Vos pasirodęs, riboto leidimo „BMW Speedtop“ modelis buvo akimirksniu išpirktas. Prestižinėje automobilių parodoje prie Komo ežero (Villa d’Este) pristatytas „Shooting brake“ tipo modelis sulaukė milžiniško susidomėjimo – visi 70 egzempliorių jau rezervuoti, nors tiksli kaina nebuvo viešai nepaskelbta.

BMW Concept Speedtop (nuotr. gamintojo)

Vos pasirodęs, riboto leidimo „BMW Speedtop“ modelis buvo akimirksniu išpirktas. Prestižinėje automobilių parodoje prie Komo ežero (Villa d’Este) pristatytas „Shooting brake“ tipo modelis sulaukė milžiniško susidomėjimo – visi 70 egzempliorių jau rezervuoti, nors tiksli kaina nebuvo viešai nepaskelbta.

REKLAMA
0

Pasak BMW grupės vadovo Oliverio Zipse, tai vienas brangiausių kada nors pasiūlytų markės modelių – kaina esą viršija visas ankstesnes ribas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Neoficialiais duomenimis, už kiekvieną automobilį pirkėjai sumokėjo apie 500 000 eurų , o individuali konfigūracija kiekvienam klientui šią sumą dar labiau padidina.

REKLAMA

Šis modelis sukurtas naudojant ingredientus iš itin galingo „BMW M8“ modelio. Tai reiškia, kad automobilio ratus suka 4,4 litro, 8 cilindrų benzininis variklis, išvystantis 600 arklio galių. 

Standartinis „BMW M8“ modelis Lietuvoje kainuoja nuo maždaug 185 tūkst. eurų, tačiau „Speedtop“ unikali kėbulo forma, išskirtinis interjeras ir ribotas kiekis leido gamintojui už vieną egzempliorių paprašyti gerokai didesnės sumos. 

REKLAMA
REKLAMA

Šie riboto tiražo projektai, tokie kaip „Skytop“ ir dabar „Speedtop“, rodo, kad BMW atrado veiksmingą formulę: mažos serijos, išskirtinio dizaino modeliai, skirti kolekcininkams ir entuziastams, ne tik stiprina markės įvaizdį, bet ir leidžia pasiekti aukštą pelningumą. Pasak BMW atstovų, būtent „Skytop“ modelio sėkmė įkvėpė toliau vystyti šią nišą – tokių modelių paklausa pranoko lūkesčius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo pačiu vis dažniau pasigirsta kalbų, kad BMW gali imtis dar vieno itin ambicingo projekto – modernios „BMW M1“ versijos.

Šis legendinis modelis laikomas vienu iškiliausių visų laikų BMW kūrinių. Nors oficialaus patvirtinimo kol kas nėra, „BMW M“ padalinio viceprezidentė Sylvia Neubauer prasitarė: „Patikėkite, mes šį klausimą svarstome viduje.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų