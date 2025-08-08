Šį BMW modelį išpirko nežinoję jo kainos: iš viso pagamins tik 70 vienetų

Pasak BMW grupės vadovo Oliverio Zipse, tai vienas brangiausių kada nors pasiūlytų markės modelių – kaina esą viršija visas ankstesnes ribas.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Neoficialiais duomenimis, už kiekvieną automobilį pirkėjai sumokėjo apie 500 000 eurų , o individuali konfigūracija kiekvienam klientui šią sumą dar labiau padidina.
Šis modelis sukurtas naudojant ingredientus iš itin galingo „BMW M8“ modelio. Tai reiškia, kad automobilio ratus suka 4,4 litro, 8 cilindrų benzininis variklis, išvystantis 600 arklio galių.
Standartinis „BMW M8“ modelis Lietuvoje kainuoja nuo maždaug 185 tūkst. eurų, tačiau „Speedtop“ unikali kėbulo forma, išskirtinis interjeras ir ribotas kiekis leido gamintojui už vieną egzempliorių paprašyti gerokai didesnės sumos.
Šie riboto tiražo projektai, tokie kaip „Skytop“ ir dabar „Speedtop“, rodo, kad BMW atrado veiksmingą formulę: mažos serijos, išskirtinio dizaino modeliai, skirti kolekcininkams ir entuziastams, ne tik stiprina markės įvaizdį, bet ir leidžia pasiekti aukštą pelningumą. Pasak BMW atstovų, būtent „Skytop“ modelio sėkmė įkvėpė toliau vystyti šią nišą – tokių modelių paklausa pranoko lūkesčius.
Tuo pačiu vis dažniau pasigirsta kalbų, kad BMW gali imtis dar vieno itin ambicingo projekto – modernios „BMW M1“ versijos.
Šis legendinis modelis laikomas vienu iškiliausių visų laikų BMW kūrinių. Nors oficialaus patvirtinimo kol kas nėra, „BMW M“ padalinio viceprezidentė Sylvia Neubauer prasitarė: „Patikėkite, mes šį klausimą svarstome viduje.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!